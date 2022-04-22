Россия может отправить более тысячи "вагнеровцев" на восток Украины, - НАТО
Россия использует наемников частной военной компании "Вагнера" на востоке Украины и может привлечь к боям более тысячи военных.
Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщил высокопоставленный чиновник НАТО.
"Мы уже видели, что российская частная военная компания "Вагнера" действует на востоке Украины, и мы ожидаем, что они отправят более тысячи наемников, в том числе высокопоставленных членов организации, для осуществления боевых операций. И высока вероятность, что это будет происходить за счет операций в других местах, например, в Африке или Сирии", - отметил он.
В то же время он сообщил, что, пока Москва привлекает, в частности, наемников (в том числе иностранцев), чтобы восполнить потери, еще не ясно, какие группы будут интегрироваться в российские подразделения, находящиеся в Украине, и как это повлияет на их боевую эффективность.
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От тобі й вагнеровець.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6902 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 29 апреля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю. Телеграм- генерал свр
А «вагіновцям» - смерть, тяжка і пекельно жахлива.
У лютому - березні, в моді були "кадирівці", та "найманці з сирії".
Але після того, як "непереможних аскерів", добряче підсмажили на салі, а відправка контингенту з сирії, якось не склалися, з'явились "вагнерівці".
Що далі?