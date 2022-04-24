Рашисти знову обстріляли Авдіївський коксохімічний завод, - прокуратура. ФОТО
Російські окупанти вкотре обстріляли ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод".
Про це у Facebook повідомляє обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
24 квітня 2022 року приблизно об 11:35 збройними силами рф із застосуванням реактивної системи залпового вогню здійснено черговий обстріл міста Авдіївки Донецької області.
Під вогнем окупантів знову опинилось одне з найбільших підприємств коксохімічної промисловості у державі - ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод". Пошкоджено третю батарею першого коксового цеху, ТЕЦ та цех улавлювання.
Повна інформація щодо пошкодженої інфраструктури встановлюється.
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Щоб ви повиздихували кацапи.