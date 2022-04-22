"Сложно найти неповрежденный дом", - российские оккупанты обстреливают жилые дома Северодонецка. ВИДЕО

Российские оккупанты непрерывно обстреливают жилые дома в Северодонецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице телеведущий Дмитрий Комаров и публикует видео, которое ему удалось снять в городе.

"Минометные обстрелы непрерывны. Оккупанты не могут пройти оборону ВСУ, поэтому издалека наваливают по жилым домам из минометов и градов. Война, в которой в ближнем бою они бессильны. Война на уничтожение с расстояния. Арта валит туда, где нет никаких позиций - только школы, садики, больницы. Их цель – по максимуму уничтожать мирных людей, паника, жертвы. Если они замечают движение автомобиля, людей – открывают минометный огонь", - пишет в комментарии к видео Комаров.

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