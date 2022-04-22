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Новости Война
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В результате обстрелов оккупантов в Донецкой области погибли трое гражданских, - Кириленко

донеччина

Российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область, в результате чего погибли три гражданских лица.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 22 апреля в результате российских обстрелов погибли еще трое мирных жителей Донетчины: в Марьинке, Зеленом Поле и Новоселовке Второй. Кроме того, семеро получили ранения.

Также удалось уточнить информацию относительно 1 раненого в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно. Каждый россиянин будет наказан за свои преступления!" – говорится в сообщении.

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Донецкая область (9700) Кириленко Павел (638)


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22.04.2022 21:45 Ответить
 
 