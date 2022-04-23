24 квітня до України прибудуть Блінкен та Остін, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що 24 квітня до України прибудуть держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Осітн.
Про це він заявив під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський анонсував, що 24 квітня до Києва прибуде державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.
"Завтра до нас приїжджають люди зі Сполучених Штатів Америки, у мене буде зустріч із міністром оборони та з державним секретарем Сполучених Штатів паном Блінкеном. Думаю, чекатимемо, коли безпека дасть можливість і президенту США приїхати та підтримати український народ. І це дуже важливо" , - заявив Зеленський.
Він уточнив, що переговори будуть вестися про список необхідного Україні озброєння та темпи його постачання.
"Ще раз наголошую: останній тиждень сигнали, меседжі, кроки, терміни, кількість - все це я говорю про зброю від Сполучених Штатів - все покращилося. І я за це вдячний. І ми цього дуже сильно очікуємо. Хочеться, щоб окрім нашого народу у нас ще була важка та потужна зброя", - наголосив президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Найприкріше для мене, досі зустрічаю людей, які маніакально підтримують політику нинішнього нашого "керманича" не зважаючи на всі його пролюби. Це просто вкурвлює!
Де ж таки заховане бобікове яйце, у кремліні чи в капітолії?
Як ітог кацапи зайшли з Криму і окупували Херсон, Мелітополь, далі Маріуполь. На кого він працює ?
Ьзеленськийи чи Порошенко нудить
-----
Б.Береза:
Официальные представители США отказываются от каких-либо комментариев о заявлении Зеленского, раскрывшего секретность визита в Украину членов американского правительства. Об этом сообщают американские СМИ, безуспешно обратившиеся за комментариями в Пентагон и Госдеп.
Как известно, на пресс-конференции в субботу президент Зеленский заявил в ответе на один из вопросов, что в Украину направляются госсекретарь США и министр обороны. "Я не думаю, что это большой секрет, хотя не знаю, известно ли это", - сказал он, рассказав о визите.
Впрочем, предположение президента оказалось ошибочным. В США считают информацию секретной. "Белый дом отказался комментировать, Госдеп тоже", - сообщает агентство AP. "Пентагон отказался подтверждать визит, Белый дом заявил, что не будет комментировать", - пишет Washington Post. Так же без комментариев остались другие медиа, пытавшиеся проверить эту информацию. Неизвестно даже, в каком городе могут пройти переговоры.
А почему скрывать что нас поддерживают
Наоборот --- это должен знать враг
И немножко думать - что с ним будет
https://patrioty.org.ua/politic/zelenskyi-vydav-sekret-v-ssha-ne-komentuiut-vizyt-v-ukrainu-hlav-minoborony-ta-mzs-418831.html