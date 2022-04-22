"Складно знайти непошкоджений будинок", - російські окупанти обстрілюють житлові будинки Сєверодонецька. ВIДЕО
Російські окупанти безперервно обстрілюють житлові будинки в Сєверодонецьку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці телеведучий Дмитро Комаров і публікує відео, яке йому вдалося зняти в місті.
"Мінометні обстріли безперервні. Окупанті не можуть пройти оборону ЗСУ, тому здалеку навалюють по житловим булинкам з мінометів та градів. Війна, в якій у ближньому бою вони безсильні. Війна на знищення з відстані. Арта валить туди, де немає ніяких позицій - тільки будинки, школи, садочки, лікарні. Їх мета - по максимуму знищувати мирних людей, паніка, жертви. Якщо вони помічають рух автомобілю, людей - відкривають мінометний вогонь", - пише в коментарі до відео Комаров.
Топ коментарі
+3 Инь Янь #217452
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+3 Alex Sav #513490
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+3 Вася Шевченко #371210
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в подмосковном Королеве, который называют "космической российской столицей", начался масштабный пожар - его могут наблюдать почти все жители города. При этом официальные органы не дают никакой информации о том, что именно загорелось.
Видео пожара появилось в местном Telegram-канале.
Долгое время после начала пожара местные органы власти умалчивали про место пожара, а затем в "Королевском центре безопасности и гражданской обороны населения" заявили, что "горит крыша здания в промзоне на Фрунзе". Над местом возгорания поднялся черный столб дыма, заметный из разных уголков российского Королева.