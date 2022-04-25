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Путин живет в нереальном мире и не понимает, что происходит - Квасьневский

путин

Годы правления сделали из президента РФ полного изгоя, живущего в своем нереалистическом мире.

Об этом бывший президент Польши (1995-2005) Александр Квасневский рассказал в эфире украинского телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Он напомнил, что захватнические амбиции по отношению к Украине Путин вынашивал десятилетиями. Еще в начале двухтысячных он говорил об Украине как о части великой России. Но тогда, отмечает Квасневский, это звучало как мечта. А вот победа Оранжевой революции очень разозлила Путина, и он стал превращать мечту в план. Правда, европейские лидеры отказывались верить в возможность захватнической войны даже после оккупации Крыма.

"Где-то с 2014 года после аннексии Крыма с ситуацией в Луганской и Донбассе – это уже не столько мечта, план, а обсессия и видно, что у него никакого прагматизма уже нет", - отметил Квасневский.

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Он добавил, что годы правления сделали из российского президента полного изгоя, живущего в своем нереалистическом мире.

"Я знаю Путина номер один, а сейчас мы видим Путина номер 4-5, он очень изменился. 22 года у власти очень человека меняют, он, кажется, изолирован. У него нет советников, которым бы он доверял, он никого не уважает. У него также нет как таковой семьи, у него нет, как у нормального президента, жены или детей, которые придут и скажут, что ты не прав. Он живет теперь в абсолютно нереальном мире, не понимает, что происходит", - отметил Квасневский.

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Политик добавляет, что, несмотря на все свои мысли, достичь целей Путин не сможет. "Он не понимает, что это война против сильного, гордого народа. Он не может захватить Украину. Эту войну уже проиграл", – добавил экспрезидент.

Квасьневский Александр (308) путин владимир (31321) россия (95683)


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Топ комментарии
+16
Коли ж воно здохне, це *****?!!
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25.04.2022 15:55
+13
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25.04.2022 16:01
+12
Все він розуміє, але ним керує злоба, лють і помста. Абілєли моль.
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25.04.2022 16:04
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Коли ж воно здохне, це *****?!!
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25.04.2022 15:55 Ответить
Кабай-шизофреник до того ж з хворобою Паркінсона. Чому Кваснжвський дивується? Дивує багатомільйонна отара кацапських дегенератів тим що їх так багато.
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25.04.2022 15:57 Ответить
Та не пуцін,а ...*****
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25.04.2022 15:59 Ответить
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25.04.2022 16:01 Ответить
Прістреліте пліз. Ілі отдайте мне на содержаніє.
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25.04.2022 16:02 Ответить
Если ьы только Путлер был пациентом дурдома. Как сказал классик " Всюду - палата номер 6. Это - Россия".
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25.04.2022 16:03 Ответить
Все він розуміє, але ним керує злоба, лють і помста. Абілєли моль.
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25.04.2022 16:04 Ответить
Начхати, в якому світі живе ця мразота.
В якому світі живуть інші 140 мільйонів, готових вбивати, грабувати і гвалтувати ?
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25.04.2022 16:06 Ответить
У своєму. Руському. У тому самому світі, де вони готові вбивати, грабувати та гвалтувати. У тому самому, де ***** - президент, а путін - усе їх все.
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26.04.2022 03:50 Ответить
кто нибудь придушит эту тварь наконец?!
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25.04.2022 16:08 Ответить
Вот интересно, ему поставляют девственец или оно дрочит?
Хотя откуда в росии девственецы. Там сразу ***** рождаются. Судя по записям перехватов голосов самок.
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25.04.2022 16:09 Ответить
Ему поставляют мальчиков.
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25.04.2022 16:22 Ответить
Так там мабуть вже нема чого дрочити, одна шкурка залишилась мабуть
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25.04.2022 16:34 Ответить
За Батурин москалі ще не відповіли!
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25.04.2022 16:09 Ответить
Там не тільки ***** в тому стані, що не розуміють, що відбувається.

