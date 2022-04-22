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Новости Война
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Россия может отправить более тысячи "вагнеровцев" на восток Украины, - НАТО

пвк,вагнерівці

Россия использует наемников частной военной компании "Вагнера" на востоке Украины и может привлечь к боям более тысячи военных.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщил высокопоставленный чиновник НАТО.

"Мы уже видели, что российская частная военная компания "Вагнера" ​​действует на востоке Украины, и мы ожидаем, что они отправят более тысячи наемников, в том числе высокопоставленных членов организации, для осуществления боевых операций. И высока вероятность, что это будет происходить за счет операций в других местах, например, в Африке или Сирии", - отметил он.

В то же время он сообщил, что, пока Москва привлекает, в частности, наемников (в том числе иностранцев), чтобы восполнить потери, еще не ясно, какие группы будут интегрироваться в российские подразделения, находящиеся в Украине, и как это повлияет на их боевую эффективность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 ливийцев из состава российской ППК "Вагнер" уничтожены украинскими воинами в Попасной. Фоторепортаж 18+

россия (95615) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+28
А вони все ще залишилися? Їх з лайна ліплять, що так багато
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22.04.2022 21:28
+25
Ласкаво просимо до пекла!
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22.04.2022 21:31
+19
Там они все и полягут, причем очень быстро
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22.04.2022 21:30
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А вони все ще залишилися? Їх з лайна ліплять, що так багато
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22.04.2022 21:28 Ответить
За пару сотень долларів, наймають папуасів в Африці.
От тобі й вагнеровець.
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22.04.2022 21:33 Ответить
Кацапсячі свиноматки плодовиті
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22.04.2022 21:52 Ответить
Конвеєр...
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22.04.2022 22:37 Ответить
Вчора писали, що нових уйобків вербують навіть у Ефіопії через посольство паРаші. Місцевим довбодятлам обіцяють по 2 тис. баксів за участь у війні з Україною. Коротше кажучи, на плечі ЗСУ ліг тягар по знищенню біосміття усієї планети.
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22.04.2022 21:55 Ответить
Там они все и полягут, причем очень быстро
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22.04.2022 21:30 Ответить
Пятница 22.04.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 23655 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6902 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 29 апреля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю. Телеграм- генерал свр
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22.04.2022 22:00 Ответить
Ласкаво просимо до пекла!
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22.04.2022 21:31 Ответить
Таке враження, шо ви статі не пишете, а перекладаєте без редагування. Виправте помилки, йо.

А «вагіновцям» - смерть, тяжка і пекельно жахлива.
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22.04.2022 21:32 Ответить
А могло быть на 30 меньше ...
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22.04.2022 21:32 Ответить
На 32 менше.
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23.04.2022 09:14 Ответить
На 32 вагнерівця було б менше.
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23.04.2022 09:18 Ответить
в чем новость собственно? можно подумать их (вагнеровцев) раньше небыло
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22.04.2022 21:33 Ответить
Це точно - вже якось пох... тисячою більше -тисячою менше....
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22.04.2022 21:40 Ответить
Как то уже пох вагнеровцы кадыровцы или обычный скот. Для ЗСУ нет разницы кого шкварить.
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22.04.2022 21:33 Ответить
Ви їх хочяб помічяйте якось, на лоба ***** набийте наприклад, а то їбошать наші і не знають кого
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22.04.2022 21:35 Ответить
Не вагнерівці, а звичайні трупаки. Тьфу, ***..
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22.04.2022 21:37 Ответить
Хлопці наші "жмурять" хоч кого, хоч вагнерівців, хоч "спєцнази крутиє", бо ваша "армія" срана перемагала тільки тоді, коли на вашому боці воювали українці. Ніде правди діти.
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22.04.2022 21:38 Ответить
И?
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22.04.2022 21:38 Ответить
Хоть вагнеровцы, хоть кадыровцы хоть фсбешники хоть росгвардия -нашим пацанам уже по йух, смерть она везде одинакова. Лягут в землю как и все рашисты… Смерть ворогам!
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22.04.2022 21:41 Ответить
окуеть
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22.04.2022 21:44 Ответить
для погонщиков верблюдов в Сирии - это гроза,а для украинцев очередной сорт суперспецдрочточ ГОВНА
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22.04.2022 21:44 Ответить
Вєнігрєтовці особливо гарні для добрива, бо їх краще годують і в них більше корисних мінералів для наших рослин.
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22.04.2022 21:50 Ответить
Як змінилися "тренди"!
У лютому - березні, в моді були "кадирівці", та "найманці з сирії".
Але після того, як "непереможних аскерів", добряче підсмажили на салі, а відправка контингенту з сирії, якось не склалися, з'явились "вагнерівці".
Що далі?
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22.04.2022 21:51 Ответить
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22.04.2022 22:00 Ответить
далі буде рота кремлівського почьотного караулу. ансамбль свісткі і пляски здається перебили ше минулого місяця
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22.04.2022 22:03 Ответить
Кацапы собирают по обьявам в инете уже худших из хуудших. Лучшие уже давно нашли работу в иностранных ЧВК или разлагаются в украинской земле. Наемники никогда не делают погоды в большой войне, но это хороший способ внедрить агентупу в армию рф, пусть отправляют немного из вернется
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22.04.2022 21:52 Ответить
надо на чём-то проверять американские РСЗО
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22.04.2022 21:55 Ответить
А шо, предыдущие уже всьо?
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22.04.2022 21:57 Ответить
путин давно хотел избавиться от вагнеровцев - ему надоело играться с этими "солдатикам" - наверняка нашёл лучших наёмников за ту же цену в ру блях
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22.04.2022 22:02 Ответить
***** не нужны живые свидетели.
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22.04.2022 22:53 Ответить
пусть их потом собаки объедают!
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22.04.2022 22:09 Ответить
головне - знищите техніку.
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22.04.2022 22:22 Ответить
І що? Хіба в них кров не тече?
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22.04.2022 23:10 Ответить
Тут они все и повыздыхают самой жуткой смертью
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22.04.2022 23:11 Ответить
Фтопку...
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23.04.2022 01:00 Ответить
 
 