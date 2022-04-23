Военные РФ, устроившие резню в Буче, действуют под Изюмом и уже понесли потери, - Генштаб ВСУ
Подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, активно участвовавшей в массовых убийствах гражданского населения в городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.
Отдельные подразделения 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск ведут наступательные и штурмовые действия южнее Изюма. Противник проводит воздушную разведку позиций и мероприятия по организации огневой поддержки наступления и организации логистического обеспечения группировки.
"По имеющейся информации, подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и изнасилованиях гражданского населения в украинском городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм и уже понесли потери", - говорится в сообщении.
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Одразу на концерт
до Кобзона.
здохли ваші буряти , так зрозуміло ?
Так і так кацапо дохліки радують.
https://www.facebook.com/misha.kryshko/videos/527320828916234 10 hrs ·
На окупованому півдні знов роздавали гуманітарку - консерви рибні, квасолю, печиво, туалетний папір, мило. Все Німеччина або інша країна ЄС.
Звісно, то наше.
Але подається, як окупаційна щедрість.
Верещук навмисно умовчує факт грабіжництва нашої гуманітарки?
Чи це одна з умов терористів?
"Мецгер,
«ДНР», SkyMall та $ 60 000 000: Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк»"
https://www.youtube.com/watch?v=vSJ4NLg9IGw