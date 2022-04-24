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Зеленський про візити іноземних лідерів: Ми не країна для трагічних селфі

зеленський

Україна чекає лише на візити тих лідерів світу, які везуть конкретну військову допомогу.

Як інфоромує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський сказав під час своєї пресконференції.

"Не можна до нас приїжджати з пустими руками. А ми очікуємо не просто презентів чи тортиків, а ми очікуємо конкретні речі і конкретну зброю", – сказав він, додавши, що Україна – "не країна для трагічних селфі".

При цьому Володимир Зеленський підкреслив, що Україна ніколи не просить у країн про те, чого ті країни не мають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсутність України в НАТО - велика помилка, наша держава зміцнила б Альянс, - Зеленський

Автор: 

дипломатія (711) Зеленський Володимир (23946)


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Топ коментарі
+87
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24.04.2022 03:03
+54
Фрейд имеет к этому отношение???

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24.04.2022 02:54
+44
За заборону показувать сватів Зе й досі переслідує Пороха, як власного ворога! Чому у мене паскудне відчуття, що за право їх показувати на рашці ми зараз платимо людськими життями та територіями...Все решта це комедія для дебілів...

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24.04.2022 03:05
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Фрейд имеет к этому отношение???

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24.04.2022 02:54 Відповісти
Z.V.O.
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24.04.2022 04:55 Відповісти
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24.04.2022 13:18 Відповісти
Це провокація Рошена!
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24.04.2022 05:05 Відповісти
Ні тут скоріше Дарвін і Павлов .
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24.04.2022 06:59 Відповісти
незнаю як у кого, але у мене від побаченного відняло мову
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24.04.2022 09:49 Відповісти
ну й сердиве створіння !!!

ну вот навіщо ?
навіщо гадити на голови союзників ?
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24.04.2022 02:58 Відповісти
яких союзників?
На Шольца треба гадити і гадити.
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24.04.2022 03:03 Відповісти
це висловлювання Бідосика ставить в незручне становище всіх лідерів країн-партнерів, хто нам співчуває і для цього демонстративно відвідує Бучу
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24.04.2022 03:33 Відповісти
майже всі, що відвідували Бучу, дали багато зброї
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24.04.2022 03:42 Відповісти
А ще (можливо до зебілів хоч так дійде , а то спамити тут почали) коли , наприклад , Джонсон приїхав , то кацапи ніколи не в цей час не будуть в те місто стріляти .
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24.04.2022 07:14 Відповісти
Передайте Єрмаку: Марсу більше не підсипать, його вже понесло.
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24.04.2022 03:32 Відповісти
Ці "союзники" купують у РФ газ та нафту. Маю на увазі Німеччину, Австрію, Угорщину та інші фашистки країни.
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24.04.2022 04:15 Відповісти
А Украина чей газ покупает, кстати? А то немцы говорят, что покупает российский, но через ЕС, а не напрямую.
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24.04.2022 04:31 Відповісти
А що ,в ЄС газ з атмосфери добувають чи що? Чи ти не знав, що реально немає ніякого реверсу ,від слова зовсім. Реверс є фінансово-пропогандистська схема. На практиці газ просто відбирається з ГТС. І все. Грошики в рашку. А через кого ,скільки, хто і скільки на тому має - інша тема.
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24.04.2022 05:18 Відповісти
А за прокачування до Європи чим беруть !? Чи аби п...
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24.04.2022 06:59 Відповісти
согласно данным Федеральной таможенной службы России товарооборот РФ и Украины в 2021 году вырос на 22,8% - до 12 миллиардов 284,3 миллиона долларов.
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24.04.2022 07:57 Відповісти
Ели президент "беданосец".
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24.04.2022 03:01 Відповісти
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24.04.2022 03:03 Відповісти
Тобі сподобається якщо у СБУ будуть питання до цього сайту про розповсюдження непідтвердженних фактів злочину чи державної влади? Тобі мало закритого еспрессо, прямого, 5-того? Навіщо ти провокуєш? Зеля зараз настільки популярний на заході, що якщо він навіть введе повну цензуру, йому ніхто на заході і слова не скаже і по конституції він має на це право.Думай. що викладаєш.
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24.04.2022 03:26 Відповісти
ну фейсбук же не забанять за те, що Софія Федина пише.
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24.04.2022 03:40 Відповісти
Він має лише ті права, які йому делегує суспільство. І хто тобі сказав, що суспільство не вимагає негайних пояснень тих фактів? Війскове положення не відсрочує а навпаки потребує негайного відсторонення ворогів підриваючих безпеку держави.
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24.04.2022 03:53 Відповісти
А какая разніца?? Да...Поки цензуру в нас не відміняли .Можем говорить що хочемо чи ти проти?
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24.04.2022 05:05 Відповісти
Співати в унісон з кацапами на розвал держави ,ото ПР икормлені !?
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24.04.2022 06:08 Відповісти
Яка популярнісь???? Цього йовбака терплять тільки тому що іде війна
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24.04.2022 06:18 Відповісти
09.03.2022....опа !?
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24.04.2022 06:36 Відповісти
І?
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24.04.2022 07:10 Відповісти
Обана .!! А шо таке ? На сЦаря " наїхали " . ? А не пішло б воно - за сруцкім кораблем . !? .
Ти ба , яка - цаца . ?
У нас не кацапія , чувачок ,, у нас країна вільна , царів немає ,, і тому ніяке Зе , нікому тут рота не заткне .
Зе , за свою каденцію , натворив таких дєлов , шо вони навіть Овочу - і не снились . За все це він відповість після війни . І його щастя , що зараз , коли йде війна , суспільству не до розбірок з владою.!
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24.04.2022 07:37 Відповісти
Я під цими словами Софії підписуюсь , я теж так думаю , а зебілам пропоную прославляти зе іти на сайти тсн і кварталів .
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24.04.2022 07:18 Відповісти
Я так само .. Софія один в один - прочитала мої думки .
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24.04.2022 07:20 Відповісти
Ракетну програму зупинив барига ще в15-му році.
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24.04.2022 08:57 Відповісти
«
Не можна до нас приїжджати з пустими руками. А ми очікуємо не просто презентів чи тортиків, а ми очікуємо конкретні речі і конкретну зброю", - сказав він, додавши, що Україна - "не країна для трагічних селфі".Джерело:

