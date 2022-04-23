Сегодня пытаемся эвакуировать женщин, детей и пожилых людей из Мариуполя, - Верещук

Власти Украины сегодня, 23 апреля, попытаются эвакуировать гражданских лиц из Мариуполя.

Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"По Мариуполю: сегодня снова пытаемся эвакуировать женщин, детей и пожилых людей. Сейчас начинаем собираться на кольце возле торгового центра "Порт-Сити". Если все будет по плану, примерно в 12.00 начнем эвакуацию", - отметила Верещук.

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