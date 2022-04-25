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РФ сосредоточила в Белгородской области дополнительные подразделения, - Минобороны Украины

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В Белгородской области Россия концентрирует дополнительные подразделения для наращивания группировки в восточной операционной зоне.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Не прекращаются ракетные и авиационные удары по военным, гражданским объектам по всей территории Украины. Для пусков крылатых ракет враг использует стратегические бомбардировщики Ту-95/160, а также корабли, размещающиеся в акватории Черного моря. В Белгородской области России замечено сосредоточение дополнительных подразделений, предназначенных для наращивания группировки войск в восточной операционной зоне", - сказал Мотузяник.

Читайте: Россия сосредоточила в Черном море 58 крылатых ракет, - Минобороны

Мотузяник добавил, что российские оккупационные войска активно осуществляют подготовку к проведению так называемого "референдума", не скрывая намерений сфальсифицировать результаты.

"С этой целью интенсивно происходит сбор паспортных данных местного населения при выдаче гуманитарной помощи, при проведении проверок документов на блокпостах, а также рейдов в помещениях. Оккупационные войска продолжают искать местных коллаборационистов для формирования так называемых органов местной власти и правоохранительных органов", - рассказал он.

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По словам спикера, на ключевые должности назначают прошедших тестирование на полиграфе, а лиц, которые такое тестирование не проходят, оккупанты принудительно отправляют для пополнения текущих потерь в подразделения так называемых первого и второго армейских корпусов.

Минобороны (9365) россия (95683) Мотузяник Александр (483)


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Топ комментарии
+6
Поближе к нефтебазе, пожалуйста!
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25.04.2022 16:21
+4
А в Белгороде когда в последний раз взрывы были?
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25.04.2022 16:27
+4
патрушев, как обычно сахарку подвез, а остальное большвичье заложников пытает.
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25.04.2022 16:46
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Поближе к нефтебазе, пожалуйста!
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25.04.2022 16:21 Ответить
Российский город Брянск находится в около 150 км от украинской границы, там сегодня эвакуировали школы, детсады и местную администрацию.

В Брянске также объявили охоту на авто с украинскими и другими иностранными номерами из-за возможной причастности ко взрыву на нефтебазе. https://t.me/charter97_org/71154 https://t.me/charter97_org/71154

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25.04.2022 16:23 Ответить
патрушев, как обычно сахарку подвез, а остальное большвичье заложников пытает.
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25.04.2022 16:46 Ответить
А в Белгороде когда в последний раз взрывы были?
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25.04.2022 16:27 Ответить
Ну ето они зря, поторопилися. белгородци вам пзда (
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25.04.2022 16:28 Ответить
В Уфе призывник отказался идти на войну в Украине.

В военкомате он написал заявление, что против «спецоперации» в Украине и не хочет в ней участвовать. Также попросил, чтобы его отправили на «альтернативную» службу.

В ответ военный комиссар написал на него заявление в полицию. Там он сообщил, что призывник «публично и в письменном виде дискредитирует вооруженные силы России». Однако, участковый отказался заводить дело, так как нет состава преступления. https://t.me/charter97_org/71162 https://t.me/charter97_org/71162

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25.04.2022 16:31 Ответить
**#нуті рашиzzди гадають їм якось допоможуть "референдуми" .... дике, тупе, нелюдське створіння- московит.
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25.04.2022 16:32 Ответить
Свинособакам, скоро в@бемо по вашим містам, тремтіть, ******
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25.04.2022 16:37 Ответить
Надо чтобы они покурили
Рядом с складами боеприпасов
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25.04.2022 16:56 Ответить
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25.04.2022 17:01 Ответить
Давненько там не бахкало і не палало, пора
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25.04.2022 17:30 Ответить
 
 