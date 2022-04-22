"Складно знайти непошкоджений будинок", - російські окупанти обстрілюють житлові будинки Сєверодонецька. ВIДЕО

Російські окупанти безперервно обстрілюють житлові будинки в Сєверодонецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці телеведучий Дмитро Комаров і публікує відео, яке йому вдалося зняти в місті.

"Мінометні обстріли безперервні. Окупанті не можуть пройти оборону ЗСУ, тому здалеку навалюють по житловим булинкам з мінометів та градів. Війна, в якій у ближньому бою вони безсильні. Війна на знищення з відстані. Арта валить туди, де немає ніяких позицій - тільки будинки, школи, садочки, лікарні. Їх мета - по максимуму знищувати мирних людей, паніка, жертви. Якщо вони помічають рух автомобілю, людей - відкривають мінометний вогонь", - пише в коментарі до відео Комаров.

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