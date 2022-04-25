РФ сосредоточила в Белгородской области дополнительные подразделения, - Минобороны Украины

В Белгородской области Россия концентрирует дополнительные подразделения для наращивания группировки в восточной операционной зоне.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Не прекращаются ракетные и авиационные удары по военным, гражданским объектам по всей территории Украины. Для пусков крылатых ракет враг использует стратегические бомбардировщики Ту-95/160, а также корабли, размещающиеся в акватории Черного моря. В Белгородской области России замечено сосредоточение дополнительных подразделений, предназначенных для наращивания группировки войск в восточной операционной зоне", - сказал Мотузяник.

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Мотузяник добавил, что российские оккупационные войска активно осуществляют подготовку к проведению так называемого "референдума", не скрывая намерений сфальсифицировать результаты.

"С этой целью интенсивно происходит сбор паспортных данных местного населения при выдаче гуманитарной помощи, при проведении проверок документов на блокпостах, а также рейдов в помещениях. Оккупационные войска продолжают искать местных коллаборационистов для формирования так называемых органов местной власти и правоохранительных органов", - рассказал он.

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По словам спикера, на ключевые должности назначают прошедших тестирование на полиграфе, а лиц, которые такое тестирование не проходят, оккупанты принудительно отправляют для пополнения текущих потерь в подразделения так называемых первого и второго армейских корпусов.