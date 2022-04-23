РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5886 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война Резня в Буче
10 949 24

Военные РФ, устроившие резню в Буче, действуют под Изюмом и уже понесли потери, - Генштаб ВСУ

буча

Подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, активно участвовавшей в массовых убийствах гражданского населения в городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.

Отдельные подразделения 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск ведут наступательные и штурмовые действия южнее Изюма. Противник проводит воздушную разведку позиций и мероприятия по организации огневой поддержки наступления и организации логистического обеспечения группировки.

"По имеющейся информации, подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и изнасилованиях гражданского населения в украинском городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм и уже понесли потери", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Бучи Федорук: Каждый пятый житель, остававшийся в городе, был расстрелян

армия РФ (19318) Генштаб ВС (6310) Буча (460)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
В полон не брати....
Одразу на концерт
до Кобзона.
показать весь комментарий
23.04.2022 08:41
+16
Ці та інші кацапські вбивці повинні бути знищені всі...
показать весь комментарий
23.04.2022 08:50
+13
Читала, що оцих бурятів-70 штук, закололи як свиней.
показать весь комментарий
23.04.2022 08:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В полон не брати....
Одразу на концерт
до Кобзона.
показать весь комментарий
23.04.2022 08:41 Ответить
Лучше сразу в бассейн со смолой к жириновскому и его "мальчикам".
показать весь комментарий
23.04.2022 08:59 Ответить
Читала, що оцих бурятів-70 штук, закололи як свиней.
показать весь комментарий
23.04.2022 08:43 Ответить
Хто , хто - дід піхто 😠
здохли ваші буряти , так зрозуміло ?
показать весь комментарий
23.04.2022 11:33 Ответить
Ні. Їх артилерією розвалили. Хоча дійсно, хотілось би їм найболючішої смерті.
показать весь комментарий
23.04.2022 08:57 Ответить
Писали, що ножами.
Так і так кацапо дохліки радують.
показать весь комментарий
23.04.2022 09:35 Ответить
????
показать весь комментарий
23.04.2022 08:49 Ответить
Ці та інші кацапські вбивці повинні бути знищені всі...
показать весь комментарий
23.04.2022 08:50 Ответить
И че зеля запретил их добивать когда они уходили обратно в Беларусь ? Жест доброй воли для ху@ да ?
показать весь комментарий
23.04.2022 08:53 Ответить
Єрмак же якраз там про щось домовлятись їздив з мокшею тоді. Тут все зрозуміло
показать весь комментарий
23.04.2022 09:21 Ответить
https://www.facebook.com/olegleusenko77?__cft__[0]=AZWJ2VDr9iDPcVfY6tWqkm1j18RKXLKYgNTDylqsmfQJBf8j4uF3lKz-qmnyNApW_RJv8-*****************************************************************-v93wlUmN1K-vv9XQHngKyQ2cDkRfiRYGgVkhRQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Олег Леусенко

https://www.facebook.com/misha.kryshko/videos/527320828916234 10 hrs ·

На окупованому півдні знов роздавали гуманітарку - консерви рибні, квасолю, печиво, туалетний папір, мило. Все Німеччина або інша країна ЄС.

Звісно, то наше.

Але подається, як окупаційна щедрість.

Верещук навмисно умовчує факт грабіжництва нашої гуманітарки?

Чи це одна з умов терористів?
показать весь комментарий
23.04.2022 09:15 Ответить
Що вас дивує? Оце, не лише не покаране, а й планується в зам. міністра економіки.
"Мецгер, «ДНР», SkyMall та $ 60 000 000: Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк»"
https://www.youtube.com/watch?v=vSJ4NLg9IGw
показать весь комментарий
23.04.2022 09:29 Ответить
Кацапи їх кинули на убой. Бояться, що уйловські гвардійці повернуться в мордор і почнуть вирізати та гвалтувати самих кацапів.
показать весь комментарий
23.04.2022 09:23 Ответить
Мочите фашистов из кацапии, Братья, мочите!!!
показать весь комментарий
23.04.2022 09:27 Ответить
брать в окружение под Изюмом, журналистов отправить в Киев на репортаж о какой нибудь сакуре, а этих красавцев между березками разорвать... по одному, что бы у этих зверьков больше радости в штанах отложилось
показать весь комментарий
23.04.2022 09:39 Ответить
Всі війська кацапів однакові, і не важливо хто звірствував саме в Бучі.
показать весь комментарий
23.04.2022 10:14 Ответить
Відправили на знищeння, щоб до Гааги нe доіхали.
показать весь комментарий
23.04.2022 10:21 Ответить
Тварюки повинні бути вирізані під корінь.
показать весь комментарий
23.04.2022 10:57 Ответить
В полон не брати ...
показать весь комментарий
23.04.2022 11:15 Ответить
жечь эту мразь напалмом и не брать в плен!
показать весь комментарий
23.04.2022 11:39 Ответить
Знищуйте орків поголовно! За кожного взятого в полон живого орка один наряд поза чергою!
показать весь комментарий
23.04.2022 12:17 Ответить
 
 