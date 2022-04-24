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Зеленский о визитах иностранных лидеров: Мы не страна для трагических селфи

зеленський

Украина ждет только визиты тех лидеров мира, которые везут конкретную военную помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский сказал во время своей пресс-конференции.

"Нельзя к нам приезжать с пустыми руками. А мы ожидаем не просто презентов или тортиков, а мы ожидаем конкретных вещей и конкретного оружия", – сказал он, добавив, что Украина – "не страна для трагических селфи".

При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не просит у стран о том, чего у тех стран нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз возобновляет дипломатическое присутствие в Киеве

Автор: 

дипломатия (1463) Зеленский Владимир (20474)


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Топ комментарии
+87
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24.04.2022 03:03
+54
Фрейд имеет к этому отношение???

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24.04.2022 02:54
+44
За заборону показувать сватів Зе й досі переслідує Пороха, як власного ворога! Чому у мене паскудне відчуття, що за право їх показувати на рашці ми зараз платимо людськими життями та територіями...Все решта це комедія для дебілів...

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24.04.2022 03:05
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Фрейд имеет к этому отношение???

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24.04.2022 02:54 Ответить
Z.V.O.
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24.04.2022 04:55 Ответить
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24.04.2022 13:18 Ответить
Це провокація Рошена!
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24.04.2022 05:05 Ответить
Ні тут скоріше Дарвін і Павлов .
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24.04.2022 06:59 Ответить
незнаю як у кого, але у мене від побаченного відняло мову
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24.04.2022 09:49 Ответить
ну й сердиве створіння !!!

ну вот навіщо ?
навіщо гадити на голови союзників ?
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24.04.2022 02:58 Ответить
яких союзників?
На Шольца треба гадити і гадити.
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24.04.2022 03:03 Ответить
це висловлювання Бідосика ставить в незручне становище всіх лідерів країн-партнерів, хто нам співчуває і для цього демонстративно відвідує Бучу
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24.04.2022 03:33 Ответить
майже всі, що відвідували Бучу, дали багато зброї
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24.04.2022 03:42 Ответить
А ще (можливо до зебілів хоч так дійде , а то спамити тут почали) коли , наприклад , Джонсон приїхав , то кацапи ніколи не в цей час не будуть в те місто стріляти .
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24.04.2022 07:14 Ответить
Передайте Єрмаку: Марсу більше не підсипать, його вже понесло.
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24.04.2022 03:32 Ответить
Ці "союзники" купують у РФ газ та нафту. Маю на увазі Німеччину, Австрію, Угорщину та інші фашистки країни.
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24.04.2022 04:15 Ответить
А Украина чей газ покупает, кстати? А то немцы говорят, что покупает российский, но через ЕС, а не напрямую.
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24.04.2022 04:31 Ответить
А що ,в ЄС газ з атмосфери добувають чи що? Чи ти не знав, що реально немає ніякого реверсу ,від слова зовсім. Реверс є фінансово-пропогандистська схема. На практиці газ просто відбирається з ГТС. І все. Грошики в рашку. А через кого ,скільки, хто і скільки на тому має - інша тема.
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24.04.2022 05:18 Ответить
А за прокачування до Європи чим беруть !? Чи аби п...
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24.04.2022 06:59 Ответить
согласно данным Федеральной таможенной службы России товарооборот РФ и Украины в 2021 году вырос на 22,8% - до 12 миллиардов 284,3 миллиона долларов.
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24.04.2022 07:57 Ответить
Ели президент "беданосец".
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24.04.2022 03:01 Ответить
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24.04.2022 03:03 Ответить
Тобі сподобається якщо у СБУ будуть питання до цього сайту про розповсюдження непідтвердженних фактів злочину чи державної влади? Тобі мало закритого еспрессо, прямого, 5-того? Навіщо ти провокуєш? Зеля зараз настільки популярний на заході, що якщо він навіть введе повну цензуру, йому ніхто на заході і слова не скаже і по конституції він має на це право.Думай. що викладаєш.
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24.04.2022 03:26 Ответить
ну фейсбук же не забанять за те, що Софія Федина пише.
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24.04.2022 03:40 Ответить
Він має лише ті права, які йому делегує суспільство. І хто тобі сказав, що суспільство не вимагає негайних пояснень тих фактів? Війскове положення не відсрочує а навпаки потребує негайного відсторонення ворогів підриваючих безпеку держави.
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24.04.2022 03:53 Ответить
А какая разніца?? Да...Поки цензуру в нас не відміняли .Можем говорить що хочемо чи ти проти?
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24.04.2022 05:05 Ответить
Співати в унісон з кацапами на розвал держави ,ото ПР икормлені !?
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24.04.2022 06:08 Ответить
Яка популярнісь???? Цього йовбака терплять тільки тому що іде війна
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24.04.2022 06:18 Ответить
09.03.2022....опа !?
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24.04.2022 06:36 Ответить
І?
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24.04.2022 07:10 Ответить
Обана .!! А шо таке ? На сЦаря " наїхали " . ? А не пішло б воно - за сруцкім кораблем . !? .
Ти ба , яка - цаца . ?
У нас не кацапія , чувачок ,, у нас країна вільна , царів немає ,, і тому ніяке Зе , нікому тут рота не заткне .
Зе , за свою каденцію , натворив таких дєлов , шо вони навіть Овочу - і не снились . За все це він відповість після війни . І його щастя , що зараз , коли йде війна , суспільству не до розбірок з владою.!
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24.04.2022 07:37 Ответить
Я під цими словами Софії підписуюсь , я теж так думаю , а зебілам пропоную прославляти зе іти на сайти тсн і кварталів .
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24.04.2022 07:18 Ответить
Я так само .. Софія один в один - прочитала мої думки .
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24.04.2022 07:20 Ответить
Ракетну програму зупинив барига ще в15-му році.
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24.04.2022 08:57 Ответить
«
Не можна до нас приїжджати з пустими руками. А ми очікуємо не просто презентів чи тортиків, а ми очікуємо конкретні речі і конкретну зброю", - сказав він, додавши, що Україна - "не країна для трагічних селфі".Джерело:

