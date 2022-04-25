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Новини Санкції проти Росії
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У ЄС немає згоди щодо російського енергетичного ембарго, - Боррель

боррель

Держави-члени Європейського Союзу не мають згоди щодо повного ембарго або підвищення мит на імпорт російської нафти та газу.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель німецькому виданню Die Welt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Зупинка імпорту нафти і газу або каральний тариф були б важливі, щоб чинити тиск на Путіна і посадити його за стіл переговорів. Але на цей момент у нас в ЄС немає єдиної позиції з цього питання", - сказав Боррель виданню.

Боррель зазначив, що ця тема буде обговорена на наступному саміті ЄС, який відбудеться наприкінці травня, і що він не очікує жодного рішення з цього приводу раніше.

"Фінальної пропозиції щодо ембарго на нафту і газ поки немає", - сказав він.

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Усі країни ЄС працюють над тим, щоб скоротити свою залежність від російської нафти і газу, сказав Боррель, додавши, що він вірить, що блок зрештою зможе зменшити свою залежність.

"У якийсь момент це станеться, і тоді Росія болісно відчує, що доходи від нафтогазового бізнесу втрачаються", - додав він.

Деякі країни ЄС рішуче виступають проти заборон на імпорт. Німеччина та Австрія, які отримують більшу частину свого природного газу з Росії, рішуче виступили проти припинення поставок нафти та газу, поки не знайдуть достатні альтернативні джерела постачання.

Угорщина категорично виключила заборону на імпорт газу та нафти.

В принципі, нафтове ембарго є більш імовірним, ніж заборона на імпорт газу, оскільки країнам ЄС легше знайти альтернативних постачальників. Багато виробників у всьому світі можуть збільшити виробництво, принаймні в середньостроковій перспективі.

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Крім того, багато нафти вже надходить кораблями в ЄС, тоді як більша частина газу тече по трубопроводах.

Автор: 

газ (10447) нафта (5529) росія (65360) санкції (11876) Євросоюз (13446) ембарго (305) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+11
шрьодери та меркельші відпрацьовують 30 срібних...
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25.04.2022 11:48
+9
Бо ви нікчеми.
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25.04.2022 11:40
+6
ембаого можно накласти і без їх згоди. ще пара таких вибухів, я були сьогодні на роzzії - ось і ембарго.
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25.04.2022 11:43
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Бо ви нікчеми.
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25.04.2022 11:40 Відповісти
Нікчеми - це ті, хто обирають собі владу, яка замість того, щоб готуватися до війни торгує з ворогом і знищує власне ВПК.
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25.04.2022 14:41 Відповісти
ембаого можно накласти і без їх згоди. ще пара таких вибухів, я були сьогодні на роzzії - ось і ембарго.
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25.04.2022 11:43 Відповісти
Украина может легко организовать эмбарго - рвануть ГТС и нефтепроводы в Европу. Или ещё лучше начать отбор нефти и газа из них для своих нужд.
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25.04.2022 12:10 Відповісти
Кремлевские агенты упираются. В течении года можно от всего кацапского отказаться, но дело в купленных политиках. Тут могут помочь только США
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25.04.2022 11:44 Відповісти
і бомбуля які кацапам наші ЗСУ прописують, теж дуже допомогають.
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25.04.2022 11:54 Відповісти
Держави-члени Європейського Союзу не мають згоди - незгоду Вам рашист посіяв і сіяли незгоду куплені рашистом європейські раби-Німеччина,Франція,Угорщина,Австрія,
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25.04.2022 11:46 Відповісти
Франция за эмбарго как раз
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25.04.2022 11:52 Відповісти
Пару кацапських ракет пропустити транзитом на тих, хто не згодні. Бо щось розслабились там деякі діячі в Європі
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25.04.2022 11:47 Відповісти
шрьодери та меркельші відпрацьовують 30 срібних...
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25.04.2022 11:48 Відповісти
Як би москалі марширували по Європі, типу Орбанії, згода вже була б.
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25.04.2022 11:48 Відповісти
Дійсно, нема!Тому що навколо нас більш запроданців, ніж товаришів.., про друзів і взагалі мовчу
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25.04.2022 11:50 Відповісти
Вже ввели ембарго на нафтопроводі Дружба в Брянську!
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25.04.2022 11:52 Відповісти
Кров українців міняють на нафту - це так по гейропейські . Нам точно туди потрібно? Великобританія вийшла з того багна і не жужить
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25.04.2022 11:53 Відповісти
Кровавые евро и доллары идут танзитом через Украину. Это нормально?
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25.04.2022 12:12 Відповісти
Дійсно, нема!Тому що навколо нас більш запроданців, ніж товаришів.., про друзів і взагалі мовчу
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25.04.2022 11:53 Відповісти
Як же ж хочеться, щоб деякі країни Європи палали так само як і Україна.
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25.04.2022 11:55 Відповісти
Немає ембарго. то дайте зброю і техніку.
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25.04.2022 11:55 Відповісти
У вас в Європі цінності чи торгівля на крові українців?
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25.04.2022 11:56 Відповісти
Вузловий нафтопровід у Брянську пошкоджено.

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25.04.2022 11:58 Відповісти
До Мозиря точно можна дістати і Точками-У і Смерчами.
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25.04.2022 13:55 Відповісти
В кінці травня будуть обговорювати ембарго.
Видно, мають надію на те, що ми до цього часу не вистоїмо.
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25.04.2022 12:04 Відповісти
Ми то вистоїмо, а от чи не посипиться Європа - є сумніви.
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25.04.2022 12:15 Відповісти
Забули, видно, австрійці москальську окупацію з 1945 по 1955 рр. Хоча по всіх місцевих новинах повідомляють, що вже 80% нафти Австрія отримує не з Росії, а з інших країн...
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25.04.2022 12:13 Відповісти
Це вже інше питання...бабки дорожчі їм за принципи, нажаль...
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25.04.2022 12:30 Відповісти
сучі ********! в ЄС маємо Польску та Балтію в союзниках, а всьо остальне - прокацаплена підарасня, шо тільки під копняками від США шось мекає та бекає
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25.04.2022 12:14 Відповісти
мабуть якщо мордор почне бомбити країни єс то і тоді будуть казати що нічого не можуть зробити, треба мордору платити
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25.04.2022 12:18 Відповісти
ви нафтове, хотя би, для початку прийміть!
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25.04.2022 14:20 Відповісти
Якби на ЄС напали - то б вони швидко прийняли таке рішення.

А тут тіпа на чужих напали, то їх і не сильно це хвилює.
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25.04.2022 14:29 Відповісти
Боррель зазначив, що ця тема буде обговорена на наступному саміті ЄС, який відбудеться наприкінці травня



Давайте може через рік?

Не поспішайте. Нічого, що у нас тут війна, і кожен день вбивають сотні людей?

Нічо! Можна почекать ще місяць, хай ще тисячі людей загинуть!

(а нафтове ембарго- це один з тих методів, який міг би зупинити війну)
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25.04.2022 14:31 Відповісти
 
 