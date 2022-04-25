"Энергоатом" получил спецразрешение на ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ
НАЭК "Энергоатом" получила специальное разрешение Госатомрегулирования на ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НЭК в телеграм-канале.
"Разрешение на осуществление этой деятельности сегодня, 25 апреля 2022 года, выдала НАЭК "Энергоатом" Государственная инспекция ядерного регулирования Украины", – говорится в сообщении.
"Энергоатом" отметил, что это спецразрешение ожидали еще 9 марта текущего года, но он был отсрочен из-за российской агрессии и пребывания войск оккупанта в Чернобыльской зоне отчуждения, где и находится ЦХОЯТ.
"Сейчас ЦХОЯТ полностью готово к эксплуатации. К счастью, оно не пострадало от действий оккупантов. Все оборудование, компьютерная и специальная техника работают в нормальном режиме", - сообщили в компании, отметив, что проектный срок эксплуатации составляет не менее 100 лет.
Как сообщалось, ЦХОЯТ является автономной ядерной установкой, предназначенной для длительного хранения отработанного ядерного топлива из Южноукраинской, Хмельницкой и Ровенской атомных электростанций, которое до 2021 года вывозилось на хранение и переработку в Россию, что стоило Украине примерно $200 млн ежегодно.
Его строительство, контракт на которое "Энергоатом" заключил с американской компанией Holtec International, стартовало в 2017 году. В декабре 2020 года было завершено строительство первого пускового комплекса ЦХОЯТ.
В июле 2021 года по заказу "Энергоатома" было завершено также строительство 43-километрового железнодорожного пути Вильча - Янов, что соединило ЦХОЯТ с железнодорожной сетью страны.
24 января 2022 года "Энергоатом" завершил почти двухмесячные автономные испытания систем ЦХОЯТ в холодном режиме, с 26 января по 4 февраля там происходили комплексные холодные испытания – без топлива.
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