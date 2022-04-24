ЗСУ завдали значних втрат окупантам, їхня бойова ефективність знижується, - розвідка Британії

Попри деякі "успіхи" росіян у захопленні населених пунктів, українські сили завдали військам РФ значних втрат, і бойова ефективність окупантів, вірогідно, знижується.

Про це повідомляється у свіжому зведенні британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Міноборони Великої Британії констатувало, що цього тижня Україна відбила численні атаки Росії вздовж лінії зіткнення на Донбасі.

"Попри те, що Росія досягла деяких територіальних успіхів, український опір був сильним у всіх напрямках і завдав російським силам значних втрат", – йдеться в повідомленні.

Британська розвідка вважає, що низький моральний дух росіян та обмежений час для відновлення, переоснащення та перегрупування сил після попередніх наступів, ймовірно, знижують бойову ефективність РФ.

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