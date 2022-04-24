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Рашисты снова обстреляли Авдеевский коксохимический завод, - прокуратура. ФОТО

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли ЧАО "Авдеевский коксохимический завод".

Об этом в Facebook сообщает областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

24 апреля 2022 года примерно в 11:35 вооруженными силами России с применением реактивной системы залпового огня совершен очередной обстрел города Авдеевки Донецкой области.

Под огнем оккупантов вновь оказалось одно из крупнейших предприятий коксохимической промышленности в государстве - ЧАО "Авдеевский коксохимический завод". Повреждена третья батарея первого коксового цеха, ТЭЦ и цех улавливания.

Полная информация о поврежденной инфраструктуре устанавливается.

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Рашисты снова обстреляли Авдеевский коксохимический завод, - прокуратура 01
Рашисты снова обстреляли Авдеевский коксохимический завод, - прокуратура 02

завод (515) обстрел (27336) прокуратура (5020) Донецкая область (9746) Авдеевка (2444)


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Як кажуть у нас люди: вмирають люди і собаки. А кацапи здихають !!!

Щоб ви повиздихували кацапи.
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24.04.2022 19:30 Ответить
Навіть в день Великодня орки-рашисти вже вкотре обстрілюють цивільні об'єкти!Нічого в них нема від християн!
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24.04.2022 19:34 Ответить
Нічого в кацапів нема від християн - рашисти!
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24.04.2022 19:35 Ответить
Интересно, авдеевская вата с 24 февраля поумнела или как? С 14 года нулевка проходила не очень далеко от АКХЗ. Редкие обстрелы со стороны орков долетали до коксохима: стекла разобьют на проходной и ещё косметика по мелочам. Доблестные сотрудники АКХЗ данные проишествия трактовали однозначно:"Это проклятые биндеравцы стреляют прям со Львова по "нашим мальчикам" на той стороне!". Объяснять\разъяснять что-то было бесполезно...
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24.04.2022 19:37 Ответить
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24.04.2022 20:00 Ответить
 
 