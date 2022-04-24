Зеленский о визитах иностранных лидеров: Мы не страна для трагических селфи
Украина ждет только визиты тех лидеров мира, которые везут конкретную военную помощь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский сказал во время своей пресс-конференции.
"Нельзя к нам приезжать с пустыми руками. А мы ожидаем не просто презентов или тортиков, а мы ожидаем конкретных вещей и конкретного оружия", – сказал он, добавив, что Украина – "не страна для трагических селфи".
При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не просит у стран о том, чего у тех стран нет.
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ну вот навіщо ?
навіщо гадити на голови союзників ?
На Шольца треба гадити і гадити.
Ти ба , яка - цаца . ?
У нас не кацапія , чувачок ,, у нас країна вільна , царів немає ,, і тому ніяке Зе , нікому тут рота не заткне .
Зе , за свою каденцію , натворив таких дєлов , шо вони навіть Овочу - і не снились . За все це він відповість після війни . І його щастя , що зараз , коли йде війна , суспільству не до розбірок з владою.!
Не можна до нас приїжджати з пустими руками. А ми очікуємо не просто презентів чи тортиків, а ми очікуємо конкретні речі і конкретну зброю", - сказав він, додавши, що Україна - "не країна для трагічних селфі".Джерело:
РОЗУМНО .
1.в ЕС не берут , в НАТО не берут , но для своїх википедий ездят на фотосессии в Бучу.
2. а теперь ещё весь мир всполошился про голод
Хотели землю у украинуев отобрать ? Потому в ЕС не брали ?
Офіційні представники США відмовляються від будь-яких коментарів щодо заяви Зеленського, яка розкрила секретність візиту в Україну посадовців американського уряду.
конечно, в этом можно и обвинить украинских политиков тоже.
Каждый зарубежный политик, собираясь в Украину, должен знать , что Украине нужна реальная помощь. И об этом надо говорить . Есть присказка: « как Бог узнаёт в чем ты нуждаешься, если ты ему об этом не говоришь?»
1.к примеру Гетереш - он сначала должен посетить Бучу , а потом ехать в мацкву. Тогда ему ЛАПШУ на уши не навесят и может удасться выгнать рашу из СОВБЕЗА ООН . Украина просто обязана выжать из таких визитов максимум для себя , как страны.
2. к примеру Словакия Польша Чехия - они конкретно схватились за голову оттого, что около границ их стран разворачиваются нацистские военные преступления. И потому сейчас активно работают над помощью Украине. А вот такие страны, как Греция, Хорватия, Румыния - пока не осознали опасности , т к никто не приезжал в Украину.
тебе наняли на 5 років - ти не цезарь і не цар - ти нанятий країною на 5 рокiв менеджер,
причому ******* менеджер - з цим лягай і з зим просинайся,
клован долбаний....
(ліл, ґавтозаміна на смартфоні вирішила "сгладить острые углы" в моєму коменті...)
@uspenovka19632
· 8 ч
Добре. Помовчимо. Це,напевно,прискорить деблокаду Маріуполя до лічених днів,ні,навіть,годин! А також допоможе,нарешті, заарештувати всіх зрадників,які відкрили прохід ворогу з Криму,відвели війська від Каховки та АЕС,не озброїли та здали ворогу списки членів ТрО,здали Бердянськ, не дали його захищати АЗОВу,не рухали з місця ППО під Нікольським,яке вросло там в землю за 7 років,здали флотілії ЗСУ та ДПСУ,проібали висадку десанту в Гостомелі,не забезпечили евакуацію із Маріуполю тощо. Далі продовжити чи самі?!
коли хоче покарати країну- наділяє її млявим лідером- таким як зе
Hon. Judge Dredd
@Hon_J_Dredd
·
https://twitter.com/Hon_J_Dredd/status/1517987596026134529 5 ч
Секрнтар РНБО Данілов заявив, що наразі недоцільно розбиратися, хто розмінував Перекопський перешийок, спростивши російській армії наступ на півдні України. - А Рошен он в росії продають, - додав посадовець і заплакав
Типу,:"Зеленізми".
.
там Украине слышать?
Там такие же"Гроши мени дай,дай мени гроши"
Официальные представители США отказываются от каких-либо комментариев о заявлении Зеленского, раскрывшего секретность визита в Украину членов американского правительства. Об этом сообщают американские СМИ, безуспешно обратившиеся за комментариями в Пентагон и Госдеп.
Предположение Зеленского (о давно обнародованых визитах Остина и Блинкина) оказалось ошибочным. В США считают информацию секретной. "Белый дом отказался комментировать, Госдеп тоже", - сообщает агентство AP. "Пентагон отказался подтверждать визит, Белый дом заявил, что не будет комментировать", - пишет Washington Post. Так же без комментариев остались другие медиа, пытавшиеся проверить эту информацию. Неизвестно даже, в каком городе могут пройти переговоры.
Как известно, все предыдущие визиты иностранных чиновников в Украину оставались в секрете вплоть до их приезда. О встрече с премьером Британии Джонсоном стало известно даже после ее завершения. Впрочем, тогда тоже произошло нарушение протоколов безопасности.