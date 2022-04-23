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24 апреля в Украину прибудут Блинкен и Остин, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что 24 апреля в Украину прибудут госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский анонсировал, что 24 апреля в Киев прибудет государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.

"Завтра к нам приезжают люди из Соединенных Штатов Америки, у меня будет встреча с министром обороны и с государственным секретарем Соединенных Штатов господином Блинкеном. Думаю, будем ждать, когда безопасность позволит и президенту США приехать и поддержать украинский народ. И это очень важно" , – заявил Зеленский.

Он уточнил, что переговоры будут вестись о списке необходимого Украине вооружения и темпах его поставки.

"Еще раз подчеркиваю: последнюю неделю сигналы, месседжи, шаги, сроки, количество – все это я говорю об оружии от Соединенных Штатов – все улучшилось. И я за это благодарен. И мы этого очень сильно ожидаем. Хочется, чтобы кроме нашего народа у нас еще было тяжелое и мощное оружие", - подчеркнул президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Пентагона Остин на следующей неделе проведет ряд переговоров в Германии по оборонным нуждам Украины

Зеленский Владимир (20456) Блинкен Энтони (937) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+9
Слава Залужному!Героям Слава!Слава ЗСУ!Смерть фашистам рашистам!
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23.04.2022 20:28
+6
Хороша новина
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23.04.2022 20:36
+6
Мені це видається тривожним. Коли приїзжав директор ЦРУ перед війною і намагався спонукати ЗЕ готуватися до війни, тоді результат був нульовий, якщо не від'ємний - готувалися до шашликів на травневі. Боюся, що гості будуть умовляти Зе не іти на змову із путлєром (подарунок до 9 Травня) чи взагалі капітулювати.
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23.04.2022 21:09
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на паску?підуть до церкви?
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23.04.2022 20:24 Ответить
ні, втолковувати Зезюзі будуть, як він має вести переговри з очком... тю, з ******
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23.04.2022 23:01 Ответить
Слава Залужному!Героям Слава!Слава ЗСУ!Смерть фашистам рашистам!
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23.04.2022 20:28 Ответить
Вся военная помощь попадает куда нужно. Гуманитарку возят волонтеры, среди которых множество мошенников. Государство все не проконтролирует.
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23.04.2022 20:41 Ответить
это не отмазка. во время войны государство должно контроллировать все.
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23.04.2022 20:47 Ответить
згинь собака кремлівська
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23.04.2022 20:46 Ответить
Хороша новина
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23.04.2022 20:36 Ответить
чим?шо злив намір візиту.
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24.04.2022 09:30 Ответить
Це тобі необьязково знати
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23.04.2022 20:41 Ответить
Дайте Остіну разок з Нептуна стрельнути по кримському мосту бажано, щоб досвід мочити русню був🙃
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23.04.2022 20:57 Ответить
Нептун туда не дострелит учитывая нынешнюю ситуацию на фронте .Ну а если бы и дострелил 150 кг тротилового заряда маловато было бы для серьёзного повреждения такого моста
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23.04.2022 21:24 Ответить
Мені це видається тривожним. Коли приїзжав директор ЦРУ перед війною і намагався спонукати ЗЕ готуватися до війни, тоді результат був нульовий, якщо не від'ємний - готувалися до шашликів на травневі. Боюся, що гості будуть умовляти Зе не іти на змову із путлєром (подарунок до 9 Травня) чи взагалі капітулювати.
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23.04.2022 21:09 Ответить
Будуть мізки преЗеденту вправляти, щоб у того про перемовини з людожером бажання пропало.
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23.04.2022 21:23 Ответить
Панове Блінкен та Остін, заштопайте цього гаранта знову, бо він сьогодні вчергове порвався!

Найприкріше для мене, досі зустрічаю людей, які маніакально підтримують політику нинішнього нашого "керманича" не зважаючи на всі його пролюби. Це просто вкурвлює!
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23.04.2022 22:37 Ответить
Ты ещё маршрут их скинь в инет,дятел
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23.04.2022 23:03 Ответить
День комы,цензор?
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23.04.2022 23:05 Ответить
Ну чому він зовсім не тримає язика за зубами...
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23.04.2022 23:20 Ответить
на Українській правді вже прямим текстом пишуть, що Вова "злив" візит до Києва Блінкена і Остіна. в Білому домі при запиті місцевих журналістів взагалі відмовились коментувати це питання.
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23.04.2022 23:43 Ответить
Намагається як може завадити візиту, адже це перекреслить усі плани на 9 травня.
Де ж таки заховане бобікове яйце, у кремліні чи в капітолії?
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24.04.2022 01:54 Ответить
Дивився пресконференсію Зе у метро зі світовими журналістами - скажу чесно, як би це був Порох, то мені за нього було б соромно, але у Зе стандарти свої, квнівські, тому для нього це нормас, хоча досі десь у глибині відмовляюсь вірити що це наш президент.
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24.04.2022 00:38 Ответить
Ця людина прибрала за місяць до вторгнення всі мінні загородження з кримського перешейку, зате зробила новий пункт пропуску Чонгар.
Як ітог кацапи зайшли з Криму і окупували Херсон, Мелітополь, далі Маріуполь. На кого він працює ?
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24.04.2022 00:45 Ответить
А зачем вообще об этом объявлять? Можно просто уклониться от ответа?
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24.04.2022 02:13 Ответить
Коли ж уже Україна почне не тільки просити, але й САМОСТІЙНО ВИРОБЛЯТИ артилерійські снаряди та іншу "важку та потужну зброю"?
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24.04.2022 02:27 Ответить
Вже від прізвища

Ьзеленськийи чи Порошенко нудить
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24.04.2022 02:28 Ответить
Та заткніть вже цього чувирла-такі речі робляться тихо і таємно. Та нам і кротів не потрібно, коли сам през зливає всю інфу.
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24.04.2022 07:06 Ответить
Ему низя давать в руки микрофон

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Б.Береза:

Официальные представители США отказываются от каких-либо комментариев о заявлении Зеленского, раскрывшего секретность визита в Украину членов американского правительства. Об этом сообщают американские СМИ, безуспешно обратившиеся за комментариями в Пентагон и Госдеп.

Как известно, на пресс-конференции в субботу президент Зеленский заявил в ответе на один из вопросов, что в Украину направляются госсекретарь США и министр обороны. "Я не думаю, что это большой секрет, хотя не знаю, известно ли это", - сказал он, рассказав о визите.

Впрочем, предположение президента оказалось ошибочным. В США считают информацию секретной. "Белый дом отказался комментировать, Госдеп тоже", - сообщает агентство AP. "Пентагон отказался подтверждать визит, Белый дом заявил, что не будет комментировать", - пишет Washington Post. Так же без комментариев остались другие медиа, пытавшиеся проверить эту информацию. Неизвестно даже, в каком городе могут пройти переговоры.
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24.04.2022 08:30 Ответить
Надіємось,що заберуть бєнювиродка... доки він буде паразитувати в тілі України????І запитають ти за кого,зе?
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24.04.2022 08:59 Ответить
Мы знаем максимум 10-20% информации
А почему скрывать что нас поддерживают
Наоборот --- это должен знать враг
И немножко думать - что с ним будет
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24.04.2022 09:09 Ответить
Зеленський видав секрет? У США не коментують візит в Україну глав Міноборони та МЗС(с)
https://patrioty.org.ua/politic/zelenskyi-vydav-sekret-v-ssha-ne-komentuiut-vizyt-v-ukrainu-hlav-minoborony-ta-mzs-418831.html
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24.04.2022 09:27 Ответить
 
 