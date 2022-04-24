РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8614 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
22 224 29

ВСУ нанесли значительные потери оккупантам, их боевая эффективность снижается, - разведка Великобритании

рф

Несмотря на некоторые "успехи" россиян в захвате населенных пунктов, украинские силы нанесли войскам РФ значительные потери, и боевая эффективность оккупантов, вероятно, снижается.

Об этом сообщается в свежей сводке британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Минобороны Великобритании констатировало, что на этой неделе Украина отразила многочисленные атаки России вдоль линии столкновения на Донбассе.

"Несмотря на то, что Россия достигла некоторых территориальных успехов, украинское сопротивление было сильным во всех направлениях и нанесло российским силам значительные потери", – говорится в сообщении.

Британская разведка считает, что низкий моральный дух россиян и ограниченное время для восстановления, переоснащения и перегруппировки сил после предыдущих наступлений, по всей видимости, снижают боевую эффективность РФ.

Также читайте: Успешные контратаки ВСУ не дают россиянам продвигаться. Воздушные силы РФ не контролируют небо ни в одной из областей Украины, - разведка Великобритании

армия РФ (19350) Великобритания (4982) разведка (4179)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+34
ЗСУ-черговий респект.Не зупиняйтесь до повної перемоги...
показать весь комментарий
24.04.2022 09:53
+26
Дай бог перемолоть наступающие российские части , а там и в контрнаступление ! 🇺🇦
показать весь комментарий
24.04.2022 09:58
+23
нема жодних сумнівів у нашій перемозі
показать весь комментарий
24.04.2022 09:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗСУ-черговий респект.Не зупиняйтесь до повної перемоги...
показать весь комментарий
24.04.2022 09:53 Ответить
Скоро все услышат сладкое слово КОНРНАСТУПЛЕНИЕ❗👍
показать весь комментарий
24.04.2022 10:10 Ответить
Три дня на логистику, два дня на разворачивание. То есть 1 мая кацапы получат подарки и начнут спешно паковать награбленное.
показать весь комментарий
24.04.2022 10:40 Ответить
Треба в найближчий час очікувати, що ботоксне чмо знову почне "ядрьоною бімбою" вимахувати. Це недолуге створіння скоро у конвульсіях від безсилля почне битись.
показать весь комментарий
24.04.2022 12:07 Ответить
нема жодних сумнівів у нашій перемозі
показать весь комментарий
24.04.2022 09:57 Ответить
Дай бог перемолоть наступающие российские части , а там и в контрнаступление ! 🇺🇦
показать весь комментарий
24.04.2022 09:58 Ответить
Перемелемо, переможемо. Наше дело правое, победа будет за нами.
показать весь комментарий
24.04.2022 10:04 Ответить
А зе вчера плакался что на границах тысячи танков и миллионая орда. Где правда?
показать весь комментарий
24.04.2022 10:06 Ответить
Танків все ще тисячі
показать весь комментарий
24.04.2022 10:15 Ответить
Где-то посередине. Сори, не сдержался.
показать весь комментарий
24.04.2022 10:18 Ответить
Это ему литературный редактор так написал тест по красивше .

На самом деле на границе стоит орда из голодных мародёров и насильников и все в лаптях и без трусов голи и боси
показать весь комментарий
24.04.2022 10:24 Ответить
Правда не понимаешь или под придурка косишь?
показать весь комментарий
24.04.2022 10:31 Ответить
Он же выступал перед журналистами❗Если сказать что скоро мы их перебъем, то все выдохнут и пойдут заниматься своими делами☝. А нужно держать в тонусе союзников, что бы помощь не прекращалась❗👍
показать весь комментарий
24.04.2022 10:36 Ответить
Правда в том,что приезжал на днях Абрамович в Киев,который берет участие в переговорном процессе (это звиздец какой то).После привезенных инструкций пошли подобные заявления от нашего клоуна.Помоему связь очевидная.Последовало заявление от Турции,что идут непонятные консультации между ОП и рашкой,такая вот фигня.
показать весь комментарий
24.04.2022 10:38 Ответить
Танків БУЛО 3030, ще 10000 на зберіганні. Як вони зберігаються у російських прапорщиків, можна здогадуватись. Якщо врахувати, що Уралвагонзавод ще декілька тижнів тому став, через брак ІМПОРТНИХ комплектуючих, щодо танків можна сильно не паритись.
показать весь комментарий
24.04.2022 10:40 Ответить
Ну, дві-три тисячи на ходу вони будь у якому разі зберуть з тих 10000, але без ******** засобів зв'язку, без тепловизорів, динамичного захисту та ін. Такий собі стріляючий гроб буде.
показать весь комментарий
24.04.2022 11:44 Ответить
К 9 мая Мариуполь деблокируют и вашему сухопутному коридору придётся идти за кораблём.
показать весь комментарий
24.04.2022 10:37 Ответить
Ну он не мой, но остальное мне нравится .
показать весь комментарий
24.04.2022 10:57 Ответить
Не будет ничего такого не к девятому, не чуть позже. Украинцы воюют не так. Или просто устал от войны?
показать весь комментарий
24.04.2022 11:12 Ответить
Да нет за восемь лет уже привык. Я верю в ЗСУ, но знаешь как говорят. Верь в лучшие, а готовься к худшему.
показать весь комментарий
24.04.2022 11:35 Ответить
А Крим коли визволять?
показать весь комментарий
24.04.2022 10:58 Ответить
Это война. Чего ты хотел? Россия просто разворачивает свой первоначальный успех, который она добыла в первые дни, вот и всё.
показать весь комментарий
24.04.2022 11:10 Ответить
Акаквiхателi? Киев за два дня?
показать весь комментарий
24.04.2022 11:23 Ответить
Нет. Тот самый свободный проход на юге, где они творили что хотели.
показать весь комментарий
24.04.2022 11:42 Ответить
От кому -кому я довіряю - так це оцим релізам з UK
показать весь комментарий
24.04.2022 10:57 Ответить
Только не понятно, зачем они рассказывают об ошибка рф. Чтобы научить их как надо было?
показать весь комментарий
24.04.2022 11:58 Ответить
 
 