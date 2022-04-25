РФ зосередила у Бєлгородській області додаткові підрозділи, - Міноборони України
У Бєлгородській області Росія зосереджує додаткові підрозділи для нарощування угруповання у східній операційній зоні.
Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Не припиняються ракетні та авіаційні удари по військових, цивільних об'єктах на всій території України. Для пусків крилатих ракет ворог використовує стратегічні бомбардувальники Ту-95/160, а також кораблі, які наразі розміщуються в акваторії Чорного моря. У Бєлгородській області Росії помічено зосередження додаткових підрозділів, призначених для нарощування угруповання військ у східній операційній зоні", - сказав Мотузяник.
Мотузяник додав, що російські окупаційні війська активно здійснюють підготовку до проведення так званого "референдуму", не приховуючи намірів сфальшувати результати.
"З цією метою інтенсивно відбувається збір паспортних даних місцевого населення під час видачі гуманітарної допомоги, під час здійснення перевірок документів на блокпостах, а також рейдів у приміщеннях. Окупаційні війська продовжують шукати місцевих колабораціоністів для формування так званих органів місцевої влади та правоохоронних органів", - розповів він.
За словами речника, на ключові посади призначають тих, хто пройшов тестування на поліграфі, а осіб, які таке тестування не проходять, окупанти примусово відправляють для поповнення поточних втрат до підрозділів так званих першого та другого армійських корпусів.
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