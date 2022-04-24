Пятеро гражданских погибли в результате обстрела Донбасса, - Кириленко
В результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области погибли 5 гражданских, еще 5 получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 24 апреля в результате российских обстрелов погибли 5 мирных жителей Донецкой области: 2 в Новоселовке, 2 в Красногоровке Очеретинской громады и 1 в Новомихайловке. Еще пятеро получили ранения.
Кроме того, в Бахмуте получили медицинскую помощь два человека, раненых в Луганской области.
Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил Кириленко.
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Треба знищити, інакше ракети які в контейнерах знову полетят по тереторії України. Ну можно пробоїну зробити - в Маріуполі знищено 30 000 людей, а армія панькается з флотом противника