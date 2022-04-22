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Новини Відео Війна
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"Складно знайти непошкоджений будинок", - російські окупанти обстрілюють житлові будинки Сєверодонецька. ВIДЕО

Російські окупанти безперервно обстрілюють житлові будинки в Сєверодонецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці телеведучий Дмитро Комаров і публікує відео, яке йому вдалося зняти в місті.

"Мінометні обстріли безперервні. Окупанті не можуть пройти оборону ЗСУ, тому здалеку навалюють по житловим булинкам з мінометів та градів. Війна, в якій у ближньому бою вони безсильні. Війна на знищення з відстані. Арта валить туди, де немає ніяких позицій - тільки будинки, школи, садочки, лікарні. Їх мета - по максимуму знищувати мирних людей, паніка, жертви. Якщо вони помічають рух автомобілю, людей - відкривають мінометний вогонь", - пише в коментарі до відео Комаров.

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Автор: 

армія рф (17457) обстріл (28580) Сєверодонецьк (508)


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Топ коментарі
+3
А всі помітили що зникли відосики як у полон кацапів беруть? Атож ще трішки і ЗСУ не зупинить ніхто
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22.04.2022 20:51
+3
ясне діло- рванина приперлась з свого мухосранска-а тут майже европа-от заздрість і поперла,як же так-вони живуть краще нас
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22.04.2022 20:51
+3
Это уже третий масштабный пожар в россии за два дня



в подмосковном Королеве, который называют "космической российской столицей", начался масштабный пожар - его могут наблюдать почти все жители города. При этом официальные органы не дают никакой информации о том, что именно загорелось.

Видео пожара появилось в местном Telegram-канале.

Долгое время после начала пожара местные органы власти умалчивали про место пожара, а затем в "Королевском центре безопасности и гражданской обороны населения" заявили, что "горит крыша здания в промзоне на Фрунзе". Над местом возгорания поднялся черный столб дыма, заметный из разных уголков российского Королева.
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22.04.2022 20:57
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Москалі з важкими боями,але захоплюють схід і південь.Джонсон казав,що війна може тривати,до 2023 року.Що ж буде з цим самим півднем і сходом?
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22.04.2022 20:49 Відповісти
з важкими боями вони дохнуть, далі настане українське літо та контрнаступ
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23.04.2022 01:17 Відповісти
Сначала краш-тест будет, а потом уже велике будівництво
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22.04.2022 20:51 Відповісти
Ломать - не строить
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22.04.2022 20:52 Відповісти
А всі помітили що зникли відосики як у полон кацапів беруть? Атож ще трішки і ЗСУ не зупинить ніхто
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22.04.2022 20:51 Відповісти
Та і кількість полонних не зростає, вже місяць на рівні 1 тис. скотосвині.
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22.04.2022 23:53 Відповісти
ясне діло- рванина приперлась з свого мухосранска-а тут майже европа-от заздрість і поперла,як же так-вони живуть краще нас
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22.04.2022 20:51 Відповісти
Это уже третий масштабный пожар в россии за два дня



в подмосковном Королеве, который называют "космической российской столицей", начался масштабный пожар - его могут наблюдать почти все жители города. При этом официальные органы не дают никакой информации о том, что именно загорелось.

Видео пожара появилось в местном Telegram-канале.

Долгое время после начала пожара местные органы власти умалчивали про место пожара, а затем в "Королевском центре безопасности и гражданской обороны населения" заявили, что "горит крыша здания в промзоне на Фрунзе". Над местом возгорания поднялся черный столб дыма, заметный из разных уголков российского Королева.
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22.04.2022 20:57 Відповісти
туда попала говняна ракета скульптора гавнесяна відтаяла і злетіла
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22.04.2022 21:01 Відповісти
Як почалось із 26 грудня, так і не зупиняються обстріли. Нові райони знищіли першими, бо вони ближче до них. А зараз гатять із 3х сторін.
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22.04.2022 21:01 Відповісти
 
 