Росія може відправити понад тисячу "вагнерівців" на схід України, - НАТО
Росія застосовує найманців приватної військової компанії "Вагнера" на сході України і може залучити до боїв понад тисячу цих військових.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив високопоставлений чиновник НАТО.
"Ми вже бачили, що російська приватна військова компанія "Вагнера" діє на сході України, і ми очікуємо, що вони відрядять понад тисячу найманців, у тому числі високопоставлених членів організації, для здійснення бойових операції. І є висока ймовірність, що це відбуватиметься за рахунок операцій у інших місцях, наприклад, в Африці чи в Сирії", - зазначив він.
Водночас він повідомив, що, поки Москва залучає, зокрема, найманців (в тому числі іноземців), аби поповнити втрати, наразі неясно, які ці групи будуть інтегруватися у російські підрозділи, які перебувають в Україні, і як це вплине на їхню бойову ефективність.
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От тобі й вагнеровець.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6902 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 29 апреля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю. Телеграм- генерал свр
А «вагіновцям» - смерть, тяжка і пекельно жахлива.
У лютому - березні, в моді були "кадирівці", та "найманці з сирії".
Але після того, як "непереможних аскерів", добряче підсмажили на салі, а відправка контингенту з сирії, якось не склалися, з'явились "вагнерівці".
Що далі?