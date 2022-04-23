Україна очікує стовідсоткову підтримку від генсека ООН, - Зеленський

Під час відвідання Києва генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш укріпиться у позиції підтримки України.

Таке переконання висловив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Києві 23 квітня, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зустрічатимемо генерального секретаря, який приїде до нас, спілкуватимемося з ним. Мені здається, що ми зробили багато кроків, щоб і його позиція змінилася, і його позиція зміцнилася щодо підтримки України. У мене було кілька особистих зустрічей із ним, і я досить твердо казав йому, що неможливо мати баланс у відносинах між Україною та Росією. Ми чекаємо на стовідсоткову підтримку від генсека ООН. Стовідсоткову, тому що 100% правда на нашому боці, і війна у нас", - сказав голова держави.

Нагадаємо, раніше Антоніу Гутерріш запросив зустріч з президентами України та РФ. Візит до РФ запланований на 26 квітня, у Києві генеральний секретар ООН має бути на два дні пізніше.

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