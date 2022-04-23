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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты заканчивают перегруппировку войск и готовятся к масштабному наступлению в Донецком операционном районе, - ГУР

розвідка

Российская армия на сегодняшний день заканчивает перегруппировку войск и пытается определить наиболее уязвимые места ВС Украины, чтобы начать широкомасштабное наступление в Донецком операционном районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил в эфире национального телемарафона.

"Противник заканчивает перегруппировку войск. Все батальонно-тактические группы, которые до сих пор были сосредоточены на территории Беларуси, у наших северных границ, сейчас перебрасываются на восток Украины. Это во-первых. А во-вторых, противник сейчас по всем направлениям пытается определить наиболее уязвимые места Вооруженных Сил Украины для того, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех, прежде всего, в Донецком операционном районе", – отметил Вадим Скибицкий.

Относительно сообщений о якобы решении оккупантов прекратить штурм "Азовстали" в Мариуполе представитель ГУР МО Украины отметил, что, по данным военной разведки, российское руководство, как всегда, говорит неправду.

"По данным Главного управления разведки, как всегда, российское руководство говорит неправду. Да, действительно, они могут отказаться от широкомасштабного штурма именно этого объекта, но, по нашим данным, они планируют привлечь росгвардию, планируют привлечь другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление именно на завод "Азовсталь" для того, чтобы уничтожить наше сопротивление", – прокомментировал представитель ГУР МО Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Успешные контратаки ВСУ не дают россиянам продвигаться. Воздушные силы РФ не контролируют небо ни в одной из областей Украины, - разведка Великобритании

армия РФ (19318) разведка (4179) Донецкая область (9710) Азовсталь (376)


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Топ комментарии
+30
Джордж Орвелл
@m170261m
·
10 год
Ходять слухи, що інститут, що випадково учора згорів в рашці, займався розробкою іскандерів, а хімзавод, що також випадково учора горів в Івановській області, випадково виявився виробником палива для цих же іскандерів. Ось такий неймовірний ланцюжок випадковостей в мордорі)
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23.04.2022 09:37
+29
Подоляк заявив, що то ми готуємось до наступу.
Цікаво.. Навіщо таке проголошувати заздалегідь ? В когось язик чешеться задля рейтингів ?
Виходить радник секретарки і починає видавати інформацію, ніби він всією операцією керує. СМІШНО І ТОШНО.
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23.04.2022 09:39
+24
Боже, поможи нашим захисникам
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23.04.2022 09:36
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Боже, поможи нашим захисникам
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23.04.2022 09:36 Ответить
Джордж Орвелл
@m170261m
·
10 год
Ходять слухи, що інститут, що випадково учора згорів в рашці, займався розробкою іскандерів, а хімзавод, що також випадково учора горів в Івановській області, випадково виявився виробником палива для цих же іскандерів. Ось такий неймовірний ланцюжок випадковостей в мордорі)
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23.04.2022 09:37 Ответить
Пані Ксенія .я вчора подавав цю інформацію,навіть з фото..Ви мене не любите?
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23.04.2022 10:25 Ответить
Кака бяда,осторожней надо с реактивами обращаться, технику пожарной безопасности соблюдать.
А возможно,что по всей Срацеи на 9 мая такие случаи массово возникнут?
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23.04.2022 10:57 Ответить
Фішка в тому, що кацапи самі могли спалити те все перед перевіркою.
Хто зна скільки там чого було вкрадено.
Корупція наше Фсьо.
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23.04.2022 18:27 Ответить
Подоляк заявив, що то ми готуємось до наступу.
Цікаво.. Навіщо таке проголошувати заздалегідь ? В когось язик чешеться задля рейтингів ?
Виходить радник секретарки і починає видавати інформацію, ніби він всією операцією керує. СМІШНО І ТОШНО.
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23.04.2022 09:39 Ответить
А головой подумать? Не, не вариант?
Что такое "стратегическая дезинформация" погугли, прежде чем про "зраду" истерить в каждом комменте.
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23.04.2022 09:53 Ответить
В чому полягає, в даному, конкретному, випадку "стратегія дезинформації"?
Контрнаступ, якого не буде? Круто дезинформували.
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23.04.2022 11:06 Ответить
Тут питання, кого подоляк вважає "ми"?
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23.04.2022 10:05 Ответить
Дуже цікаво, виходить що якби цього не сказав Подоляк, то ніхто б і не знав що ми готуємось до наступу? Яким ідіотом треба бути щоб вважати що Україна не готує наступ?
Ви тут майже кожного дня заявляєте про необхідність звільняти Україну від загарбників, Вас нарешті почули) і почали готувати наступ, а Вам все не так, все одно суцільна зрада.
СМІШНО І ТОШНО.
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23.04.2022 10:19 Ответить
Тошно від твоїх тупих вісерів.
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23.04.2022 10:26 Ответить
Правда завжди гіркіша за солодку брехню.
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23.04.2022 11:45 Ответить
таблеточек попей...
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23.04.2022 12:39 Ответить
я вважаю, що у руССліків їх іпала порозриває.

