МВФ підтримує стратегію України щодо якнайшвидшого економічного відновлення

Міжнародна спільнота підтримує українську стратегію, яка передбачає якнайшвидше економічне відновлення, зокрема у регіонах, де не ведуться воєнні дії, та готова шукати шляхи для надання фінансової допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Голосу Америки" сказав директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер.

"Важливо знайти фінансування, бо (українська) влада утримала макростабільність, вони хочуть уникнути інфляції і необхідності після війни робити валютну реформу і починати з більших складнощів. На це потрібні п’ять мільярдів.Чи реалістично знайти це фінансування?

Треба намагатись. Міжнародна спільнота цього тижня виявила готовність шукати шляхи, як надати це фінансування, можливо, є кошти і всередині України. Цим фінансуванням ми підтримуємо стратегію України почати економічне відновлення вже зараз, забезпечити добробут людей у тих регіонах, де нема війни", - наголосив Кеммер.

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Він підкреслив, що всі попередні кроки українського уряду, Міністерства фінансів та Національного банку з управління економікою і утримання макростабільності є зразковими. Зараз Україна переходить до нової фази – економічного відновлення. І на це потрібні кошти.

"Зараз вони переходять до нової фази. Це початок економічного відновлення. Вони хочуть забезпечити роботу сільського господарства. Вони хочуть відбудувати мости в західній частині України, щоб уможливити транспортування. Вони хочуть забезпечити, щоб економіка почала виходити з ями там, де це зараз можливо в Україні. Щоб це підтримати, потрібні бюджетні кошти", - наголосив голова Європейського департаменту МВФ.

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На його переконання, наразі уряд України зосереджений на врятуванні аграрного сезону як однієї з частин стратегії економічного відновлення.

"Вони вважають, що цьогорічний аграрний сезон можна врятувати і на великій частині можна провести посівну й отримати врожай. Якщо цього року отримати врожай, то варто зазначити, що аграрний експорт становить половину експортних надходжень, що є важливою частиною стратегії економічного відновлення. Це важливо, щоб підтримати валюту, і це є фактором в макроекономічному управлінні", - впевнений Кеммер.

Також він зазначив, що влада України вже зараз планує відбудову зруйнованих населених пунктів та інфраструктури.

"Йдеться про етап відбудови, який уряд хоче почати якомога швидше. Вони вже створили десять робочих груп. Вони постійно аналізують руйнування, потреби на відбудову. Вони хочуть почати планувати відбудову вже зараз, бо не хочуть відбудовувати стару модель України", - підкреслив Альфред Кеммер.