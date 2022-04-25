РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5098 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
5 444 33

В ЕС нет согласия по российскому энергетическому эмбарго, – Боррель

боррель

Государства-члены Европейского Союза не пришли к согласию о полном эмбарго или повышении пошлин на импорт российской нефти и газа.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель немецкому изданию Die Welt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Остановка импорта нефти и газа или карательный тариф были бы важны, чтобы оказывать давление на Путина и посадить его за стол переговоров. Но на данный момент у нас в ЕС нет единой позиции по этому вопросу", - сказал Боррель изданию.

Боррель отметил, что эта тема будет обсуждаться на следующем саммите ЕС, который состоится в конце мая, и что он не ожидает никакого решения по этому поводу раньше.

"Финального предложения по эмбарго на нефть и газ пока нет", – сказал он.

Также читайте: Евросоюз возобновит переговоры о торговле с Индией, чтобы отрезать ее от РФ, - Bloomberg

Все страны ЕС работают над тем, чтобы сократить свою зависимость от российской нефти и газа, сказал Боррель, добавив, что он верит, что блок в конечном счете сможет снизить эту зависимость.

"В какой-то момент это произойдет, и тогда Россия болезненно почувствует, что доходы от нефтегазового бизнеса уходят", - добавил он.

Некоторые страны ЕС решительно выступают против запрета на импорт. Германия и Австрия, получающие большую часть своего природного газа из России, решительно выступили против прекращения поставок нефти и газа до тех пор, пока не найдут достаточные альтернативные источники поставок.

Венгрия категорически исключила запрет на импорт газа и нефти.

В принципе, нефтяное эмбарго является более вероятным, чем запрет на импорт газа, поскольку странам ЕС легче найти альтернативных поставщиков нефти. Многие производители во всем мире могут увеличить производство, по крайней мере, в среднесрочной перспективе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Борьба за Мариуполь не заканчивается. Это украинский город. И он будет таким всегда, – Ермак

Кроме того, много нефти уже поступает в ЕС морским путем, в то время как большая часть газа идет по трубопроводам.

Газ (10232) нефть (1920) россия (95671) санкции (11315) Евросоюз (17147) эмбарго (226) Боррель Жозеп (784)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
шрьодери та меркельші відпрацьовують 30 срібних...
показать весь комментарий
25.04.2022 11:48
+9
Бо ви нікчеми.
показать весь комментарий
25.04.2022 11:40
+6
ембаого можно накласти і без їх згоди. ще пара таких вибухів, я були сьогодні на роzzії - ось і ембарго.
показать весь комментарий
25.04.2022 11:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бо ви нікчеми.
показать весь комментарий
25.04.2022 11:40 Ответить
Нікчеми - це ті, хто обирають собі владу, яка замість того, щоб готуватися до війни торгує з ворогом і знищує власне ВПК.
показать весь комментарий
25.04.2022 14:41 Ответить
ембаого можно накласти і без їх згоди. ще пара таких вибухів, я були сьогодні на роzzії - ось і ембарго.
показать весь комментарий
25.04.2022 11:43 Ответить
Украина может легко организовать эмбарго - рвануть ГТС и нефтепроводы в Европу. Или ещё лучше начать отбор нефти и газа из них для своих нужд.
показать весь комментарий
25.04.2022 12:10 Ответить
Кремлевские агенты упираются. В течении года можно от всего кацапского отказаться, но дело в купленных политиках. Тут могут помочь только США
показать весь комментарий
25.04.2022 11:44 Ответить
і бомбуля які кацапам наші ЗСУ прописують, теж дуже допомогають.
показать весь комментарий
25.04.2022 11:54 Ответить
Держави-члени Європейського Союзу не мають згоди - незгоду Вам рашист посіяв і сіяли незгоду куплені рашистом європейські раби-Німеччина,Франція,Угорщина,Австрія,
показать весь комментарий
25.04.2022 11:46 Ответить
Франция за эмбарго как раз
показать весь комментарий
25.04.2022 11:52 Ответить
Пару кацапських ракет пропустити транзитом на тих, хто не згодні. Бо щось розслабились там деякі діячі в Європі
показать весь комментарий
25.04.2022 11:47 Ответить
шрьодери та меркельші відпрацьовують 30 срібних...
показать весь комментарий
25.04.2022 11:48 Ответить
Як би москалі марширували по Європі, типу Орбанії, згода вже була б.
показать весь комментарий
25.04.2022 11:48 Ответить
Дійсно, нема!Тому що навколо нас більш запроданців, ніж товаришів.., про друзів і взагалі мовчу
показать весь комментарий
25.04.2022 11:50 Ответить
Вже ввели ембарго на нафтопроводі Дружба в Брянську!
показать весь комментарий
25.04.2022 11:52 Ответить
Кров українців міняють на нафту - це так по гейропейські . Нам точно туди потрібно? Великобританія вийшла з того багна і не жужить
показать весь комментарий
25.04.2022 11:53 Ответить
Кровавые евро и доллары идут танзитом через Украину. Это нормально?
показать весь комментарий
25.04.2022 12:12 Ответить
Дійсно, нема!Тому що навколо нас більш запроданців, ніж товаришів.., про друзів і взагалі мовчу
показать весь комментарий
25.04.2022 11:53 Ответить
Як же ж хочеться, щоб деякі країни Європи палали так само як і Україна.
показать весь комментарий
25.04.2022 11:55 Ответить
Немає ембарго. то дайте зброю і техніку.
показать весь комментарий
25.04.2022 11:55 Ответить
У вас в Європі цінності чи торгівля на крові українців?
показать весь комментарий
25.04.2022 11:56 Ответить
Вузловий нафтопровід у Брянську пошкоджено.