Правду кажуть, хороший руський - мертвий руський: того руського, що розкаївся за те зло, що нам скоїли, свої ж вбили.
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25.04.2022 16:15 Ответить
Естественно, что дрочит. Посмотри на его правую руку...
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25.04.2022 16:19 Ответить
плювати треба на путіна і на руSSкіх терористів! Українців має цікавити, коли путіна і покажуть в Гаазі...
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25.04.2022 16:20 Ответить
та хай вже здохне!
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25.04.2022 16:21 Ответить
Антонина Бернат , а ещё они не знают руский язык , то на чем они спилкуются, это всем,что угодно, но не руский язык , по этому подчеркну , я пишу на руском, а не языком оккупанта
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25.04.2022 16:22 Ответить
Вони стали "руськими" в 1721 р за реформи Петра І, а Московское государство стало "Росия". Всього 301 рік тому.
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25.04.2022 17:41 Ответить
Вы не правы. Они очень хорошо знают русский язык - они им лижут, и очень впечатляюще. Они просто так говорят по-русски.

Заметьте, не НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. А ПО-РУССКИ. Как сумеют, так язык и оприходуют. С матом. Некоторые умудряются без мата. Но говорить по-русски без мата - это, простите за выражение, уже давным-давно не комильфо.
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26.04.2022 03:56 Ответить
Чикатилу надо уничтожить, а не разбираться, что в башкее у упыря. И т.н."русских" тоже. Бешеных зверей пристреливают, а не ждут, пока они кого-то укусят и заразят. Шредер и де пен уже чуть-ли не правят странами, эти общества уже заразились бешенством большевизма. И угры с орбаном.
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25.04.2022 16:34 Ответить
Так всей Европой же ездили к кремлевскому сцарю в очередь становлись хвалили его и задабривали. Все хотели ему сохранить литсо и честь даже после бомбежек школ, больниц и детсадов химическим оружием. Сами же и вырастили Мразь и маньяка.
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25.04.2022 16:37 Ответить
Звідки така впевненість, що не розуміє?

Як ви думаєте, чи вважає Путін смерть 20-30 тисяч воїнів і там втрати якогось числа техніки НЕВИПРАВДАННИМИ за золоті українськи землі як-то ПриАзов'я чи Херсонщина, за коридор на Крим, за руйнацію української економіки за вбивство кращих українців, за мільйони економічно активного населення на окупованих територіях?

Ні, не вважає. Бо по факту, це дійсно невисока ціна.

Всі ці нісетниці про "божевільність" чи "нераціональність" ***** - це не більше, чим спосіб себе заспокоїти. Все він прекрасно розуміє. І все він прекрасно бачить. Прекрасно бачить, що ніхто в Європі не збирається відмовлятись від його газу чи нафти. Бачить, як всі вже забули про Бучу, як ковтають Маріуполь. І як скоро сприйматимуть війну в Україні як буденність. Ну є десь там війна, і шо?

***** - це маньяк, який досить чітко прораховує свої злочини. І який знає що робить і розуміє всі наслідки. Вірніше вся російська верхівка, яка просто вибрала ***** в якості "лиця". Щоб якщо раптом щось піде не так сказати начебто він зійшов з глузду, а ми там ні до чого.
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25.04.2022 16:41 Ответить
К сожалению, россия сейчас вся - коллективный путин. Десятилетия пропаганды легли на благодатную почву. Сейчас 80% русских уверены, что запад и нато это абсолютное зло, которое мечтает захватить россию, уничтожить русских, выкачивать ресурсы и т.п... Вот только все с точностью до наоборот. Хотят ли русские войны и фашизм не пройдет стали запрещенными лозунгами в россии... Путин, конечно, сдохнет, но что делать с коллективным фашизмом, который может привести к власти ещё худшего монстра? Это очень серьезная проблема для всего мира, русские реально хотят мировой войны и ядерных бомб у них более чем дох*ра. Это террористическое государство с ядерным оружием. Но, к сожалению, значительное число стран так не считают, потому что видят в россии своего союзника. Россия показала, что международное право не работает и свои интересы можно отстаивать силой оружия. А запад пока не готов к этому.
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25.04.2022 16:53 Ответить
Вони всього 301 рік "русские" і росія.
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25.04.2022 17:44 Ответить
Вось гэта навіна... нават Квасьнеўскі, гэты лявацкі русафіл, выпаўз каб адбяліць сябе папулярнай думкай сярод бязглуздых левакоў "Пуцін збренділ". Усё як раз наадварот, Пуцін праводзіць тыповую для Расейскай Імперыі палітыку вынішчэння, захопу і генацыду/этнацыду. Толькі лявацкія мазгі да гэтага дайсці ня могуць... нават польскія. Праўду кажуць, што лібэралізм (leftism) гэта ментальная хвароба.
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26.04.2022 03:10 Ответить
 
 