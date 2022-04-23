РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7852 посетителя онлайн
Новости Война
2 909 26

Сегодня пытаемся эвакуировать женщин, детей и пожилых людей из Мариуполя, - Верещук

маріуполь

Власти Украины сегодня, 23 апреля, попытаются эвакуировать гражданских лиц из Мариуполя.

Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"По Мариуполю: сегодня снова пытаемся эвакуировать женщин, детей и пожилых людей. Сейчас начинаем собираться на кольце возле торгового центра "Порт-Сити". Если все будет по плану, примерно в 12.00 начнем эвакуацию", - отметила Верещук.

Читайте: Гайдай – жителям Луганщины: Если хотите, чтобы Пасха была привычным праздником для вас – эвакуируйтесь

Автор: 

Мариуполь (5717) эвакуация (2077) Верещук Ирина (504) гуманитарный коридор (125)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
показать весь комментарий
23.04.2022 10:31
+6
уважно дивимось на плитку шоколаду

показать весь комментарий
23.04.2022 10:34
+6
ти вже тварина надопомагала...
показать весь комментарий
23.04.2022 10:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
23.04.2022 10:31 Ответить
Так що і партію слуга народу теж треба заборонити?
показать весь комментарий
23.04.2022 10:53 Ответить
Мінімум перевірити всіх на причетність до окупантів.
Чи ви проти ? Про власну безпеку не дбаєте ?
показать весь комментарий
23.04.2022 11:18 Ответить
Вы не поняли. Эта другое...
показать весь комментарий
23.04.2022 10:58 Ответить
уважно дивимось на плитку шоколаду

показать весь комментарий
23.04.2022 10:34 Ответить
Він же ЗЕ.
Взагалі оті літери цапські нагадують ініціали Зеленського
показать весь комментарий
23.04.2022 11:19 Ответить
Я бы на месте русни так и сделал, чтобы зраду искали любители заговоров.
показать весь комментарий
23.04.2022 11:32 Ответить
Треба наказувати смертю тих рашистів, які порушують домовленості щодо гумкоридорів.
показать весь комментарий
23.04.2022 10:36 Ответить
С чего ты взял,что эта шмара с кем то договорилась?Если внимательно посмотреть,то у этой ******* только поставка гуманитарки работает на отлично.За все время ни одной удачной эвакуации с горячих точок.
показать весь комментарий
23.04.2022 10:49 Ответить
Похоже буряты забыли одного своего в Буче. Павликом зовут
показать весь комментарий
23.04.2022 10:56 Ответить
E - equality (c)
показать весь комментарий
23.04.2022 10:40 Ответить
Хай вам щастить
показать весь комментарий
23.04.2022 10:41 Ответить
ти вже тварина надопомагала...
показать весь комментарий
23.04.2022 10:42 Ответить
Что за ненависть? В отличие от тебя она действительно помогает
показать весь комментарий
23.04.2022 11:20 Ответить
Кому?Окупантам она помогает.Кормит их,одевает,лечит нашей гуманитаркой.
показать весь комментарий
23.04.2022 12:24 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2022 10:45 Ответить
редкая тварь,ка и остальное окружение зегниды
показать весь комментарий
23.04.2022 10:52 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2022 11:14 Ответить
Дай Бог щоб все вийшло і люди змогли вибратись з того пекла.
показать весь комментарий
23.04.2022 10:49 Ответить
Але чому чоловіків не забирають з того пекла? В них що права не такі як у жінок?
показать весь комментарий
23.04.2022 10:54 Ответить
Та ви не переживайте, то ж меріпопінс! Нікого воно не евакуює, ані чоловіків, ані жінок, ані дітей. Хіба гуманітарку оркам подарує. Ну і поверещить потім ввечері про те що орки стріляли, евакуацію зірвали. Ніж отак "працювати", краще б завали у Бучі розбирала, курва зелена.
показать весь комментарий
23.04.2022 11:14 Ответить
Я не знаю, це до верещук питання. Чоловіки, жінки, діти- всі життя мають цінність.
показать весь комментарий
23.04.2022 12:02 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2022 12:00 Ответить
Воевать надо,а не херней заниматься
Вовусик сдал Азов кацам
показать весь комментарий
23.04.2022 12:33 Ответить
Балаболка... Все на чем ты пиаришься - просыраешь... Не пора ли заткнуть варежку.
показать весь комментарий
23.04.2022 23:09 Ответить
 
 