Зеленский о визитах иностранных лидеров: Мы не страна для трагических селфи

Украина ждет только визиты тех лидеров мира, которые везут конкретную военную помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский сказал во время своей пресс-конференции.

"Нельзя к нам приезжать с пустыми руками. А мы ожидаем не просто презентов или тортиков, а мы ожидаем конкретных вещей и конкретного оружия", – сказал он, добавив, что Украина – "не страна для трагических селфи".

При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не просит у стран о том, чего у тех стран нет.

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