Путин живет в нереальном мире и не понимает, что происходит - Квасьневский

Годы правления сделали из президента РФ полного изгоя, живущего в своем нереалистическом мире.

Об этом бывший президент Польши (1995-2005) Александр Квасневский рассказал в эфире украинского телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Он напомнил, что захватнические амбиции по отношению к Украине Путин вынашивал десятилетиями. Еще в начале двухтысячных он говорил об Украине как о части великой России. Но тогда, отмечает Квасневский, это звучало как мечта. А вот победа Оранжевой революции очень разозлила Путина, и он стал превращать мечту в план. Правда, европейские лидеры отказывались верить в возможность захватнической войны даже после оккупации Крыма.

"Где-то с 2014 года после аннексии Крыма с ситуацией в Луганской и Донбассе – это уже не столько мечта, план, а обсессия и видно, что у него никакого прагматизма уже нет", - отметил Квасневский.

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Он добавил, что годы правления сделали из российского президента полного изгоя, живущего в своем нереалистическом мире.

"Я знаю Путина номер один, а сейчас мы видим Путина номер 4-5, он очень изменился. 22 года у власти очень человека меняют, он, кажется, изолирован. У него нет советников, которым бы он доверял, он никого не уважает. У него также нет как таковой семьи, у него нет, как у нормального президента, жены или детей, которые придут и скажут, что ты не прав. Он живет теперь в абсолютно нереальном мире, не понимает, что происходит", - отметил Квасневский.

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Политик добавляет, что, несмотря на все свои мысли, достичь целей Путин не сможет. "Он не понимает, что это война против сильного, гордого народа. Он не может захватить Украину. Эту войну уже проиграл", – добавил экспрезидент.