П'ятеро цивільних загинули внаслідок обстрілу Донеччини, - Кириленко
В результаті обстрілів російськими окупантами на Донеччині загинули 5 цивільних, ще 5 отримали поранення.
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"За 24 квітня внаслідок російських обстрілів загинули 5 мирних мешканці Донеччини: 2 у Новоселівці, 2 у Красногорівці Очеретинської громади і 1 у Новомихайлівці. Ще п’ятеро зазнали поранень.
Крім того, у Бахмуті отримали медичну допомогу двоє людей, поранених на Луганщині.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначи Кириленко.
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Треба знищити, інакше ракети які в контейнерах знову полетят по тереторії України. Ну можно пробоїну зробити - в Маріуполі знищено 30 000 людей, а армія панькается з флотом противника