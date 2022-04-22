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Новини Війна
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Росія може відправити понад тисячу "вагнерівців" на схід України, - НАТО

пвк,вагнерівці

Росія застосовує найманців приватної військової компанії "Вагнера" на сході України і може залучити до боїв понад тисячу цих військових.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив високопоставлений чиновник НАТО.

"Ми вже бачили, що російська приватна військова компанія "Вагнера" діє на сході України, і ми очікуємо, що вони відрядять понад тисячу найманців, у тому числі високопоставлених членів організації, для здійснення бойових операції. І є висока ймовірність, що це відбуватиметься за рахунок операцій у інших місцях, наприклад, в Африці чи в Сирії", - зазначив він.

Водночас він повідомив, що, поки Москва залучає, зокрема, найманців (в тому числі іноземців), аби поповнити втрати, наразі неясно, які ці групи будуть інтегруватися у російські підрозділи, які перебувають в Україні, і як це вплине на їхню бойову ефективність.

Також читайте: 10 лівійців зі складу російської ПВК "Вагнер" знищено українськими воїнами в Попасній. ФОТОрепортаж 18+

Автор: 

росія (65282) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+28
А вони все ще залишилися? Їх з лайна ліплять, що так багато
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22.04.2022 21:28
+25
Ласкаво просимо до пекла!
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22.04.2022 21:31
+19
Там они все и полягут, причем очень быстро
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22.04.2022 21:30
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А вони все ще залишилися? Їх з лайна ліплять, що так багато
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22.04.2022 21:28 Відповісти
За пару сотень долларів, наймають папуасів в Африці.
От тобі й вагнеровець.
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22.04.2022 21:33 Відповісти
Кацапсячі свиноматки плодовиті
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22.04.2022 21:52 Відповісти
Конвеєр...
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22.04.2022 22:37 Відповісти
Вчора писали, що нових уйобків вербують навіть у Ефіопії через посольство паРаші. Місцевим довбодятлам обіцяють по 2 тис. баксів за участь у війні з Україною. Коротше кажучи, на плечі ЗСУ ліг тягар по знищенню біосміття усієї планети.
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22.04.2022 21:55 Відповісти
Там они все и полягут, причем очень быстро
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22.04.2022 21:30 Відповісти
Пятница 22.04.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 23655 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6902 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 29 апреля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю. Телеграм- генерал свр
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22.04.2022 22:00 Відповісти
Ласкаво просимо до пекла!
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22.04.2022 21:31 Відповісти
Таке враження, шо ви статі не пишете, а перекладаєте без редагування. Виправте помилки, йо.

А «вагіновцям» - смерть, тяжка і пекельно жахлива.
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22.04.2022 21:32 Відповісти
А могло быть на 30 меньше ...
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22.04.2022 21:32 Відповісти
На 32 менше.
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23.04.2022 09:14 Відповісти
На 32 вагнерівця було б менше.
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23.04.2022 09:18 Відповісти
в чем новость собственно? можно подумать их (вагнеровцев) раньше небыло
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22.04.2022 21:33 Відповісти
Це точно - вже якось пох... тисячою більше -тисячою менше....
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22.04.2022 21:40 Відповісти
Как то уже пох вагнеровцы кадыровцы или обычный скот. Для ЗСУ нет разницы кого шкварить.
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22.04.2022 21:33 Відповісти
Ви їх хочяб помічяйте якось, на лоба ***** набийте наприклад, а то їбошать наші і не знають кого
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22.04.2022 21:35 Відповісти
Не вагнерівці, а звичайні трупаки. Тьфу, ***..
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22.04.2022 21:37 Відповісти
Хлопці наші "жмурять" хоч кого, хоч вагнерівців, хоч "спєцнази крутиє", бо ваша "армія" срана перемагала тільки тоді, коли на вашому боці воювали українці. Ніде правди діти.
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22.04.2022 21:38 Відповісти
И?
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22.04.2022 21:38 Відповісти
Хоть вагнеровцы, хоть кадыровцы хоть фсбешники хоть росгвардия -нашим пацанам уже по йух, смерть она везде одинакова. Лягут в землю как и все рашисты… Смерть ворогам!
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22.04.2022 21:41 Відповісти
окуеть
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22.04.2022 21:44 Відповісти
для погонщиков верблюдов в Сирии - это гроза,а для украинцев очередной сорт суперспецдрочточ ГОВНА
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22.04.2022 21:44 Відповісти
Вєнігрєтовці особливо гарні для добрива, бо їх краще годують і в них більше корисних мінералів для наших рослин.
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22.04.2022 21:50 Відповісти
Як змінилися "тренди"!
У лютому - березні, в моді були "кадирівці", та "найманці з сирії".
Але після того, як "непереможних аскерів", добряче підсмажили на салі, а відправка контингенту з сирії, якось не склалися, з'явились "вагнерівці".
Що далі?
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22.04.2022 21:51 Відповісти
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22.04.2022 22:00 Відповісти
далі буде рота кремлівського почьотного караулу. ансамбль свісткі і пляски здається перебили ше минулого місяця
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22.04.2022 22:03 Відповісти
Кацапы собирают по обьявам в инете уже худших из хуудших. Лучшие уже давно нашли работу в иностранных ЧВК или разлагаются в украинской земле. Наемники никогда не делают погоды в большой войне, но это хороший способ внедрить агентупу в армию рф, пусть отправляют немного из вернется
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22.04.2022 21:52 Відповісти
надо на чём-то проверять американские РСЗО
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22.04.2022 21:55 Відповісти
А шо, предыдущие уже всьо?
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22.04.2022 21:57 Відповісти
путин давно хотел избавиться от вагнеровцев - ему надоело играться с этими "солдатикам" - наверняка нашёл лучших наёмников за ту же цену в ру блях
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22.04.2022 22:02 Відповісти
***** не нужны живые свидетели.
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22.04.2022 22:53 Відповісти
пусть их потом собаки объедают!
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22.04.2022 22:09 Відповісти
головне - знищите техніку.
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22.04.2022 22:22 Відповісти
І що? Хіба в них кров не тече?
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22.04.2022 23:10 Відповісти
Тут они все и повыздыхают самой жуткой смертью
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22.04.2022 23:11 Відповісти
Фтопку...
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23.04.2022 01:00 Відповісти
 
 