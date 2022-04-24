УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5268 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
3 570 5

Рашисти знову обстріляли Авдіївський коксохімічний завод, - прокуратура. ФОТО

Російські окупанти вкотре обстріляли ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод".

Про це у Facebook повідомляє обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

24 квітня 2022 року приблизно об 11:35 збройними силами рф із застосуванням реактивної системи залпового вогню здійснено черговий обстріл міста Авдіївки Донецької області.

Під вогнем окупантів знову опинилось одне з найбільших підприємств коксохімічної промисловості у державі - ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод". Пошкоджено третю батарею першого коксового цеху, ТЕЦ та цех улавлювання.

Повна інформація щодо пошкодженої інфраструктури встановлюється.

Також читайте: Окупанти обстріляли селище на Харківщині: загинуло двоє мирних мешканців

Рашисти знову обстріляли Авдіївський коксохімічний завод, - прокуратура 01
Рашисти знову обстріляли Авдіївський коксохімічний завод, - прокуратура 02

Автор: 

завод (1025) обстріл (28657) прокуратура (3685) Донецька область (8558) Авдіївка (2342)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як кажуть у нас люди: вмирають люди і собаки. А кацапи здихають !!!

Щоб ви повиздихували кацапи.
показати весь коментар
24.04.2022 19:30 Відповісти
Навіть в день Великодня орки-рашисти вже вкотре обстрілюють цивільні об'єкти!Нічого в них нема від християн!
показати весь коментар
24.04.2022 19:34 Відповісти
Нічого в кацапів нема від християн - рашисти!
показати весь коментар
24.04.2022 19:35 Відповісти
Интересно, авдеевская вата с 24 февраля поумнела или как? С 14 года нулевка проходила не очень далеко от АКХЗ. Редкие обстрелы со стороны орков долетали до коксохима: стекла разобьют на проходной и ещё косметика по мелочам. Доблестные сотрудники АКХЗ данные проишествия трактовали однозначно:"Это проклятые биндеравцы стреляют прям со Львова по "нашим мальчикам" на той стороне!". Объяснять\разъяснять что-то было бесполезно...
показати весь коментар
24.04.2022 19:37 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2022 20:00 Відповісти
 
 