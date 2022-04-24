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Новини Війна
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П'ятеро цивільних загинули внаслідок обстрілу Донеччини, - Кириленко

донеччина

В результаті обстрілів російськими окупантами на Донеччині загинули 5 цивільних, ще 5 отримали поранення.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 24 квітня внаслідок російських обстрілів загинули 5 мирних мешканці Донеччини: 2 у Новоселівці, 2 у Красногорівці Очеретинської громади і 1 у Новомихайлівці. Ще п’ятеро зазнали поранень.

Крім того, у Бахмуті отримали медичну допомогу двоє людей, поранених на Луганщині.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначи Кириленко.

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Автор: 

Донецька область (8558) Кириленко Павло (907)


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На місці, де затонув російський крейсер Москва, працює спеціальний рятувальний корабель Комуна.
Треба знищити, інакше ракети які в контейнерах знову полетят по тереторії України. Ну можно пробоїну зробити - в Маріуполі знищено 30 000 людей, а армія панькается з флотом противника
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24.04.2022 22:39 Відповісти
кораблю этому сто лет в пятницу - сам утонет. Те ракеты, шо поднимут, можно будет только на пункт цветмета сдать.
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24.04.2022 23:47 Відповісти
 
 