Военные РФ, устроившие резню в Буче, действуют под Изюмом и уже понесли потери, - Генштаб ВСУ

Подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, активно участвовавшей в массовых убийствах гражданского населения в городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.

Отдельные подразделения 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск ведут наступательные и штурмовые действия южнее Изюма. Противник проводит воздушную разведку позиций и мероприятия по организации огневой поддержки наступления и организации логистического обеспечения группировки.

"По имеющейся информации, подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и изнасилованиях гражданского населения в украинском городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм и уже понесли потери", - говорится в сообщении.

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