РОЗУМНО .

1.в ЕС не берут , в НАТО не берут , но для своїх википедий ездят на фотосессии в Бучу.

2. а теперь ещё весь мир всполошился про голод
Хотели землю у украинуев отобрать ? Потому в ЕС не брали ?
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24.04.2022 03:05 Відповісти
Якби не страшна війна і не побачили в світі наслідки вторгнення орків , то за ці ляпи з Україною вже б взагалі не спілкувалися б .
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24.04.2022 07:08 Відповісти
За заборону показувать сватів Зе й досі переслідує Пороха, як власного ворога! Чому у мене паскудне відчуття, що за право їх показувати на рашці ми зараз платимо людськими життями та територіями...Все решта це комедія для дебілів...

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24.04.2022 03:05 Відповісти
Владимир Зеленский-Херсонский
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24.04.2022 03:11 Відповісти
... , ще трохи і... Зеленовський
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24.04.2022 07:26 Відповісти
І це каже найсамозакоханіший любитель селфі і відосиків. Сам то чого в Бучу їздив?
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24.04.2022 03:11 Відповісти
... щоб пофоткатись на фоні результатів власних зусиль по зриву ракетної програми та інших подібних "звершень" .
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24.04.2022 05:04 Відповісти
ЗЕбіло ссучене...

Офіційні представники США відмовляються від будь-яких коментарів щодо заяви Зеленського, яка розкрила секретність візиту в Україну посадовців американського уряду.
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24.04.2022 03:19 Відповісти
Ця ОПівська ******* постійно зливає в медіа те, що має залишатись таємницею. Ще один доказ того, на кого в дійсності працюють зелені гниди. Не буде з тої риби юшки...
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24.04.2022 04:43 Відповісти
28.03.2022...опа !?
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24.04.2022 06:16 Відповісти
Здається, у когось зіркова хвороба. Скромніше треба бути і виконувати свою дипломатичну функцію.
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24.04.2022 03:25 Відповісти
Це не правильно. Хтось з лідерів з нейтрального статус перейде на статус максимальної підтримки нас якраз після того як самі на власні очі побачать це жахіття. Зеленський, ти дуже не правий.
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24.04.2022 07:15 Відповісти
Натовкти б пикою в асфальт...А потім повезти в Маріуполь, натовкти пикою в Драмтеатр.
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24.04.2022 07:39 Відповісти
буба, счеки сдуй бо всі вже сміються з тебе "воїна"...
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24.04.2022 03:30 Відповісти
Ще не всi.
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24.04.2022 04:33 Відповісти
Мне кажется: что ездить пиарится на телах загиблих , не совсем нормально .
конечно, в этом можно и обвинить украинских политиков тоже.
Каждый зарубежный политик, собираясь в Украину, должен знать , что Украине нужна реальная помощь. И об этом надо говорить . Есть присказка: « как Бог узнаёт в чем ты нуждаешься, если ты ему об этом не говоришь?»

