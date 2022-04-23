24 апреля в Украину прибудут Блинкен и Остин, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что 24 апреля в Украину прибудут госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.
Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский анонсировал, что 24 апреля в Киев прибудет государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.
"Завтра к нам приезжают люди из Соединенных Штатов Америки, у меня будет встреча с министром обороны и с государственным секретарем Соединенных Штатов господином Блинкеном. Думаю, будем ждать, когда безопасность позволит и президенту США приехать и поддержать украинский народ. И это очень важно" , – заявил Зеленский.
Он уточнил, что переговоры будут вестись о списке необходимого Украине вооружения и темпах его поставки.
"Еще раз подчеркиваю: последнюю неделю сигналы, месседжи, шаги, сроки, количество – все это я говорю об оружии от Соединенных Штатов – все улучшилось. И я за это благодарен. И мы этого очень сильно ожидаем. Хочется, чтобы кроме нашего народа у нас еще было тяжелое и мощное оружие", - подчеркнул президент.
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Найприкріше для мене, досі зустрічаю людей, які маніакально підтримують політику нинішнього нашого "керманича" не зважаючи на всі його пролюби. Це просто вкурвлює!
Де ж таки заховане бобікове яйце, у кремліні чи в капітолії?
Як ітог кацапи зайшли з Криму і окупували Херсон, Мелітополь, далі Маріуполь. На кого він працює ?
Ьзеленськийи чи Порошенко нудить
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Б.Береза:
Официальные представители США отказываются от каких-либо комментариев о заявлении Зеленского, раскрывшего секретность визита в Украину членов американского правительства. Об этом сообщают американские СМИ, безуспешно обратившиеся за комментариями в Пентагон и Госдеп.
Как известно, на пресс-конференции в субботу президент Зеленский заявил в ответе на один из вопросов, что в Украину направляются госсекретарь США и министр обороны. "Я не думаю, что это большой секрет, хотя не знаю, известно ли это", - сказал он, рассказав о визите.
Впрочем, предположение президента оказалось ошибочным. В США считают информацию секретной. "Белый дом отказался комментировать, Госдеп тоже", - сообщает агентство AP. "Пентагон отказался подтверждать визит, Белый дом заявил, что не будет комментировать", - пишет Washington Post. Так же без комментариев остались другие медиа, пытавшиеся проверить эту информацию. Неизвестно даже, в каком городе могут пройти переговоры.
А почему скрывать что нас поддерживают
Наоборот --- это должен знать враг
И немножко думать - что с ним будет
https://patrioty.org.ua/politic/zelenskyi-vydav-sekret-v-ssha-ne-komentuiut-vizyt-v-ukrainu-hlav-minoborony-ta-mzs-418831.html