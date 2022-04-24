Рашисты снова обстреляли Авдеевский коксохимический завод, - прокуратура. ФОТО

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли ЧАО "Авдеевский коксохимический завод".

Об этом в Facebook сообщает областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

24 апреля 2022 года примерно в 11:35 вооруженными силами России с применением реактивной системы залпового огня совершен очередной обстрел города Авдеевки Донецкой области.

Под огнем оккупантов вновь оказалось одно из крупнейших предприятий коксохимической промышленности в государстве - ЧАО "Авдеевский коксохимический завод". Повреждена третья батарея первого коксового цеха, ТЭЦ и цех улавливания.

Полная информация о поврежденной инфраструктуре устанавливается.

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