показать весь комментарий
25.04.2022 11:58 Ответить
До Мозиря точно можна дістати і Точками-У і Смерчами.
показать весь комментарий
25.04.2022 13:55 Ответить
В кінці травня будуть обговорювати ембарго.
Видно, мають надію на те, що ми до цього часу не вистоїмо.
показать весь комментарий
25.04.2022 12:04 Ответить
Ми то вистоїмо, а от чи не посипиться Європа - є сумніви.
показать весь комментарий
25.04.2022 12:15 Ответить
Забули, видно, австрійці москальську окупацію з 1945 по 1955 рр. Хоча по всіх місцевих новинах повідомляють, що вже 80% нафти Австрія отримує не з Росії, а з інших країн...
показать весь комментарий
25.04.2022 12:13 Ответить
Це вже інше питання...бабки дорожчі їм за принципи, нажаль...
показать весь комментарий
25.04.2022 12:30 Ответить
сучі ********! в ЄС маємо Польску та Балтію в союзниках, а всьо остальне - прокацаплена підарасня, шо тільки під копняками від США шось мекає та бекає
показать весь комментарий
25.04.2022 12:14 Ответить
мабуть якщо мордор почне бомбити країни єс то і тоді будуть казати що нічого не можуть зробити, треба мордору платити
показать весь комментарий
25.04.2022 12:18 Ответить
ви нафтове, хотя би, для початку прийміть!
показать весь комментарий
25.04.2022 14:20 Ответить
Якби на ЄС напали - то б вони швидко прийняли таке рішення.

А тут тіпа на чужих напали, то їх і не сильно це хвилює.
показать весь комментарий
25.04.2022 14:29 Ответить
Боррель зазначив, що ця тема буде обговорена на наступному саміті ЄС, який відбудеться наприкінці травня



Давайте може через рік?

Не поспішайте. Нічого, що у нас тут війна, і кожен день вбивають сотні людей?

Нічо! Можна почекать ще місяць, хай ще тисячі людей загинуть!

(а нафтове ембарго- це один з тих методів, який міг би зупинити війну)
показать весь комментарий
25.04.2022 14:31 Ответить
 
 