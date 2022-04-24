Комендантська година на Харківщині триватиме з 20:00 до 06:00, - Синєгубов

Від 24 квітня комендантська година на Харківщині, як і раніше, триватиме із восьмої вечора до шостої ранку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У цей час заборонено перебувати на вулицях, пересуватися містом пішки чи транспортом. Намагайтеся бути в місцях убезпечення", - нагадує керівник.

Зауважимо, що 23 квітня комендантська година на Харківщині почалася о 19:00 та тривала до п’ятої ранку наступного дня.

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