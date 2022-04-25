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Новости Война
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В Киевской области запустили движение по 11 временным переправам. ФОТО

На Киевщине заработали уже 11 временных переправ возле разрушенных мостов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

В Киевской области запустили движение по 11 временным переправам 01

По данным Киевской ОВА, сейчас в области функционируют 6 переправ в Бучанском районе – возле Стоянки, Бузовой, Калиновки, Бородянки и Романовки. В Вышгородском районе запустили движение по переправам вблизи Сидоровки, Демидова, Катюжанки. Еще две переправы функционируют в Броварском районе близ Залесья и Барышевки.

В Киевской области запустили движение по 11 временным переправам 02
В Киевской области запустили движение по 11 временным переправам 03

Также в освобожденных населенных пунктах расчистили почти 170 км улиц. Кроме этого, удалось вернуть электроснабжение для более 80 тис. жителей области. "Более половины домов региона снова со светом", - рассказал Тимошенко.

Распределение газа полностью или частично восстановлено в 106 населенных пунктах.

В Киевской области запустили движение по 11 временным переправам 04

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"В поселке Бородянка обеспечено водоснабжением почти 30% всех потребителей, вода есть и в больнице. Запущена в работу котельная на альтернативных видах топлива, что обеспечивает теплом гериатрический пансионат", - отметил заместитель руководителя ОП.

По его словам, в поселках Новое Залесье и Пилиповичи водоснабжение восстановлено полностью.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что Киевская область получила первую субвенцию 400 миллионов гривен на восстановление жилья и поврежденной инфраструктуры.

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Автор: 

Киевская область (4151) мост (1028) Тимошенко Кирилл (432)


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По аналогии с железными дорогами… самое время ******* сюда российскими ракетами!
***! Вас ещё ничему не научило, что в таких случаях надо рот на замке держать?! Ну ****** просто. Потом удивляемся, почему ж кацапье нам логистику ракетами портит
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25.04.2022 16:12 Ответить
Так а о чему в...бать? Это земляные насыпи. Пусть в...бвают, меньше на дома попадет.
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25.04.2022 16:44 Ответить
норм им отвлекли внимание собой для оккупации юга((
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25.04.2022 17:25 Ответить
 
 