Глава МИД Австрии Шалленберг выступил против вступления Украины в Евросоюз

Министр иностранных дел Австрии Александ Шалленберг считает, что Украине не следует предлагать членство в Евросоюзе.

Об этом он заявил в выступлении 14-м саммите европейских медиа в Лех-ам-Арльберге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В частности, министр считает, что Украина не должна получить статус кандидата в июне, как рассчитывает президент Зеленский.

Он обосновал свою позицию тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству.

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Австрийское издание Heute приводит также слова Шалленберга о том, что Украине в принципе не следует становиться членом ЕС, даже в дальнейшем. Он высказался за "другой путь" для Украины, чем полное членство.

По словам министра, должны быть также другие модели, чем вступление Украины в ЕС, присоединение к Единой экономической зоне ЕС или просто сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации. Шалленберг призвал к большей гибкости поиска механизмов сближения Украины и ЕС.

Однако он бесспорно поддержал дальнейшее углубление отношений ЕС с Украиной. "Мы экспортируем наш западный образ жизни", – пояснил он.

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