Пятеро гражданских погибли в результате обстрела Донбасса, - Кириленко

В результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области погибли 5 гражданских, еще 5 получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 24 апреля в результате российских обстрелов погибли 5 мирных жителей Донецкой области: 2 в Новоселовке, 2 в Красногоровке Очеретинской громады и 1 в Новомихайловке. Еще пятеро получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте получили медицинскую помощь два человека, раненых в Луганской области.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил Кириленко.

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