В результате обстрелов оккупантов в Донецкой области погибли трое гражданских, - Кириленко

Российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область, в результате чего погибли три гражданских лица.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 22 апреля в результате российских обстрелов погибли еще трое мирных жителей Донетчины: в Марьинке, Зеленом Поле и Новоселовке Второй. Кроме того, семеро получили ранения.

Также удалось уточнить информацию относительно 1 раненого в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно. Каждый россиянин будет наказан за свои преступления!" – говорится в сообщении.

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