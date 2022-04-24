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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ЗСУ завдали значних втрат окупантам, їхня бойова ефективність знижується, - розвідка Британії

рф

Попри деякі "успіхи" росіян у захопленні населених пунктів, українські сили завдали військам РФ значних втрат, і бойова ефективність окупантів, вірогідно, знижується.

Про це повідомляється у свіжому зведенні британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Міноборони Великої Британії констатувало, що цього тижня Україна відбила численні атаки Росії вздовж лінії зіткнення на Донбасі.

"Попри те, що Росія досягла деяких територіальних успіхів, український опір був сильним у всіх напрямках і завдав російським силам значних втрат", – йдеться в повідомленні.

Британська розвідка вважає, що низький моральний дух росіян та обмежений час для відновлення, переоснащення та перегрупування сил після попередніх наступів, ймовірно, знижують бойову ефективність РФ.

Також читайте: Успішні контратаки ЗСУ не дають росіянам просуватися. Повітряні сили РФ не контролюють небо в жодній з областей України, - розвідка Великої Британії

Автор: 

армія рф (17502) Велика Британія (5608) розвідка (3866)


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Топ коментарі
+34
ЗСУ-черговий респект.Не зупиняйтесь до повної перемоги...
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24.04.2022 09:53
+26
Дай бог перемолоть наступающие российские части , а там и в контрнаступление ! 🇺🇦
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24.04.2022 09:58
+23
нема жодних сумнівів у нашій перемозі
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24.04.2022 09:57
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ЗСУ-черговий респект.Не зупиняйтесь до повної перемоги...
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24.04.2022 09:53 Відповісти
Скоро все услышат сладкое слово КОНРНАСТУПЛЕНИЕ❗👍
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24.04.2022 10:10 Відповісти
Три дня на логистику, два дня на разворачивание. То есть 1 мая кацапы получат подарки и начнут спешно паковать награбленное.
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24.04.2022 10:40 Відповісти
Треба в найближчий час очікувати, що ботоксне чмо знову почне "ядрьоною бімбою" вимахувати. Це недолуге створіння скоро у конвульсіях від безсилля почне битись.
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24.04.2022 12:07 Відповісти
нема жодних сумнівів у нашій перемозі
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24.04.2022 09:57 Відповісти
Дай бог перемолоть наступающие российские части , а там и в контрнаступление ! 🇺🇦
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24.04.2022 09:58 Відповісти
Перемелемо, переможемо. Наше дело правое, победа будет за нами.
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24.04.2022 10:04 Відповісти
А зе вчера плакался что на границах тысячи танков и миллионая орда. Где правда?
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24.04.2022 10:06 Відповісти
Танків все ще тисячі
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24.04.2022 10:15 Відповісти
Где-то посередине. Сори, не сдержался.
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24.04.2022 10:18 Відповісти
Это ему литературный редактор так написал тест по красивше .

На самом деле на границе стоит орда из голодных мародёров и насильников и все в лаптях и без трусов голи и боси
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24.04.2022 10:24 Відповісти
Правда не понимаешь или под придурка косишь?
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24.04.2022 10:31 Відповісти
Он же выступал перед журналистами❗Если сказать что скоро мы их перебъем, то все выдохнут и пойдут заниматься своими делами☝. А нужно держать в тонусе союзников, что бы помощь не прекращалась❗👍
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24.04.2022 10:36 Відповісти
Правда в том,что приезжал на днях Абрамович в Киев,который берет участие в переговорном процессе (это звиздец какой то).После привезенных инструкций пошли подобные заявления от нашего клоуна.Помоему связь очевидная.Последовало заявление от Турции,что идут непонятные консультации между ОП и рашкой,такая вот фигня.
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24.04.2022 10:38 Відповісти
Танків БУЛО 3030, ще 10000 на зберіганні. Як вони зберігаються у російських прапорщиків, можна здогадуватись. Якщо врахувати, що Уралвагонзавод ще декілька тижнів тому став, через брак ІМПОРТНИХ комплектуючих, щодо танків можна сильно не паритись.
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24.04.2022 10:40 Відповісти
Ну, дві-три тисячи на ходу вони будь у якому разі зберуть з тих 10000, але без ******** засобів зв'язку, без тепловизорів, динамичного захисту та ін. Такий собі стріляючий гроб буде.
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24.04.2022 11:44 Відповісти
К 9 мая Мариуполь деблокируют и вашему сухопутному коридору придётся идти за кораблём.
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24.04.2022 10:37 Відповісти
Ну он не мой, но остальное мне нравится .
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24.04.2022 10:57 Відповісти
Не будет ничего такого не к девятому, не чуть позже. Украинцы воюют не так. Или просто устал от войны?
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24.04.2022 11:12 Відповісти
Да нет за восемь лет уже привык. Я верю в ЗСУ, но знаешь как говорят. Верь в лучшие, а готовься к худшему.
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24.04.2022 11:35 Відповісти
А Крим коли визволять?
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24.04.2022 10:58 Відповісти
Это война. Чего ты хотел? Россия просто разворачивает свой первоначальный успех, который она добыла в первые дни, вот и всё.
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24.04.2022 11:10 Відповісти
Акаквiхателi? Киев за два дня?
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24.04.2022 11:23 Відповісти
Нет. Тот самый свободный проход на юге, где они творили что хотели.
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24.04.2022 11:42 Відповісти
От кому -кому я довіряю - так це оцим релізам з UK
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24.04.2022 10:57 Відповісти
Только не понятно, зачем они рассказывают об ошибка рф. Чтобы научить их как надо было?
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24.04.2022 11:58 Відповісти
 
 