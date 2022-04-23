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24 квітня до України прибудуть Блінкен та Остін, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що 24 квітня до України прибудуть держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Осітн.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський анонсував, що 24 квітня до Києва прибуде державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін. 

"Завтра до нас приїжджають люди зі Сполучених Штатів Америки, у мене буде зустріч із міністром оборони та з державним секретарем Сполучених Штатів паном Блінкеном. Думаю, чекатимемо, коли безпека дасть можливість і президенту США приїхати та підтримати український народ. І це дуже важливо" , - заявив Зеленський.

Він уточнив, що переговори будуть вестися про список необхідного Україні озброєння та темпи його постачання.

"Ще раз наголошую: останній тиждень сигнали, меседжі, кроки, терміни, кількість - все це я говорю про зброю від Сполучених Штатів - все покращилося. І я за це вдячний. І ми цього дуже сильно очікуємо. Хочеться, щоб окрім нашого народу у нас ще була важка та потужна зброя", - наголосив президент.

Також читайте: Україна очікує стовідсоткову підтримку від генсека ООН, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) Блінкен Ентоні (1157) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+9
Слава Залужному!Героям Слава!Слава ЗСУ!Смерть фашистам рашистам!
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23.04.2022 20:28
+6
Хороша новина
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23.04.2022 20:36
+6
Мені це видається тривожним. Коли приїзжав директор ЦРУ перед війною і намагався спонукати ЗЕ готуватися до війни, тоді результат був нульовий, якщо не від'ємний - готувалися до шашликів на травневі. Боюся, що гості будуть умовляти Зе не іти на змову із путлєром (подарунок до 9 Травня) чи взагалі капітулювати.
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23.04.2022 21:09
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на паску?підуть до церкви?
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23.04.2022 20:24 Відповісти
ні, втолковувати Зезюзі будуть, як він має вести переговри з очком... тю, з ******
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23.04.2022 23:01 Відповісти
Слава Залужному!Героям Слава!Слава ЗСУ!Смерть фашистам рашистам!
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23.04.2022 20:28 Відповісти
Вся военная помощь попадает куда нужно. Гуманитарку возят волонтеры, среди которых множество мошенников. Государство все не проконтролирует.
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23.04.2022 20:41 Відповісти
это не отмазка. во время войны государство должно контроллировать все.
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23.04.2022 20:47 Відповісти
згинь собака кремлівська
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23.04.2022 20:46 Відповісти
Хороша новина
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23.04.2022 20:36 Відповісти
чим?шо злив намір візиту.
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24.04.2022 09:30 Відповісти
Це тобі необьязково знати
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23.04.2022 20:41 Відповісти
Дайте Остіну разок з Нептуна стрельнути по кримському мосту бажано, щоб досвід мочити русню був🙃
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23.04.2022 20:57 Відповісти
Нептун туда не дострелит учитывая нынешнюю ситуацию на фронте .Ну а если бы и дострелил 150 кг тротилового заряда маловато было бы для серьёзного повреждения такого моста
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23.04.2022 21:24 Відповісти
Мені це видається тривожним. Коли приїзжав директор ЦРУ перед війною і намагався спонукати ЗЕ готуватися до війни, тоді результат був нульовий, якщо не від'ємний - готувалися до шашликів на травневі. Боюся, що гості будуть умовляти Зе не іти на змову із путлєром (подарунок до 9 Травня) чи взагалі капітулювати.
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23.04.2022 21:09 Відповісти
Будуть мізки преЗеденту вправляти, щоб у того про перемовини з людожером бажання пропало.
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23.04.2022 21:23 Відповісти
Панове Блінкен та Остін, заштопайте цього гаранта знову, бо він сьогодні вчергове порвався!

Найприкріше для мене, досі зустрічаю людей, які маніакально підтримують політику нинішнього нашого "керманича" не зважаючи на всі його пролюби. Це просто вкурвлює!
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23.04.2022 22:37 Відповісти
Ты ещё маршрут их скинь в инет,дятел
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23.04.2022 23:03 Відповісти
День комы,цензор?
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23.04.2022 23:05 Відповісти
Ну чому він зовсім не тримає язика за зубами...
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23.04.2022 23:20 Відповісти
на Українській правді вже прямим текстом пишуть, що Вова "злив" візит до Києва Блінкена і Остіна. в Білому домі при запиті місцевих журналістів взагалі відмовились коментувати це питання.
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23.04.2022 23:43 Відповісти
Намагається як може завадити візиту, адже це перекреслить усі плани на 9 травня.
Де ж таки заховане бобікове яйце, у кремліні чи в капітолії?
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24.04.2022 01:54 Відповісти
Дивився пресконференсію Зе у метро зі світовими журналістами - скажу чесно, як би це був Порох, то мені за нього було б соромно, але у Зе стандарти свої, квнівські, тому для нього це нормас, хоча досі десь у глибині відмовляюсь вірити що це наш президент.
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24.04.2022 00:38 Відповісти
Ця людина прибрала за місяць до вторгнення всі мінні загородження з кримського перешейку, зате зробила новий пункт пропуску Чонгар.
Як ітог кацапи зайшли з Криму і окупували Херсон, Мелітополь, далі Маріуполь. На кого він працює ?
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24.04.2022 00:45 Відповісти
А зачем вообще об этом объявлять? Можно просто уклониться от ответа?
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24.04.2022 02:13 Відповісти
Коли ж уже Україна почне не тільки просити, але й САМОСТІЙНО ВИРОБЛЯТИ артилерійські снаряди та іншу "важку та потужну зброю"?
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24.04.2022 02:27 Відповісти
Вже від прізвища

Ьзеленськийи чи Порошенко нудить
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24.04.2022 02:28 Відповісти
Та заткніть вже цього чувирла-такі речі робляться тихо і таємно. Та нам і кротів не потрібно, коли сам през зливає всю інфу.
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24.04.2022 07:06 Відповісти
Ему низя давать в руки микрофон

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Б.Береза:

Официальные представители США отказываются от каких-либо комментариев о заявлении Зеленского, раскрывшего секретность визита в Украину членов американского правительства. Об этом сообщают американские СМИ, безуспешно обратившиеся за комментариями в Пентагон и Госдеп.

Как известно, на пресс-конференции в субботу президент Зеленский заявил в ответе на один из вопросов, что в Украину направляются госсекретарь США и министр обороны. "Я не думаю, что это большой секрет, хотя не знаю, известно ли это", - сказал он, рассказав о визите.

Впрочем, предположение президента оказалось ошибочным. В США считают информацию секретной. "Белый дом отказался комментировать, Госдеп тоже", - сообщает агентство AP. "Пентагон отказался подтверждать визит, Белый дом заявил, что не будет комментировать", - пишет Washington Post. Так же без комментариев остались другие медиа, пытавшиеся проверить эту информацию. Неизвестно даже, в каком городе могут пройти переговоры.
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24.04.2022 08:30 Відповісти
Надіємось,що заберуть бєнювиродка... доки він буде паразитувати в тілі України????І запитають ти за кого,зе?
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24.04.2022 08:59 Відповісти
Мы знаем максимум 10-20% информации
А почему скрывать что нас поддерживают
Наоборот --- это должен знать враг
И немножко думать - что с ним будет
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24.04.2022 09:09 Відповісти
Зеленський видав секрет? У США не коментують візит в Україну глав Міноборони та МЗС(с)
https://patrioty.org.ua/politic/zelenskyi-vydav-sekret-v-ssha-ne-komentuiut-vizyt-v-ukrainu-hlav-minoborony-ta-mzs-418831.html
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24.04.2022 09:27 Відповісти
 
 