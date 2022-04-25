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У Київській області запустили рух 11 тимчасовими переправами. ФОТО

На Київщині запрацювали вже 11 тимчасових переправ біля зруйнованих мостів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

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За даними Київської ОВА, наразі в області функціонують 6 переправ у Бучанському районі – біля Стоянки, Бузової, Калинівки, Бородянки та Романівки. У Вишгородському районі запустили рух переправами поблизу Сидорівки, Демидова, Катюжанки. Ще дві переправи функціонують у Броварському районі поблизу Залісся та Баришівки.

У Київській області запустили рух 11 тимчасовими переправами 02
У Київській області запустили рух 11 тимчасовими переправами 03

Також у звільнених населених пунктах розчистили майже 170 км вулиць. Крім цього, вдалося повернути електропостачання для понад 80 тис. мешканців області. "Більш ніж половина будинків регіону знову зі світлом", - розповів Тимошенко.

Розподіл газу повністю або частково відновлено у 106 населених пунктах.

У Київській області запустили рух 11 тимчасовими переправами 04

Також читайте: Три переправи на Київщині вже функціонують, на шести рух відновлено, ще вісім будуються, - Кубраков

"У селищі Бородянка забезпечено водопостачанням майже 30% усіх споживачів, вода є і в лікарні. Запущено в роботу котельню на альтернативних видах палива, що забезпечує теплом геріатричний пансіонат", - зазначив заступник керівника ОП.

За його словами, у селищах Нове Залісся та Пилиповичі водопостачання відновлено повністю.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що Київська область отримала першу субвенцію 400 мільйонів гривень на відновлення помешкань та пошкодженої інфраструктури.

Також дивіться: У Бородянці встановили перші модульні будинки. ВIДЕО

Автор: 

Київська область (4043) міст (1235) Тимошенко Кирило (558)


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По аналогии с железными дорогами… самое время ******* сюда российскими ракетами!
***! Вас ещё ничему не научило, что в таких случаях надо рот на замке держать?! Ну ****** просто. Потом удивляемся, почему ж кацапье нам логистику ракетами портит
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25.04.2022 16:12 Відповісти
Так а о чему в...бать? Это земляные насыпи. Пусть в...бвают, меньше на дома попадет.
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25.04.2022 16:44 Відповісти
норм им отвлекли внимание собой для оккупации юга((
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25.04.2022 17:25 Відповісти
 
 