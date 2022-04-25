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РФ зосередила у Бєлгородській області додаткові підрозділи, - Міноборони України

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У Бєлгородській області Росія зосереджує додаткові підрозділи для нарощування угруповання у східній операційній зоні.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Не припиняються ракетні та авіаційні удари по військових, цивільних об'єктах на всій території України. Для пусків крилатих ракет ворог використовує стратегічні бомбардувальники Ту-95/160, а також кораблі, які наразі розміщуються в акваторії Чорного моря. У Бєлгородській області Росії помічено зосередження додаткових підрозділів, призначених для нарощування угруповання військ у східній операційній зоні", - сказав Мотузяник.

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Мотузяник додав, що російські окупаційні війська активно здійснюють підготовку до проведення так званого "референдуму", не приховуючи намірів сфальшувати результати.

"З цією метою інтенсивно відбувається збір паспортних даних місцевого населення під час видачі гуманітарної допомоги, під час здійснення перевірок документів на блокпостах, а також рейдів у приміщеннях. Окупаційні війська продовжують шукати місцевих колабораціоністів для формування так званих органів місцевої влади та правоохоронних органів", - розповів він.

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За словами речника, на ключові посади призначають тих, хто пройшов тестування на поліграфі, а осіб, які таке тестування не проходять, окупанти примусово відправляють для поповнення поточних втрат до підрозділів так званих першого та другого армійських корпусів.

Автор: 

Міноборони (7409) росія (65379) Мотузяник Олександр (349)


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Топ коментарі
+6
Поближе к нефтебазе, пожалуйста!
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25.04.2022 16:21
+4
А в Белгороде когда в последний раз взрывы были?
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25.04.2022 16:27
+4
патрушев, как обычно сахарку подвез, а остальное большвичье заложников пытает.
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25.04.2022 16:46
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Поближе к нефтебазе, пожалуйста!
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25.04.2022 16:21 Відповісти
Российский город Брянск находится в около 150 км от украинской границы, там сегодня эвакуировали школы, детсады и местную администрацию.

В Брянске также объявили охоту на авто с украинскими и другими иностранными номерами из-за возможной причастности ко взрыву на нефтебазе. https://t.me/charter97_org/71154 https://t.me/charter97_org/71154

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25.04.2022 16:23 Відповісти
патрушев, как обычно сахарку подвез, а остальное большвичье заложников пытает.
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25.04.2022 16:46 Відповісти
А в Белгороде когда в последний раз взрывы были?
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25.04.2022 16:27 Відповісти
Ну ето они зря, поторопилися. белгородци вам пзда (
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25.04.2022 16:28 Відповісти
В Уфе призывник отказался идти на войну в Украине.

В военкомате он написал заявление, что против «спецоперации» в Украине и не хочет в ней участвовать. Также попросил, чтобы его отправили на «альтернативную» службу.

В ответ военный комиссар написал на него заявление в полицию. Там он сообщил, что призывник «публично и в письменном виде дискредитирует вооруженные силы России». Однако, участковый отказался заводить дело, так как нет состава преступления. https://t.me/charter97_org/71162 https://t.me/charter97_org/71162

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25.04.2022 16:31 Відповісти
**#нуті рашиzzди гадають їм якось допоможуть "референдуми" .... дике, тупе, нелюдське створіння- московит.
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25.04.2022 16:32 Відповісти
Свинособакам, скоро в@бемо по вашим містам, тремтіть, ******
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25.04.2022 16:37 Відповісти
Надо чтобы они покурили
Рядом с складами боеприпасов
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25.04.2022 16:56 Відповісти
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25.04.2022 17:01 Відповісти
Давненько там не бахкало і не палало, пора
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25.04.2022 17:30 Відповісти
 
 