РОЗУМНО .

1.в ЕС не берут , в НАТО не берут , но для своїх википедий ездят на фотосессии в Бучу.

2. а теперь ещё весь мир всполошился про голод
Хотели землю у украинуев отобрать ? Потому в ЕС не брали ?
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24.04.2022 03:05 Ответить
Якби не страшна війна і не побачили в світі наслідки вторгнення орків , то за ці ляпи з Україною вже б взагалі не спілкувалися б .
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24.04.2022 07:08 Ответить
За заборону показувать сватів Зе й досі переслідує Пороха, як власного ворога! Чому у мене паскудне відчуття, що за право їх показувати на рашці ми зараз платимо людськими життями та територіями...Все решта це комедія для дебілів...

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24.04.2022 03:05 Ответить
Владимир Зеленский-Херсонский
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24.04.2022 03:11 Ответить
... , ще трохи і... Зеленовський
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24.04.2022 07:26 Ответить
І це каже найсамозакоханіший любитель селфі і відосиків. Сам то чого в Бучу їздив?
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24.04.2022 03:11 Ответить
... щоб пофоткатись на фоні результатів власних зусиль по зриву ракетної програми та інших подібних "звершень" .
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24.04.2022 05:04 Ответить
ЗЕбіло ссучене...

Офіційні представники США відмовляються від будь-яких коментарів щодо заяви Зеленського, яка розкрила секретність візиту в Україну посадовців американського уряду.
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24.04.2022 03:19 Ответить
Ця ОПівська ******* постійно зливає в медіа те, що має залишатись таємницею. Ще один доказ того, на кого в дійсності працюють зелені гниди. Не буде з тої риби юшки...
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24.04.2022 04:43 Ответить
28.03.2022...опа !?
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24.04.2022 06:16 Ответить
Здається, у когось зіркова хвороба. Скромніше треба бути і виконувати свою дипломатичну функцію.
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24.04.2022 03:25 Ответить
Це не правильно. Хтось з лідерів з нейтрального статус перейде на статус максимальної підтримки нас якраз після того як самі на власні очі побачать це жахіття. Зеленський, ти дуже не правий.
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24.04.2022 07:15 Ответить
Натовкти б пикою в асфальт...А потім повезти в Маріуполь, натовкти пикою в Драмтеатр.
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24.04.2022 07:39 Ответить
буба, счеки сдуй бо всі вже сміються з тебе "воїна"...
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24.04.2022 03:30 Ответить
Ще не всi.
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24.04.2022 04:33 Ответить
Мне кажется: что ездить пиарится на телах загиблих , не совсем нормально .
конечно, в этом можно и обвинить украинских политиков тоже.
Каждый зарубежный политик, собираясь в Украину, должен знать , что Украине нужна реальная помощь. И об этом надо говорить . Есть присказка: « как Бог узнаёт в чем ты нуждаешься, если ты ему об этом не говоришь?»

