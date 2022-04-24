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Глава МИД Австрии Шалленберг выступил против вступления Украины в Евросоюз

шалленберг

Министр иностранных дел Австрии Александ Шалленберг считает, что Украине не следует предлагать членство в Евросоюзе.

Об этом он заявил в выступлении 14-м саммите европейских медиа в Лех-ам-Арльберге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В частности, министр считает, что Украина не должна получить статус кандидата в июне, как рассчитывает президент Зеленский.

Он обосновал свою позицию тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрия поддержит санкции против России, в частности, не лицензирует "Северный поток-2", - глава МИД Шалленберг

Австрийское издание Heute приводит также слова Шалленберга о том, что Украине в принципе не следует становиться членом ЕС, даже в дальнейшем. Он высказался за "другой путь" для Украины, чем полное членство.

По словам министра, должны быть также другие модели, чем вступление Украины в ЕС, присоединение к Единой экономической зоне ЕС или просто сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации. Шалленберг призвал к большей гибкости поиска механизмов сближения Украины и ЕС.

Однако он бесспорно поддержал дальнейшее углубление отношений ЕС с Украиной. "Мы экспортируем наш западный образ жизни", – пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина хочет полноценно вступить в ЕС в 2024 году, - министр экономики Свириденко

Евросоюз (17145) Шалленберг Александр (45)


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Топ комментарии
+66
Західний спосіб життя: за нафту і газ заплющувати очі на вбивства дітей
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24.04.2022 00:14
+45
Как некоторое время назад метко заметили британския издания: "Австрия - это непотопляемый авианосец русского лобби и пропаганды в Европе". Англосаксы не дураки, поняли что с такими херососами им в ЕС делать нечего.

Мой личный анти-рейтинг путинских консерв из Европе:

1. Австрия
2. Германия
3. Венгрия
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24.04.2022 00:19
+42
***** етот шеленберг
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24.04.2022 00:14
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Щоб зрозуміти, що то за істота на цій посаді, достатньо почитати заголовки новин "ЦН" по темі:

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24.04.2022 23:28 Ответить
УКРАИНА ПОМОГАЕТ ЕС ВЫЯВЛЯТЬ ИХ КОРРУПЦИОНЕРОВ !!!
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18.09.2022 12:10 Ответить
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