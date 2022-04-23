24 апреля в Украину прибудут Блинкен и Остин, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что 24 апреля в Украину прибудут госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский анонсировал, что 24 апреля в Киев прибудет государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.

"Завтра к нам приезжают люди из Соединенных Штатов Америки, у меня будет встреча с министром обороны и с государственным секретарем Соединенных Штатов господином Блинкеном. Думаю, будем ждать, когда безопасность позволит и президенту США приехать и поддержать украинский народ. И это очень важно" , – заявил Зеленский.

Он уточнил, что переговоры будут вестись о списке необходимого Украине вооружения и темпах его поставки.

"Еще раз подчеркиваю: последнюю неделю сигналы, месседжи, шаги, сроки, количество – все это я говорю об оружии от Соединенных Штатов – все улучшилось. И я за это благодарен. И мы этого очень сильно ожидаем. Хочется, чтобы кроме нашего народа у нас еще было тяжелое и мощное оружие", - подчеркнул президент.

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