1.к примеру Гетереш - он сначала должен посетить Бучу , а потом ехать в мацкву. Тогда ему ЛАПШУ на уши не навесят и может удасться выгнать рашу из СОВБЕЗА ООН . Украина просто обязана выжать из таких визитов максимум для себя , как страны.
2. к примеру Словакия Польша Чехия - они конкретно схватились за голову оттого, что около границ их стран разворачиваются нацистские военные преступления. И потому сейчас активно работают над помощью Украине. А вот такие страны, как Греция, Хорватия, Румыния - пока не осознали опасности , т к никто не приезжал в Украину.
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24.04.2022 05:27 Ответить
барабан, ботфорти ще ніхто не віміняв...
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24.04.2022 03:43 Ответить
завжди сміявся як хто коли отождествляе себе з країною.
тебе наняли на 5 років - ти не цезарь і не цар - ти нанятий країною на 5 рокiв менеджер,
причому ******* менеджер - з цим лягай і з зим просинайся,
клован долбаний....
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24.04.2022 03:49 Ответить
В воєнний час не клован, а Бонапарт. Бонапарт Боневтік.
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24.04.2022 11:46 Ответить
і
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24.04.2022 05:01 Ответить
Слухайте, хто там є адекватний із вищих кіл влади... Якщо ви читаєте Цензор (і особливо vox populi в коментах) - дайте цьому трамвайному хаму оселедця і відберіть у нього відеотехніку, поки він з усім світом не розібрався!
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24.04.2022 05:12 Ответить
*поки він з усім світом не розіcрався!

(ліл, ґавтозаміна на смартфоні вирішила "сгладить острые углы" в моєму коменті...)
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24.04.2022 05:37 Ответить
Він виконує накази крота-Єрмака, а тому саме і теба розісрать Україну з усим світом - відпрацьовує директиви своїх кремлівських шефів.
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24.04.2022 05:45 Ответить
Все правильно сказав. Нехер шастать без подарунків. На шару хай їздять в Південний Судан.
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24.04.2022 05:17 Ответить
Можливо, по суті й правильно - але дипломатичну етику все одно ніхто не скасовував.
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24.04.2022 05:42 Ответить
Війна уже скасувала. Put your money where your mouth is or GFY.
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24.04.2022 06:33 Ответить
Шо значит "скасувала"? Когда с тобою ведут по хамски тебе во время войны это нравиться? А давай проверим? Вот ты например-троль Подоляцкий и му..ло. Война, "все скасовано".
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24.04.2022 08:11 Ответить
А ви впевнені, що без "подарків"? Може хочуть переконатись, що дійсно "подарунки" попадають куди потрібно...з нашим лідором та його "радниками" все можливо... Чи може танк в кишені притарабанять? Думайте, що пишете...
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24.04.2022 07:31 Ответить
конец простой - пришел тягач, и там был трос, и там был врач...
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24.04.2022 05:18 Ответить
Його хто небуть пристреле?
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24.04.2022 06:03 Ответить
Дивись се..не навроч на себе
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24.04.2022 06:15 Ответить
Не набридло зелений зад лизать? Виглядає потворно
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24.04.2022 06:35 Ответить
Отец Солдата

