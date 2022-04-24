МВФ поддерживает стратегию Украины по скорейшему экономическому восстановлению

Международное сообщество поддерживает украинскую стратегию, которая предусматривает скорейшее экономическое восстановление, в частности, в регионах, где не ведутся военные действия, и готово искать пути для предоставления финансовой помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Голосу Америки" сказал директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Кеммер.

"Важно найти финансирование, потому что (украинская) власть удержала макростабильность, они хотят избежать инфляции и необходимости после войны делать валютную реформу и начинать с больших сложностей. На это нужны пять миллиардов. Реалистично ли найти это финансирование?"

Надо пробовать. Международное сообщество на этой неделе проявило готовность искать пути, как предоставить это финансирование, возможно, есть средства и внутри Украины. Этим финансированием мы поддерживаем стратегию Украины начать экономическое восстановление уже сейчас, обеспечить благосостояние людей в тех регионах, где нет войны", - подчеркнул Кеммер.

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Он подчеркнул, что все предыдущие шаги украинского правительства, Министерства финансов и Национального банка по управлению экономикой и удержанию макростабильности образцовы. Сейчас Украина переходит в новую фазу – экономическое восстановление. И на это нужны средства.

"Сейчас они переходят в новую фазу. Это начало экономического обновления. Они желают обеспечить работу сельского хозяйства. Они хотят отстроить мосты в западной части Украины, чтобы позволить транспортировку. Они хотят обеспечить, чтобы экономика начала выходить из ямы там, где сейчас это возможно в Украине. Чтобы это поддержать, нужны бюджетные средства", - подчеркнул глава Европейского департамента МВФ.

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По его убеждению, правительство Украины сосредоточено на спасении аграрного сезона как одной из частей стратегии экономического восстановления.

"Они считают, что аграрный сезон в этом году можно спасти и на большой части можно провести посевную и получить урожай. Если в этом году получить урожай, следует отметить, что аграрный экспорт составляет половину экспортных поступлений, что является важной частью стратегии экономического восстановления. Это важно, чтобы поддержать валюту, и это фактор в макроэкономическом управлении", - уверен Кеммер.

Также он отметил, что власти Украины уже сейчас планируют восстановление разрушенных населенных пунктов и инфраструктуры.

"Речь идет об этапе восстановления, который правительство хочет начать как можно скорее. Они уже создали десять рабочих групп. Они постоянно анализируют разрушения, потребности на восстановление. Они хотят начать планировать восстановление уже сейчас, потому что не хотят восстанавливать старую модель Украины", - подчеркнул Альфред Кеммер.