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23.04.2022 09:40 Ответить
генералы РФ осознавшие поражение, готовятся к спец.операции по смене пола
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23.04.2022 12:53 Ответить
тришкин кафтан
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23.04.2022 09:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=phiRdDvQxnE
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23.04.2022 09:43 Ответить
на марафоні сказав? ааа
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23.04.2022 09:44 Ответить
Пусть рашисты не торопятся !
Скоро подтянется тяжёлая артиллерия от наших партнёров и ....кацапы сразу, без напряга, попадут на небеса !
И даже не устанут.....
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23.04.2022 09:45 Ответить
Хм...
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23.04.2022 10:28 Ответить
Готовятся к масштабной утилизации. А танкисты даже не знают что такое Джавелин.
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23.04.2022 09:57 Ответить
Нужно из опередить и начать наступление, так как к обороне они не готовы, то бросят все полготовленые боеприпасы и быстро ретирубтся с поля боя!
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23.04.2022 09:57 Ответить
Розкажу вам про один випадок "перегрупування і підготовки до масштабного наступу". То було давно, ще за СРСР. На Діксоні стояв авіаційний полк. Згідно з нормами льотчики мали отримувати свіже молоко. Для цієї мети в це селище під час навігації привезли стадо корів. Все було добре, корови регулярно давали молоко, льотчики його споживали, командування було задоволене. Однак, в якийсь момент, корови почались зриватись, атакувати обслугу, надої різко зменшились. Виявляється, корови вимагали бика .... Літуни - народ кмітливий, вирішили привезти бика з Архангельська в бомбардувальнику. Завдання було виконане. Передислокація для масштабної атаки була завершена. Однак, виявився один ньюанс. Бик так злякався під час перельоту, що став імпотентом.
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23.04.2022 09:58 Ответить
" щоб почати широкомасштабний наступ і закріпити свій успіх" - а зараз то що на Сході і півдні?
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23.04.2022 10:12 Ответить
Война с Россией может длиться, по меньшей мере, еще несколько месяцев. При этом важно, чтобы политики не подписывали никаких промежуточных договоренностей, которые могут расцениваться как "Минск-3".Об этом в интервью изданию https://gordonua.com/news/war/zhdanov-dumaju-vojna-kak-minimum-eshche-na-neskolko-mesjatsev-no-ne-daj-bog-nam-podpisat-kakoe-to-promezhutochnoe-soglashenie-1605871.html "ГОРДОН" сообщил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. Он считает, что сейчас Украины имеет шанс восстановить территориальную целостность. По его словам, в ходе контрнаступления ЗСУ могут вернуть Донбасс и Крым."Но, опять же, вспоминаю политиков незлым, тихим словом... Не дай бог нам подписать какое-то промежуточное соглашение типа мирного договора. С русскими можно подписывать только капитуляцию - или они, или мы. Иначе это будет "Минск-3", и мы отложим эту войну еще на пару лет", - подчеркивает эксперт.
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23.04.2022 10:48 Ответить
Вы затрахали уже своей стратегией! Каждый день наступ готовится,давно начался,уже остановился , контрнаступ и прочие бредни в стиле жареных жёлтых сенсаций.Журналюги и иксперды истребляют сознание украинцев,запутывают их своим спамом,чтоб подзаработать деньжат.Бутусову позор!
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23.04.2022 11:07 Ответить
а люся рассказывает нам, шо супер-наступление уже 4 дня как идет...
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23.04.2022 16:03 Ответить
Ну мы это прочитали, а почему мы разрешаем им собирать силы и готовиться до наступ, почему мы не обстреливаем и не уничтожаем ихние скопления и технику, назовём это предупреждающими ударами, если они обстреливаются наши города, так где ответ с нашей стороны, что за хрень?😡
если мы горим, то должны и они гореть, каждую минуту долбить их тылы и всю военную инфу, в чем проблема, чего мы ждём? Ау, проснись главнокомандующий😡
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23.04.2022 16:37 Ответить
В травні 1942 року в цих місцях теж натужно наступали, Левітан (тодішній Арестович) так само віщував кінець, а оборонці (вермахт) через два тижні дали підзад і з 200000 встигли добігти до Севдонця тільки 26 000.
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23.04.2022 19:16 Ответить
 
 