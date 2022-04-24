П'ятеро цивільних загинули внаслідок обстрілу Донеччини, - Кириленко

В результаті обстрілів російськими окупантами на Донеччині загинули 5 цивільних, ще 5 отримали поранення.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 24 квітня внаслідок російських обстрілів загинули 5 мирних мешканці Донеччини: 2 у Новоселівці, 2 у Красногорівці Очеретинської громади і 1 у Новомихайлівці. Ще п’ятеро зазнали поранень.



Крім того, у Бахмуті отримали медичну допомогу двоє людей, поранених на Луганщині.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначи Кириленко.

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