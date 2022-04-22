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Новости Видео Война
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"Сложно найти неповрежденный дом", - российские оккупанты обстреливают жилые дома Северодонецка. ВИДЕО

Российские оккупанты непрерывно обстреливают жилые дома в Северодонецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице телеведущий Дмитрий Комаров и публикует видео, которое ему удалось снять в городе.

"Минометные обстрелы непрерывны. Оккупанты не могут пройти оборону ВСУ, поэтому издалека наваливают по жилым домам из минометов и градов. Война, в которой в ближнем бою они бессильны. Война на уничтожение с расстояния. Арта валит туда, где нет никаких позиций - только школы, садики, больницы. Их цель – по максимуму уничтожать мирных людей, паника, жертвы. Если они замечают движение автомобиля, людей – открывают минометный огонь", - пишет в комментарии к видео Комаров.

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Автор: 

армия РФ (19307) обстрел (27259) Северодонецк (605)


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Топ комментарии
+3
А всі помітили що зникли відосики як у полон кацапів беруть? Атож ще трішки і ЗСУ не зупинить ніхто
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22.04.2022 20:51
+3
ясне діло- рванина приперлась з свого мухосранска-а тут майже европа-от заздрість і поперла,як же так-вони живуть краще нас
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22.04.2022 20:51
+3
Это уже третий масштабный пожар в россии за два дня



в подмосковном Королеве, который называют "космической российской столицей", начался масштабный пожар - его могут наблюдать почти все жители города. При этом официальные органы не дают никакой информации о том, что именно загорелось.

Видео пожара появилось в местном Telegram-канале.

Долгое время после начала пожара местные органы власти умалчивали про место пожара, а затем в "Королевском центре безопасности и гражданской обороны населения" заявили, что "горит крыша здания в промзоне на Фрунзе". Над местом возгорания поднялся черный столб дыма, заметный из разных уголков российского Королева.
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22.04.2022 20:57
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Москалі з важкими боями,але захоплюють схід і південь.Джонсон казав,що війна може тривати,до 2023 року.Що ж буде з цим самим півднем і сходом?
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22.04.2022 20:49 Ответить
з важкими боями вони дохнуть, далі настане українське літо та контрнаступ
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23.04.2022 01:17 Ответить
Сначала краш-тест будет, а потом уже велике будівництво
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22.04.2022 20:51 Ответить
Ломать - не строить
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22.04.2022 20:52 Ответить
А всі помітили що зникли відосики як у полон кацапів беруть? Атож ще трішки і ЗСУ не зупинить ніхто
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22.04.2022 20:51 Ответить
Та і кількість полонних не зростає, вже місяць на рівні 1 тис. скотосвині.
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22.04.2022 23:53 Ответить
ясне діло- рванина приперлась з свого мухосранска-а тут майже европа-от заздрість і поперла,як же так-вони живуть краще нас
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22.04.2022 20:51 Ответить
Это уже третий масштабный пожар в россии за два дня



в подмосковном Королеве, который называют "космической российской столицей", начался масштабный пожар - его могут наблюдать почти все жители города. При этом официальные органы не дают никакой информации о том, что именно загорелось.

Видео пожара появилось в местном Telegram-канале.

Долгое время после начала пожара местные органы власти умалчивали про место пожара, а затем в "Королевском центре безопасности и гражданской обороны населения" заявили, что "горит крыша здания в промзоне на Фрунзе". Над местом возгорания поднялся черный столб дыма, заметный из разных уголков российского Королева.
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22.04.2022 20:57 Ответить
туда попала говняна ракета скульптора гавнесяна відтаяла і злетіла
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22.04.2022 21:01 Ответить
Як почалось із 26 грудня, так і не зупиняються обстріли. Нові райони знищіли першими, бо вони ближче до них. А зараз гатять із 3х сторін.
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22.04.2022 21:01 Ответить
 
 