Комендантский час на Харьковщине продлится с 20:00 до 06:00, - Синегубов
С 24 апреля комендантский час на Харьковщине по-прежнему продлится с восьми вечера до шести утра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.
"В это время запрещено находиться на улицах, передвигаться по городу пешком или транспортом. Старайтесь быть в местах безопасности", - напоминает руководитель.
Заметим, что 23 апреля комендантский час на Харьковщине начался в 19:00 и длился до пяти утра следующего дня.
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