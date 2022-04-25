У Київській області запустили рух 11 тимчасовими переправами. ФОТО

На Київщині запрацювали вже 11 тимчасових переправ біля зруйнованих мостів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Київської ОВА, наразі в області функціонують 6 переправ у Бучанському районі – біля Стоянки, Бузової, Калинівки, Бородянки та Романівки. У Вишгородському районі запустили рух переправами поблизу Сидорівки, Демидова, Катюжанки. Ще дві переправи функціонують у Броварському районі поблизу Залісся та Баришівки.





Також у звільнених населених пунктах розчистили майже 170 км вулиць. Крім цього, вдалося повернути електропостачання для понад 80 тис. мешканців області. "Більш ніж половина будинків регіону знову зі світлом", - розповів Тимошенко.

Розподіл газу повністю або частково відновлено у 106 населених пунктах.

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"У селищі Бородянка забезпечено водопостачанням майже 30% усіх споживачів, вода є і в лікарні. Запущено в роботу котельню на альтернативних видах палива, що забезпечує теплом геріатричний пансіонат", - зазначив заступник керівника ОП.

За його словами, у селищах Нове Залісся та Пилиповичі водопостачання відновлено повністю.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що Київська область отримала першу субвенцію 400 мільйонів гривень на відновлення помешкань та пошкодженої інфраструктури.

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