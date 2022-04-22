"Сложно найти неповрежденный дом", - российские оккупанты обстреливают жилые дома Северодонецка. ВИДЕО
Российские оккупанты непрерывно обстреливают жилые дома в Северодонецке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице телеведущий Дмитрий Комаров и публикует видео, которое ему удалось снять в городе.
"Минометные обстрелы непрерывны. Оккупанты не могут пройти оборону ВСУ, поэтому издалека наваливают по жилым домам из минометов и градов. Война, в которой в ближнем бою они бессильны. Война на уничтожение с расстояния. Арта валит туда, где нет никаких позиций - только школы, садики, больницы. Их цель – по максимуму уничтожать мирных людей, паника, жертвы. Если они замечают движение автомобиля, людей – открывают минометный огонь", - пишет в комментарии к видео Комаров.
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в подмосковном Королеве, который называют "космической российской столицей", начался масштабный пожар - его могут наблюдать почти все жители города. При этом официальные органы не дают никакой информации о том, что именно загорелось.
Видео пожара появилось в местном Telegram-канале.
Долгое время после начала пожара местные органы власти умалчивали про место пожара, а затем в "Королевском центре безопасности и гражданской обороны населения" заявили, что "горит крыша здания в промзоне на Фрунзе". Над местом возгорания поднялся черный столб дыма, заметный из разных уголков российского Королева.