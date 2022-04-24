Керівник МЗС Австрії Шалленберг виступив проти вступу України до Євросоюзу

Міністр закордонних справ Австрії Александ Шалленберг вважає, що Україні не варто пропонувати членство в Євросоюзі.

Про це він заявив у виступі 14-му саміті європейських медіа в Лех-ам-Арльберзі, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Європейську правду.

Зокрема, міністр вважає, що Україна не повинна отримати статус кандидата у червні, як на те розраховує президент Зеленський.

Він обгрунтував свою позицію тим, що є держави Західних Балкан, які проходили значно довший шлях до кандидатства.

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Австрійське видання Heute наводить також слова Шалленберга про те, що Україні в принципі не варто ставати членом ЄС, навіть у подальшому. Він висловився за "інший шлях" для України, ніж повне членство.

За словами міністра, повинні бути також інші моделі, ніж вступ України до ЄС, доєднання до Єдиної економічної зони ЄС або просто збереження чинного рівня Угоди про асоціацію. Шалленберг закликав до більшої гнучкості в пошуку механізмів зближення України та ЄС.

Проте, він безперечно підтримав подальше поглиблення відносин ЄС з Україною. "Ми експортуємо наш західний спосіб життя", - пояснив він.

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