ВСУ нанесли значительные потери оккупантам, их боевая эффективность снижается, - разведка Великобритании

Несмотря на некоторые "успехи" россиян в захвате населенных пунктов, украинские силы нанесли войскам РФ значительные потери, и боевая эффективность оккупантов, вероятно, снижается.

Об этом сообщается в свежей сводке британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Минобороны Великобритании констатировало, что на этой неделе Украина отразила многочисленные атаки России вдоль линии столкновения на Донбассе.

"Несмотря на то, что Россия достигла некоторых территориальных успехов, украинское сопротивление было сильным во всех направлениях и нанесло российским силам значительные потери", – говорится в сообщении.

Британская разведка считает, что низкий моральный дух россиян и ограниченное время для восстановления, переоснащения и перегруппировки сил после предыдущих наступлений, по всей видимости, снижают боевую эффективность РФ.

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