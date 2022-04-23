Украина ожидает стопроцентную поддержку от генсека ООН, - Зеленский

В ходе посещения Киева генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш укрепится в позиции поддержки Украины.

Такое убеждение выразил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 23 апреля, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы будем встречать генерального секретаря, который приедет к нам, будем общаться с ним. Мне кажется, что мы сделали много шагов, чтобы и его позиция изменилась, и его позиция укрепилась по поддержке Украины. У меня было несколько личных встреч с ним, и я достаточно твердо говорил ему, что невозможно иметь баланс в отношениях между Украиной и Россией. Мы ждем стопроцентной поддержки от генсека ООН. Стопроцентную, потому что 100% правды на нашей стороне, и война у нас", - сказал глава государства.

Напомним, ранее Антониу Гутерриш запросил встречу с президентами Украины и РФ. Визит в РФ запланирован на 26 апреля, в Киеве генеральный секретарь ООН должен быть на два дня позже.

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