Рашисти знову обстріляли Авдіївський коксохімічний завод, - прокуратура. ФОТО

Російські окупанти вкотре обстріляли ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод".

Про це у Facebook повідомляє обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

24 квітня 2022 року приблизно об 11:35 збройними силами рф із застосуванням реактивної системи залпового вогню здійснено черговий обстріл міста Авдіївки Донецької області.

Під вогнем окупантів знову опинилось одне з найбільших підприємств коксохімічної промисловості у державі - ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод". Пошкоджено третю батарею першого коксового цеху, ТЕЦ та цех улавлювання.

Повна інформація щодо пошкодженої інфраструктури встановлюється.

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