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Комендантська година на Харківщині триватиме з 20:00 до 06:00, - Синєгубов

харьковщина

Від 24 квітня комендантська година на Харківщині, як і раніше, триватиме із восьмої вечора до шостої ранку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У цей час заборонено перебувати на вулицях, пересуватися містом пішки чи транспортом. Намагайтеся бути в місцях убезпечення", - нагадує керівник.

Зауважимо, що 23 квітня комендантська година на Харківщині почалася о 19:00 та тривала до п’ятої ранку наступного дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донеччині змінюється час комендантської години, - ОВА

Автор: 

комендантська година (267) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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