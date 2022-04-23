24 квітня до України прибудуть Блінкен та Остін, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що 24 квітня до України прибудуть держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Осітн.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський анонсував, що 24 квітня до Києва прибуде державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.

"Завтра до нас приїжджають люди зі Сполучених Штатів Америки, у мене буде зустріч із міністром оборони та з державним секретарем Сполучених Штатів паном Блінкеном. Думаю, чекатимемо, коли безпека дасть можливість і президенту США приїхати та підтримати український народ. І це дуже важливо" , - заявив Зеленський.

Він уточнив, що переговори будуть вестися про список необхідного Україні озброєння та темпи його постачання.

"Ще раз наголошую: останній тиждень сигнали, меседжі, кроки, терміни, кількість - все це я говорю про зброю від Сполучених Штатів - все покращилося. І я за це вдячний. І ми цього дуже сильно очікуємо. Хочеться, щоб окрім нашого народу у нас ще була важка та потужна зброя", - наголосив президент.

Також читайте: Україна очікує стовідсоткову підтримку від генсека ООН, - Зеленський