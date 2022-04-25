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Новини
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Путін живе в нереальному світі та не розуміє, що відбувається, - Кваснєвський

путин

Роки правління зробили з президента РФ цілковитого ізгоя, який живе в своєму нереалістичному світі.

Про це колишній президент Польщі (1995-2005) Олександр Кваснєвський розповів в ефірі українського телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Він нагадав, що загарбницькі амбіції щодо України Путін виношував десятиліттями. Ще на початку двотисячних він говорив про Україну як про частину великої Росії. Але тоді, зауважує Кваснєвський, це звучало як мрія. А от перемога Помаранчевої революції дуже розізлила Путіна, і він почав перетворювати мрію на план. Щоправда, європейські лідери відмовлялися вірити в можливість загарбницької війни навіть після окупації Криму.

"Десь із 2014 року після анексії Криму із ситуацією на Луганщини і Донеччині – це вже не стільки мрія, план, а обсесія і видно, що в нього жодного прагматизму вже немає", - зазначив Кваснєвський.

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Він додав, що роки правління зробили із російського президента цілковитого ізгоя, який живе в своєму нереалістичному світі.

"Я знаю Путіна номер один, а зараз ми бачимо Путіна номер 4-5, він дуже змінився. 22 роки при владі дуже людину змінюють, він, здається, ізольований. В нього немає радників, яким би він довіряв, він нікого не поважає. В нього також немає як такої сім’ї, в нього немає, як у нормального президента, дружини чи дітей, які прийдуть і скажуть, що ти не правий. Він живе тепер в абсолютному нереальному світі, не розуміє, що відбувається", - зазначив Квасневський.

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Політик додає, що попри всі свої думки, досягнути цілей Путін не зможе. "Він не розуміє, що це війна проти сильного, гордого народу. Він не може захопити Україну. Цю війну вже програв", - додав експрезидент.

Автор: 

Кваснєвський Олександр (35) путін володимир (23878) росія (65379)


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Топ коментарі
+16
Коли ж воно здохне, це *****?!!
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25.04.2022 15:55
+13
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25.04.2022 16:01
+12
Все він розуміє, але ним керує злоба, лють і помста. Абілєли моль.
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25.04.2022 16:04
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Коли ж воно здохне, це *****?!!
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25.04.2022 15:55 Відповісти
Кабай-шизофреник до того ж з хворобою Паркінсона. Чому Кваснжвський дивується? Дивує багатомільйонна отара кацапських дегенератів тим що їх так багато.
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25.04.2022 15:57 Відповісти
Та не пуцін,а ...*****
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25.04.2022 15:59 Відповісти
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25.04.2022 16:01 Відповісти
Прістреліте пліз. Ілі отдайте мне на содержаніє.
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25.04.2022 16:02 Відповісти
Если ьы только Путлер был пациентом дурдома. Как сказал классик " Всюду - палата номер 6. Это - Россия".
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25.04.2022 16:03 Відповісти
Все він розуміє, але ним керує злоба, лють і помста. Абілєли моль.
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25.04.2022 16:04 Відповісти
Начхати, в якому світі живе ця мразота.
В якому світі живуть інші 140 мільйонів, готових вбивати, грабувати і гвалтувати ?
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25.04.2022 16:06 Відповісти
У своєму. Руському. У тому самому світі, де вони готові вбивати, грабувати та гвалтувати. У тому самому, де ***** - президент, а путін - усе їх все.
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26.04.2022 03:50 Відповісти
кто нибудь придушит эту тварь наконец?!
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25.04.2022 16:08 Відповісти
Вот интересно, ему поставляют девственец или оно дрочит?
Хотя откуда в росии девственецы. Там сразу ***** рождаются. Судя по записям перехватов голосов самок.
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25.04.2022 16:09 Відповісти
Ему поставляют мальчиков.
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25.04.2022 16:22 Відповісти
Так там мабуть вже нема чого дрочити, одна шкурка залишилась мабуть
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25.04.2022 16:34 Відповісти
За Батурин москалі ще не відповіли!
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25.04.2022 16:09 Відповісти
Там не тільки ***** в тому стані, що не розуміють, що відбувається.