1.к примеру Гетереш - он сначала должен посетить Бучу , а потом ехать в мацкву. Тогда ему ЛАПШУ на уши не навесят и может удасться выгнать рашу из СОВБЕЗА ООН . Украина просто обязана выжать из таких визитов максимум для себя , как страны.
2. к примеру Словакия Польша Чехия - они конкретно схватились за голову оттого, что около границ их стран разворачиваются нацистские военные преступления. И потому сейчас активно работают над помощью Украине. А вот такие страны, как Греция, Хорватия, Румыния - пока не осознали опасности , т к никто не приезжал в Украину.
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24.04.2022 05:27 Відповісти
барабан, ботфорти ще ніхто не віміняв...
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24.04.2022 03:43 Відповісти
завжди сміявся як хто коли отождествляе себе з країною.
тебе наняли на 5 років - ти не цезарь і не цар - ти нанятий країною на 5 рокiв менеджер,
причому ******* менеджер - з цим лягай і з зим просинайся,
клован долбаний....
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24.04.2022 03:49 Відповісти
В воєнний час не клован, а Бонапарт. Бонапарт Боневтік.
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24.04.2022 11:46 Відповісти
і
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24.04.2022 05:01 Відповісти
Слухайте, хто там є адекватний із вищих кіл влади... Якщо ви читаєте Цензор (і особливо vox populi в коментах) - дайте цьому трамвайному хаму оселедця і відберіть у нього відеотехніку, поки він з усім світом не розібрався!
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24.04.2022 05:12 Відповісти
*поки він з усім світом не розіcрався!

(ліл, ґавтозаміна на смартфоні вирішила "сгладить острые углы" в моєму коменті...)
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24.04.2022 05:37 Відповісти
Він виконує накази крота-Єрмака, а тому саме і теба розісрать Україну з усим світом - відпрацьовує директиви своїх кремлівських шефів.
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24.04.2022 05:45 Відповісти
Все правильно сказав. Нехер шастать без подарунків. На шару хай їздять в Південний Судан.
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24.04.2022 05:17 Відповісти
Можливо, по суті й правильно - але дипломатичну етику все одно ніхто не скасовував.
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24.04.2022 05:42 Відповісти
Війна уже скасувала. Put your money where your mouth is or GFY.
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24.04.2022 06:33 Відповісти
Шо значит "скасувала"? Когда с тобою ведут по хамски тебе во время войны это нравиться? А давай проверим? Вот ты например-троль Подоляцкий и му..ло. Война, "все скасовано".
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24.04.2022 08:11 Відповісти
А ви впевнені, що без "подарків"? Може хочуть переконатись, що дійсно "подарунки" попадають куди потрібно...з нашим лідором та його "радниками" все можливо... Чи може танк в кишені притарабанять? Думайте, що пишете...
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24.04.2022 07:31 Відповісти
конец простой - пришел тягач, и там был трос, и там был врач...
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24.04.2022 05:18 Відповісти
Його хто небуть пристреле?
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24.04.2022 06:03 Відповісти
Дивись се..не навроч на себе
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24.04.2022 06:15 Відповісти
Не набридло зелений зад лизать? Виглядає потворно
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24.04.2022 06:35 Відповісти
Отец Солдата

