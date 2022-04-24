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Новости Война
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Пятеро гражданских погибли в результате обстрела Донбасса, - Кириленко

донеччина

В результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области погибли 5 гражданских, еще 5 получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 24 апреля в результате российских обстрелов погибли 5 мирных жителей Донецкой области: 2 в Новоселовке, 2 в Красногоровке Очеретинской громады и 1 в Новомихайловке. Еще пятеро получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте получили медицинскую помощь два человека, раненых в Луганской области.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил Кириленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо организовать эвакуацию гражданских из Мариуполя, - Эрдоган

Донецкая область (9746) Кириленко Павел (638)


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На місці, де затонув російський крейсер Москва, працює спеціальний рятувальний корабель Комуна.
Треба знищити, інакше ракети які в контейнерах знову полетят по тереторії України. Ну можно пробоїну зробити - в Маріуполі знищено 30 000 людей, а армія панькается з флотом противника
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24.04.2022 22:39 Ответить
кораблю этому сто лет в пятницу - сам утонет. Те ракеты, шо поднимут, можно будет только на пункт цветмета сдать.
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24.04.2022 23:47 Ответить
 
 