Зеленський про візити іноземних лідерів: Ми не країна для трагічних селфі

Україна чекає лише на візити тих лідерів світу, які везуть конкретну військову допомогу.

Як інфоромує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський сказав під час своєї пресконференції.

"Не можна до нас приїжджати з пустими руками. А ми очікуємо не просто презентів чи тортиків, а ми очікуємо конкретні речі і конкретну зброю", – сказав він, додавши, що Україна – "не країна для трагічних селфі".

При цьому Володимир Зеленський підкреслив, що Україна ніколи не просить у країн про те, чого ті країни не мають.

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