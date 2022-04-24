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Комендантский час на Харьковщине продлится с 20:00 до 06:00, - Синегубов

харьковщина

С 24 апреля комендантский час на Харьковщине по-прежнему продлится с восьми вечера до шести утра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"В это время запрещено находиться на улицах, передвигаться по городу пешком или транспортом. Старайтесь быть в местах безопасности", - напоминает руководитель.

Заметим, что 23 апреля комендантский час на Харьковщине начался в 19:00 и длился до пяти утра следующего дня.

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Автор: 

комендантский час (168) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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