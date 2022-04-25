В Киевской области запустили движение по 11 временным переправам. ФОТО

На Киевщине заработали уже 11 временных переправ возле разрушенных мостов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Киевской ОВА, сейчас в области функционируют 6 переправ в Бучанском районе – возле Стоянки, Бузовой, Калиновки, Бородянки и Романовки. В Вышгородском районе запустили движение по переправам вблизи Сидоровки, Демидова, Катюжанки. Еще две переправы функционируют в Броварском районе близ Залесья и Барышевки.





Также в освобожденных населенных пунктах расчистили почти 170 км улиц. Кроме этого, удалось вернуть электроснабжение для более 80 тис. жителей области. "Более половины домов региона снова со светом", - рассказал Тимошенко.

Распределение газа полностью или частично восстановлено в 106 населенных пунктах.

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"В поселке Бородянка обеспечено водоснабжением почти 30% всех потребителей, вода есть и в больнице. Запущена в работу котельная на альтернативных видах топлива, что обеспечивает теплом гериатрический пансионат", - отметил заместитель руководителя ОП.

По его словам, в поселках Новое Залесье и Пилиповичи водоснабжение восстановлено полностью.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что Киевская область получила первую субвенцию 400 миллионов гривен на восстановление жилья и поврежденной инфраструктуры.

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