Правду кажуть, хороший руський - мертвий руський: того руського, що розкаївся за те зло, що нам скоїли, свої ж вбили.
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25.04.2022 16:15 Відповісти
Естественно, что дрочит. Посмотри на его правую руку...
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25.04.2022 16:19 Відповісти
плювати треба на путіна і на руSSкіх терористів! Українців має цікавити, коли путіна і покажуть в Гаазі...
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25.04.2022 16:20 Відповісти
та хай вже здохне!
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25.04.2022 16:21 Відповісти
Антонина Бернат , а ещё они не знают руский язык , то на чем они спилкуются, это всем,что угодно, но не руский язык , по этому подчеркну , я пишу на руском, а не языком оккупанта
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25.04.2022 16:22 Відповісти
Вони стали "руськими" в 1721 р за реформи Петра І, а Московское государство стало "Росия". Всього 301 рік тому.
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25.04.2022 17:41 Відповісти
Вы не правы. Они очень хорошо знают русский язык - они им лижут, и очень впечатляюще. Они просто так говорят по-русски.

Заметьте, не НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. А ПО-РУССКИ. Как сумеют, так язык и оприходуют. С матом. Некоторые умудряются без мата. Но говорить по-русски без мата - это, простите за выражение, уже давным-давно не комильфо.
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26.04.2022 03:56 Відповісти
Чикатилу надо уничтожить, а не разбираться, что в башкее у упыря. И т.н."русских" тоже. Бешеных зверей пристреливают, а не ждут, пока они кого-то укусят и заразят. Шредер и де пен уже чуть-ли не правят странами, эти общества уже заразились бешенством большевизма. И угры с орбаном.
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25.04.2022 16:34 Відповісти
Так всей Европой же ездили к кремлевскому сцарю в очередь становлись хвалили его и задабривали. Все хотели ему сохранить литсо и честь даже после бомбежек школ, больниц и детсадов химическим оружием. Сами же и вырастили Мразь и маньяка.
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25.04.2022 16:37 Відповісти
Звідки така впевненість, що не розуміє?

Як ви думаєте, чи вважає Путін смерть 20-30 тисяч воїнів і там втрати якогось числа техніки НЕВИПРАВДАННИМИ за золоті українськи землі як-то ПриАзов'я чи Херсонщина, за коридор на Крим, за руйнацію української економіки за вбивство кращих українців, за мільйони економічно активного населення на окупованих територіях?

Ні, не вважає. Бо по факту, це дійсно невисока ціна.

Всі ці нісетниці про "божевільність" чи "нераціональність" ***** - це не більше, чим спосіб себе заспокоїти. Все він прекрасно розуміє. І все він прекрасно бачить. Прекрасно бачить, що ніхто в Європі не збирається відмовлятись від його газу чи нафти. Бачить, як всі вже забули про Бучу, як ковтають Маріуполь. І як скоро сприйматимуть війну в Україні як буденність. Ну є десь там війна, і шо?

***** - це маньяк, який досить чітко прораховує свої злочини. І який знає що робить і розуміє всі наслідки. Вірніше вся російська верхівка, яка просто вибрала ***** в якості "лиця". Щоб якщо раптом щось піде не так сказати начебто він зійшов з глузду, а ми там ні до чого.
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25.04.2022 16:41 Відповісти
К сожалению, россия сейчас вся - коллективный путин. Десятилетия пропаганды легли на благодатную почву. Сейчас 80% русских уверены, что запад и нато это абсолютное зло, которое мечтает захватить россию, уничтожить русских, выкачивать ресурсы и т.п... Вот только все с точностью до наоборот. Хотят ли русские войны и фашизм не пройдет стали запрещенными лозунгами в россии... Путин, конечно, сдохнет, но что делать с коллективным фашизмом, который может привести к власти ещё худшего монстра? Это очень серьезная проблема для всего мира, русские реально хотят мировой войны и ядерных бомб у них более чем дох*ра. Это террористическое государство с ядерным оружием. Но, к сожалению, значительное число стран так не считают, потому что видят в россии своего союзника. Россия показала, что международное право не работает и свои интересы можно отстаивать силой оружия. А запад пока не готов к этому.
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25.04.2022 16:53 Відповісти
Вони всього 301 рік "русские" і росія.
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25.04.2022 17:44 Відповісти
Вось гэта навіна... нават Квасьнеўскі, гэты лявацкі русафіл, выпаўз каб адбяліць сябе папулярнай думкай сярод бязглуздых левакоў "Пуцін збренділ". Усё як раз наадварот, Пуцін праводзіць тыповую для Расейскай Імперыі палітыку вынішчэння, захопу і генацыду/этнацыду. Толькі лявацкія мазгі да гэтага дайсці ня могуць... нават польскія. Праўду кажуць, што лібэралізм (leftism) гэта ментальная хвароба.
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26.04.2022 03:10 Відповісти
 
 