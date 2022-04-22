Внаслідок обстрілів окупантами на Донеччині загинули троє цивільних, - Кириленко

Російські окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область, внаслідок чого загинули три цивільні особи.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 22 квітня внаслідок російських обстрілів загинули ще троє мирних жителів Донеччини: у Мар’їнці, Зеленому Полі та Новоселівці Другій. Крім того, семеро дістали поранення.



Також вдалося уточнити інформацію щодо 1 пораненого у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо. Кожен росіянин буде покараний за свої злочини!" - йдеться в повідомленні.

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