@uspenovka19632

· 8 ч

Добре. Помовчимо. Це,напевно,прискорить деблокаду Маріуполя до лічених днів,ні,навіть,годин! А також допоможе,нарешті, заарештувати всіх зрадників,які відкрили прохід ворогу з Криму,відвели війська від Каховки та АЕС,не озброїли та здали ворогу списки членів ТрО,здали Бердянськ, не дали його захищати АЗОВу,не рухали з місця ППО під Нікольським,яке вросло там в землю за 7 років,здали флотілії ЗСУ та ДПСУ,проібали висадку десанту в Гостомелі,не забезпечили евакуацію із Маріуполю тощо. Далі продовжити чи самі?!
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24.04.2022 06:59 Відповісти
Вова,ти знову чудиш! Вже ж з німцями побачив чим це закінчується!
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24.04.2022 06:21 Відповісти
Кінцем глибокого занепокоєння це закінчується.
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24.04.2022 06:34 Відповісти
коли Господь хоче покарати людину-заберає розум
коли хоче покарати країну- наділяє її млявим лідером- таким як зе
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24.04.2022 06:30 Відповісти
А чому це недоцільно. Що якщо ці зрадники досі при посадах, шкодять Україні?!?!



Hon. Judge Dredd

@Hon_J_Dredd

·
https://twitter.com/Hon_J_Dredd/status/1517987596026134529 5 ч

Секрнтар РНБО Данілов заявив, що наразі недоцільно розбиратися, хто розмінував Перекопський перешийок, спростивши російській армії наступ на півдні України. - А Рошен он в росії продають, - додав посадовець і заплакав
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24.04.2022 06:44 Відповісти
Цікава ситуація з візитом Блінкіна і Остіна: держдеп відмовився коментувати цей візит.
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24.04.2022 06:49 Відповісти
А можна ці висери винести окремою рубрикою,щоб не перемішувати з важливими новинами ?
Типу,:"Зеленізми".
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24.04.2022 06:59 Відповісти
от згадав..як у фільмах...туристичні автобуси..з японцями ,які знімають буквально все
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24.04.2022 07:28 Відповісти
Вовочка
.
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24.04.2022 07:46 Відповісти
Правильно. Ми країна шашличків.
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24.04.2022 07:53 Відповісти
Он что думает, что такие как он и его избиратели хотят про войну в какой то
там Украине слышать?
Там такие же"Гроши мени дай,дай мени гроши"
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24.04.2022 08:15 Відповісти
Ну просто нет слов ... началась звездная болезнь. Окружение вплотную присело на разворовывание гуманитарки .
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24.04.2022 08:19 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/13845 Борислав Береза :
Официальные представители США отказываются от каких-либо комментариев о заявлении Зеленского, раскрывшего секретность визита в Украину членов американского правительства. Об этом сообщают американские СМИ, безуспешно обратившиеся за комментариями в Пентагон и Госдеп.
Предположение Зеленского (о давно обнародованых визитах Остина и Блинкина) оказалось ошибочным. В США считают информацию секретной. "Белый дом отказался комментировать, Госдеп тоже", - сообщает агентство AP. "Пентагон отказался подтверждать визит, Белый дом заявил, что не будет комментировать", - пишет Washington Post. Так же без комментариев остались другие медиа, пытавшиеся проверить эту информацию. Неизвестно даже, в каком городе могут пройти переговоры.
Как известно, все предыдущие визиты иностранных чиновников в Украину оставались в секрете вплоть до их приезда. О встрече с премьером Британии Джонсоном стало известно даже после ее завершения. Впрочем, тогда тоже произошло нарушение протоколов безопасности.
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24.04.2022 08:40 Відповісти
Так він це навмисне ... вкотре.
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24.04.2022 12:13 Відповісти
Порохоботи,ви просто дауни!
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24.04.2022 08:51 Відповісти
Из квартала 95? Там такого не было. Ракеты в тебя по приколу летят. На выборах ты был просто уставший от войны
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24.04.2022 09:19 Відповісти
А римський піп чим допоміг би?
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24.04.2022 09:44 Відповісти
Не здивуюся, якщо це все зеля почав. Перетворив країну на позорище, попрошайку. Чи мені треба нагадати минулі факапи? Коли західні партнери кажуть, що в нас дуже багато брехні, значить засралися. Нефіг було брехати всім і кожному.
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24.04.2022 17:59 Відповісти
Зеленський: "Україна - це моя площадка, я тут піарюсь! В очередь, сукины дети, в очередь!"
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24.04.2022 18:23 Відповісти
Мало того, шо з нёго ниякий президент, так ещё и хамло.
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24.04.2022 23:28 Відповісти
 
 