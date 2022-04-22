Россия может отправить более тысячи "вагнеровцев" на восток Украины, - НАТО

Россия использует наемников частной военной компании "Вагнера" на востоке Украины и может привлечь к боям более тысячи военных.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщил высокопоставленный чиновник НАТО.

"Мы уже видели, что российская частная военная компания "Вагнера" ​​действует на востоке Украины, и мы ожидаем, что они отправят более тысячи наемников, в том числе высокопоставленных членов организации, для осуществления боевых операций. И высока вероятность, что это будет происходить за счет операций в других местах, например, в Африке или Сирии", - отметил он.

В то же время он сообщил, что, пока Москва привлекает, в частности, наемников (в том числе иностранцев), чтобы восполнить потери, еще не ясно, какие группы будут интегрироваться в российские подразделения, находящиеся в Украине, и как это повлияет на их боевую эффективность.

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