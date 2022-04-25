Путін живе в нереальному світі та не розуміє, що відбувається, - Кваснєвський
Роки правління зробили з президента РФ цілковитого ізгоя, який живе в своєму нереалістичному світі.
Про це колишній президент Польщі (1995-2005) Олександр Кваснєвський розповів в ефірі українського телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
Він нагадав, що загарбницькі амбіції щодо України Путін виношував десятиліттями. Ще на початку двотисячних він говорив про Україну як про частину великої Росії. Але тоді, зауважує Кваснєвський, це звучало як мрія. А от перемога Помаранчевої революції дуже розізлила Путіна, і він почав перетворювати мрію на план. Щоправда, європейські лідери відмовлялися вірити в можливість загарбницької війни навіть після окупації Криму.
"Десь із 2014 року після анексії Криму із ситуацією на Луганщини і Донеччині – це вже не стільки мрія, план, а обсесія і видно, що в нього жодного прагматизму вже немає", - зазначив Кваснєвський.
Він додав, що роки правління зробили із російського президента цілковитого ізгоя, який живе в своєму нереалістичному світі.
"Я знаю Путіна номер один, а зараз ми бачимо Путіна номер 4-5, він дуже змінився. 22 роки при владі дуже людину змінюють, він, здається, ізольований. В нього немає радників, яким би він довіряв, він нікого не поважає. В нього також немає як такої сім’ї, в нього немає, як у нормального президента, дружини чи дітей, які прийдуть і скажуть, що ти не правий. Він живе тепер в абсолютному нереальному світі, не розуміє, що відбувається", - зазначив Квасневський.
Політик додає, що попри всі свої думки, досягнути цілей Путін не зможе. "Він не розуміє, що це війна проти сильного, гордого народу. Він не може захопити Україну. Цю війну вже програв", - додав експрезидент.
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В якому світі живуть інші 140 мільйонів, готових вбивати, грабувати і гвалтувати ?
Хотя откуда в росии девственецы. Там сразу ***** рождаются. Судя по записям перехватов голосов самок.
Правду кажуть, хороший руський - мертвий руський: того руського, що розкаївся за те зло, що нам скоїли, свої ж вбили.
Заметьте, не НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. А ПО-РУССКИ. Как сумеют, так язык и оприходуют. С матом. Некоторые умудряются без мата. Но говорить по-русски без мата - это, простите за выражение, уже давным-давно не комильфо.
Як ви думаєте, чи вважає Путін смерть 20-30 тисяч воїнів і там втрати якогось числа техніки НЕВИПРАВДАННИМИ за золоті українськи землі як-то ПриАзов'я чи Херсонщина, за коридор на Крим, за руйнацію української економіки за вбивство кращих українців, за мільйони економічно активного населення на окупованих територіях?
Ні, не вважає. Бо по факту, це дійсно невисока ціна.
Всі ці нісетниці про "божевільність" чи "нераціональність" ***** - це не більше, чим спосіб себе заспокоїти. Все він прекрасно розуміє. І все він прекрасно бачить. Прекрасно бачить, що ніхто в Європі не збирається відмовлятись від його газу чи нафти. Бачить, як всі вже забули про Бучу, як ковтають Маріуполь. І як скоро сприйматимуть війну в Україні як буденність. Ну є десь там війна, і шо?
***** - це маньяк, який досить чітко прораховує свої злочини. І який знає що робить і розуміє всі наслідки. Вірніше вся російська верхівка, яка просто вибрала ***** в якості "лиця". Щоб якщо раптом щось піде не так сказати начебто він зійшов з глузду, а ми там ні до чого.