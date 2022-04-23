Оккупанты заканчивают перегруппировку войск и готовятся к масштабному наступлению в Донецком операционном районе, - ГУР

Российская армия на сегодняшний день заканчивает перегруппировку войск и пытается определить наиболее уязвимые места ВС Украины, чтобы начать широкомасштабное наступление в Донецком операционном районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил в эфире национального телемарафона.

"Противник заканчивает перегруппировку войск. Все батальонно-тактические группы, которые до сих пор были сосредоточены на территории Беларуси, у наших северных границ, сейчас перебрасываются на восток Украины. Это во-первых. А во-вторых, противник сейчас по всем направлениям пытается определить наиболее уязвимые места Вооруженных Сил Украины для того, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех, прежде всего, в Донецком операционном районе", – отметил Вадим Скибицкий.

Относительно сообщений о якобы решении оккупантов прекратить штурм "Азовстали" в Мариуполе представитель ГУР МО Украины отметил, что, по данным военной разведки, российское руководство, как всегда, говорит неправду.

"По данным Главного управления разведки, как всегда, российское руководство говорит неправду. Да, действительно, они могут отказаться от широкомасштабного штурма именно этого объекта, но, по нашим данным, они планируют привлечь росгвардию, планируют привлечь другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление именно на завод "Азовсталь" для того, чтобы уничтожить наше сопротивление", – прокомментировал представитель ГУР МО Украины.

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