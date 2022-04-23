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Новости Война
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Украина ожидает стопроцентную поддержку от генсека ООН, - Зеленский

гутерреш

В ходе посещения Киева генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш укрепится в позиции поддержки Украины.

Такое убеждение выразил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 23 апреля, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы будем встречать генерального секретаря, который приедет к нам, будем общаться с ним. Мне кажется, что мы сделали много шагов, чтобы и его позиция изменилась, и его позиция укрепилась по поддержке Украины. У меня было несколько личных встреч с ним, и я достаточно твердо говорил ему, что невозможно иметь баланс в отношениях между Украиной и Россией. Мы ждем стопроцентной поддержки от генсека ООН. Стопроцентную, потому что 100% правды на нашей стороне, и война у нас", - сказал глава государства.

Напомним, ранее Антониу Гутерриш запросил встречу с президентами Украины и РФ. Визит в РФ запланирован на 26 апреля, в Киеве генеральный секретарь ООН должен быть на два дня позже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерриш запросил встречу с Путиным и Зеленским

Зеленский Владимир (20456) Гутерриш Антониу (336)


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фсё идёт к миру!!!
****** в кучу собираются спасать путлера и расеюшку от пазора...
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23.04.2022 20:21 Ответить
Стовідсоткову підтримку від генсека ООН... як і від папи з Рима...
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23.04.2022 20:32 Ответить
Да от меня поддержки больше, чем от генсека оон. Я хоть тушёнку нашим ношу. А тот поц только глаза пучит и мычит.
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23.04.2022 20:33 Ответить
ага, від гомосєка ООН. Та грьобана ООН ще в Руанді показала свою підарастічность
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23.04.2022 20:45 Ответить
Идёт война а они улыбаются на камеру.
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23.04.2022 20:59 Ответить
Організація
Озабочених
Націй
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23.04.2022 21:24 Ответить
 
 