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Новини Війна
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Україна очікує стовідсоткову підтримку від генсека ООН, - Зеленський

гутерреш

Під час відвідання Києва генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш укріпиться у позиції підтримки України.

Таке переконання висловив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Києві 23 квітня, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зустрічатимемо генерального секретаря, який приїде до нас, спілкуватимемося з ним. Мені здається, що ми зробили багато кроків, щоб і його позиція змінилася, і його позиція зміцнилася щодо підтримки України. У мене було кілька особистих зустрічей із ним, і я досить твердо казав йому, що неможливо мати баланс у відносинах між Україною та Росією. Ми чекаємо на стовідсоткову підтримку від генсека ООН. Стовідсоткову, тому що 100% правда на нашому боці, і війна у нас", - сказав голова держави.

Нагадаємо, раніше Антоніу Гутерріш запросив зустріч з президентами України та РФ. Візит до РФ запланований на 26 квітня, у Києві генеральний секретар ООН має бути на два дні пізніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерріш запросив зустріч з Путіним і Зеленським

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) Гутерріш Антоніу (390)


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фсё идёт к миру!!!
****** в кучу собираются спасать путлера и расеюшку от пазора...
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23.04.2022 20:21 Відповісти
Стовідсоткову підтримку від генсека ООН... як і від папи з Рима...
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23.04.2022 20:32 Відповісти
Да от меня поддержки больше, чем от генсека оон. Я хоть тушёнку нашим ношу. А тот поц только глаза пучит и мычит.
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23.04.2022 20:33 Відповісти
ага, від гомосєка ООН. Та грьобана ООН ще в Руанді показала свою підарастічность
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23.04.2022 20:45 Відповісти
Идёт война а они улыбаются на камеру.
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23.04.2022 20:59 Відповісти
Організація
Озабочених
Націй
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23.04.2022 21:24 Відповісти
 
 