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Керівник МЗС Австрії Шалленберг виступив проти вступу України до Євросоюзу

шалленберг

Міністр закордонних справ Австрії Александ Шалленберг вважає, що Україні не варто пропонувати членство в Євросоюзі.

Про це він заявив у виступі 14-му саміті європейських медіа в Лех-ам-Арльберзі, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Європейську правду.

Зокрема, міністр вважає, що Україна не повинна отримати статус кандидата у червні, як на те розраховує президент Зеленський.

Він обгрунтував свою позицію тим, що є держави Західних Балкан, які проходили значно довший шлях до кандидатства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Австрії Шалленберг підтримав ФРН у питанні відмови від постачання зброї в Україну: "Не може бути й мови"

Австрійське видання Heute наводить також слова Шалленберга про те, що Україні в принципі не варто ставати членом ЄС, навіть у подальшому. Він висловився за "інший шлях" для України, ніж повне членство.

За словами міністра, повинні бути також інші моделі, ніж вступ України до ЄС, доєднання до Єдиної економічної зони ЄС або просто збереження чинного рівня Угоди про асоціацію. Шалленберг закликав до більшої гнучкості в пошуку механізмів зближення України та ЄС.

Проте, він безперечно підтримав подальше поглиблення відносин ЄС з Україною. "Ми експортуємо наш західний спосіб життя", - пояснив він.

Також читайте: "Сумнівний сигнал": глава МЗС Австрії Шалленберг розкритикував вивезення персоналу посольств з України

Автор: 

Євросоюз (13441) Шалленберг Александер (61)


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Топ коментарі
+66
Західний спосіб життя: за нафту і газ заплющувати очі на вбивства дітей
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24.04.2022 00:14
+45
Как некоторое время назад метко заметили британския издания: "Австрия - это непотопляемый авианосец русского лобби и пропаганды в Европе". Англосаксы не дураки, поняли что с такими херососами им в ЕС делать нечего.

Мой личный анти-рейтинг путинских консерв из Европе:

1. Австрия
2. Германия
3. Венгрия
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24.04.2022 00:19
+42
***** етот шеленберг
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24.04.2022 00:14
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Щоб зрозуміти, що то за істота на цій посаді, достатньо почитати заголовки новин "ЦН" по темі:

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МЗС: Розчаровані заявами Австрії про те, що Україні не треба бути в ЄС
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24.04.2022 23:28 Відповісти
УКРАИНА ПОМОГАЕТ ЕС ВЫЯВЛЯТЬ ИХ КОРРУПЦИОНЕРОВ !!!
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18.09.2022 12:10 Відповісти
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