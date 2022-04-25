Путин живет в нереальном мире и не понимает, что происходит - Квасьневский
Годы правления сделали из президента РФ полного изгоя, живущего в своем нереалистическом мире.
Об этом бывший президент Польши (1995-2005) Александр Квасневский рассказал в эфире украинского телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Он напомнил, что захватнические амбиции по отношению к Украине Путин вынашивал десятилетиями. Еще в начале двухтысячных он говорил об Украине как о части великой России. Но тогда, отмечает Квасневский, это звучало как мечта. А вот победа Оранжевой революции очень разозлила Путина, и он стал превращать мечту в план. Правда, европейские лидеры отказывались верить в возможность захватнической войны даже после оккупации Крыма.
"Где-то с 2014 года после аннексии Крыма с ситуацией в Луганской и Донбассе – это уже не столько мечта, план, а обсессия и видно, что у него никакого прагматизма уже нет", - отметил Квасневский.
Он добавил, что годы правления сделали из российского президента полного изгоя, живущего в своем нереалистическом мире.
"Я знаю Путина номер один, а сейчас мы видим Путина номер 4-5, он очень изменился. 22 года у власти очень человека меняют, он, кажется, изолирован. У него нет советников, которым бы он доверял, он никого не уважает. У него также нет как таковой семьи, у него нет, как у нормального президента, жены или детей, которые придут и скажут, что ты не прав. Он живет теперь в абсолютно нереальном мире, не понимает, что происходит", - отметил Квасневский.
Политик добавляет, что, несмотря на все свои мысли, достичь целей Путин не сможет. "Он не понимает, что это война против сильного, гордого народа. Он не может захватить Украину. Эту войну уже проиграл", – добавил экспрезидент.
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В якому світі живуть інші 140 мільйонів, готових вбивати, грабувати і гвалтувати ?
Хотя откуда в росии девственецы. Там сразу ***** рождаются. Судя по записям перехватов голосов самок.
Правду кажуть, хороший руський - мертвий руський: того руського, що розкаївся за те зло, що нам скоїли, свої ж вбили.
Заметьте, не НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. А ПО-РУССКИ. Как сумеют, так язык и оприходуют. С матом. Некоторые умудряются без мата. Но говорить по-русски без мата - это, простите за выражение, уже давным-давно не комильфо.
Як ви думаєте, чи вважає Путін смерть 20-30 тисяч воїнів і там втрати якогось числа техніки НЕВИПРАВДАННИМИ за золоті українськи землі як-то ПриАзов'я чи Херсонщина, за коридор на Крим, за руйнацію української економіки за вбивство кращих українців, за мільйони економічно активного населення на окупованих територіях?
Ні, не вважає. Бо по факту, це дійсно невисока ціна.
Всі ці нісетниці про "божевільність" чи "нераціональність" ***** - це не більше, чим спосіб себе заспокоїти. Все він прекрасно розуміє. І все він прекрасно бачить. Прекрасно бачить, що ніхто в Європі не збирається відмовлятись від його газу чи нафти. Бачить, як всі вже забули про Бучу, як ковтають Маріуполь. І як скоро сприйматимуть війну в Україні як буденність. Ну є десь там війна, і шо?
***** - це маньяк, який досить чітко прораховує свої злочини. І який знає що робить і розуміє всі наслідки. Вірніше вся російська верхівка, яка просто вибрала ***** в якості "лиця". Щоб якщо раптом щось піде не так сказати начебто він зійшов з глузду, а ми там ні до чого.