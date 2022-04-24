Зеленський про візити іноземних лідерів: Ми не країна для трагічних селфі
Україна чекає лише на візити тих лідерів світу, які везуть конкретну військову допомогу.
Як інфоромує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський сказав під час своєї пресконференції.
"Не можна до нас приїжджати з пустими руками. А ми очікуємо не просто презентів чи тортиків, а ми очікуємо конкретні речі і конкретну зброю", – сказав він, додавши, що Україна – "не країна для трагічних селфі".
При цьому Володимир Зеленський підкреслив, що Україна ніколи не просить у країн про те, чого ті країни не мають.
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ну вот навіщо ?
навіщо гадити на голови союзників ?
На Шольца треба гадити і гадити.
Ти ба , яка - цаца . ?
У нас не кацапія , чувачок ,, у нас країна вільна , царів немає ,, і тому ніяке Зе , нікому тут рота не заткне .
Зе , за свою каденцію , натворив таких дєлов , шо вони навіть Овочу - і не снились . За все це він відповість після війни . І його щастя , що зараз , коли йде війна , суспільству не до розбірок з владою.!
Не можна до нас приїжджати з пустими руками. А ми очікуємо не просто презентів чи тортиків, а ми очікуємо конкретні речі і конкретну зброю", - сказав він, додавши, що Україна - "не країна для трагічних селфі".Джерело:
РОЗУМНО .
1.в ЕС не берут , в НАТО не берут , но для своїх википедий ездят на фотосессии в Бучу.
2. а теперь ещё весь мир всполошился про голод
Хотели землю у украинуев отобрать ? Потому в ЕС не брали ?
Офіційні представники США відмовляються від будь-яких коментарів щодо заяви Зеленського, яка розкрила секретність візиту в Україну посадовців американського уряду.
конечно, в этом можно и обвинить украинских политиков тоже.
Каждый зарубежный политик, собираясь в Украину, должен знать , что Украине нужна реальная помощь. И об этом надо говорить . Есть присказка: « как Бог узнаёт в чем ты нуждаешься, если ты ему об этом не говоришь?»
1.к примеру Гетереш - он сначала должен посетить Бучу , а потом ехать в мацкву. Тогда ему ЛАПШУ на уши не навесят и может удасться выгнать рашу из СОВБЕЗА ООН . Украина просто обязана выжать из таких визитов максимум для себя , как страны.
2. к примеру Словакия Польша Чехия - они конкретно схватились за голову оттого, что около границ их стран разворачиваются нацистские военные преступления. И потому сейчас активно работают над помощью Украине. А вот такие страны, как Греция, Хорватия, Румыния - пока не осознали опасности , т к никто не приезжал в Украину.
тебе наняли на 5 років - ти не цезарь і не цар - ти нанятий країною на 5 рокiв менеджер,
причому ******* менеджер - з цим лягай і з зим просинайся,
клован долбаний....
(ліл, ґавтозаміна на смартфоні вирішила "сгладить острые углы" в моєму коменті...)
@uspenovka19632
· 8 ч
Добре. Помовчимо. Це,напевно,прискорить деблокаду Маріуполя до лічених днів,ні,навіть,годин! А також допоможе,нарешті, заарештувати всіх зрадників,які відкрили прохід ворогу з Криму,відвели війська від Каховки та АЕС,не озброїли та здали ворогу списки членів ТрО,здали Бердянськ, не дали його захищати АЗОВу,не рухали з місця ППО під Нікольським,яке вросло там в землю за 7 років,здали флотілії ЗСУ та ДПСУ,проібали висадку десанту в Гостомелі,не забезпечили евакуацію із Маріуполю тощо. Далі продовжити чи самі?!
коли хоче покарати країну- наділяє її млявим лідером- таким як зе
Hon. Judge Dredd
@Hon_J_Dredd
·
https://twitter.com/Hon_J_Dredd/status/1517987596026134529 5 ч
Секрнтар РНБО Данілов заявив, що наразі недоцільно розбиратися, хто розмінував Перекопський перешийок, спростивши російській армії наступ на півдні України. - А Рошен он в росії продають, - додав посадовець і заплакав
Типу,:"Зеленізми".
.
там Украине слышать?
Там такие же"Гроши мени дай,дай мени гроши"
Официальные представители США отказываются от каких-либо комментариев о заявлении Зеленского, раскрывшего секретность визита в Украину членов американского правительства. Об этом сообщают американские СМИ, безуспешно обратившиеся за комментариями в Пентагон и Госдеп.
Предположение Зеленского (о давно обнародованых визитах Остина и Блинкина) оказалось ошибочным. В США считают информацию секретной. "Белый дом отказался комментировать, Госдеп тоже", - сообщает агентство AP. "Пентагон отказался подтверждать визит, Белый дом заявил, что не будет комментировать", - пишет Washington Post. Так же без комментариев остались другие медиа, пытавшиеся проверить эту информацию. Неизвестно даже, в каком городе могут пройти переговоры.
Как известно, все предыдущие визиты иностранных чиновников в Украину оставались в секрете вплоть до их приезда. О встрече с премьером Британии Джонсоном стало известно даже после ее завершения. Впрочем, тогда тоже произошло нарушение протоколов безопасности.