@uspenovka19632

· 8 ч

Добре. Помовчимо. Це,напевно,прискорить деблокаду Маріуполя до лічених днів,ні,навіть,годин! А також допоможе,нарешті, заарештувати всіх зрадників,які відкрили прохід ворогу з Криму,відвели війська від Каховки та АЕС,не озброїли та здали ворогу списки членів ТрО,здали Бердянськ, не дали його захищати АЗОВу,не рухали з місця ППО під Нікольським,яке вросло там в землю за 7 років,здали флотілії ЗСУ та ДПСУ,проібали висадку десанту в Гостомелі,не забезпечили евакуацію із Маріуполю тощо. Далі продовжити чи самі?!
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24.04.2022 06:59 Ответить
Вова,ти знову чудиш! Вже ж з німцями побачив чим це закінчується!
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24.04.2022 06:21 Ответить
Кінцем глибокого занепокоєння це закінчується.
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24.04.2022 06:34 Ответить
коли Господь хоче покарати людину-заберає розум
коли хоче покарати країну- наділяє її млявим лідером- таким як зе
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24.04.2022 06:30 Ответить
А чому це недоцільно. Що якщо ці зрадники досі при посадах, шкодять Україні?!?!



Hon. Judge Dredd

@Hon_J_Dredd

·
https://twitter.com/Hon_J_Dredd/status/1517987596026134529 5 ч

Секрнтар РНБО Данілов заявив, що наразі недоцільно розбиратися, хто розмінував Перекопський перешийок, спростивши російській армії наступ на півдні України. - А Рошен он в росії продають, - додав посадовець і заплакав
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24.04.2022 06:44 Ответить
Цікава ситуація з візитом Блінкіна і Остіна: держдеп відмовився коментувати цей візит.
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24.04.2022 06:49 Ответить
А можна ці висери винести окремою рубрикою,щоб не перемішувати з важливими новинами ?
Типу,:"Зеленізми".
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24.04.2022 06:59 Ответить
от згадав..як у фільмах...туристичні автобуси..з японцями ,які знімають буквально все
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24.04.2022 07:28 Ответить
Вовочка
.
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24.04.2022 07:46 Ответить
Правильно. Ми країна шашличків.
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24.04.2022 07:53 Ответить
Он что думает, что такие как он и его избиратели хотят про войну в какой то
там Украине слышать?
Там такие же"Гроши мени дай,дай мени гроши"
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24.04.2022 08:15 Ответить
Ну просто нет слов ... началась звездная болезнь. Окружение вплотную присело на разворовывание гуманитарки .
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24.04.2022 08:19 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/13845 Борислав Береза :
Официальные представители США отказываются от каких-либо комментариев о заявлении Зеленского, раскрывшего секретность визита в Украину членов американского правительства. Об этом сообщают американские СМИ, безуспешно обратившиеся за комментариями в Пентагон и Госдеп.
Предположение Зеленского (о давно обнародованых визитах Остина и Блинкина) оказалось ошибочным. В США считают информацию секретной. "Белый дом отказался комментировать, Госдеп тоже", - сообщает агентство AP. "Пентагон отказался подтверждать визит, Белый дом заявил, что не будет комментировать", - пишет Washington Post. Так же без комментариев остались другие медиа, пытавшиеся проверить эту информацию. Неизвестно даже, в каком городе могут пройти переговоры.
Как известно, все предыдущие визиты иностранных чиновников в Украину оставались в секрете вплоть до их приезда. О встрече с премьером Британии Джонсоном стало известно даже после ее завершения. Впрочем, тогда тоже произошло нарушение протоколов безопасности.
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24.04.2022 08:40 Ответить
Так він це навмисне ... вкотре.
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24.04.2022 12:13 Ответить
Порохоботи,ви просто дауни!
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24.04.2022 08:51 Ответить
Из квартала 95? Там такого не было. Ракеты в тебя по приколу летят. На выборах ты был просто уставший от войны
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24.04.2022 09:19 Ответить
А римський піп чим допоміг би?
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24.04.2022 09:44 Ответить
Не здивуюся, якщо це все зеля почав. Перетворив країну на позорище, попрошайку. Чи мені треба нагадати минулі факапи? Коли західні партнери кажуть, що в нас дуже багато брехні, значить засралися. Нефіг було брехати всім і кожному.
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24.04.2022 17:59 Ответить
Зеленський: "Україна - це моя площадка, я тут піарюсь! В очередь, сукины дети, в очередь!"
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24.04.2022 18:23 Ответить
Мало того, шо з нёго ниякий президент, так ещё и хамло.
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24.04.2022 23:28 Ответить
 
 