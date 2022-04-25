"Енергоатом" отримав спецдозвіл на введення в експлуатацію ЦСВЯП

НАЕК "Енергоатом" отримала спеціальний дозвіл Держатомрегулювання на введення в експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні НЕК у телеграм-каналі.

"Дозвіл на здійснення цієї діяльності сьогодні, 25 квітня 2022 року, видала НАЕК "Енергоатом" Державна інспекція ядерного регулювання України", – йдеться в повідомленні.

"Енергоатом" зазначив, що цей спецдозвіл очікували ще 9 березня поточного року, але його було відтерміновано через російську агресію та перебування військ окупанта в Чорнобильській зоні відчуження, де і розташоване ЦСВЯП.

"Наразі ЦСВЯП цілком готове до експлуатації. На щастя, воно не постраждало від дій окупантів. Усе обладнання, комп'ютерна та спеціальна техніка працюють у нормальному режимі", - наголосили в компанії, зазначивши, що проєктний термін експлуатації становить щонайменше 100 років.

Як повідомлялося, ЦСВЯП є автономною ядерною установкою, призначеною для тривалого зберігання відпрацьованого ядерного палива з Південноукраїнської, Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій, яке до 2021 року вивозили на зберігання та переробку до Росії, що коштувало Україні приблизно $200 млн щороку.

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Його будівництво, контракт на яке "Енергоатом" уклав із американською компанією Holtec International, стартувало у 2017 році. У грудні 2020 року було завершено будівництво першого пускового комплексу ЦСВЯП.

У липні 2021 року на замовлення "Енергоатома" було завершено також будівництво 43-кілометрової залізничної колії Вільча - Янів, що з'єднало ЦСВЯП із залізничною мережею країни.

24 січня 2022 року "Енергоатом" завершив майже двомісячні автономні випробування систем ЦСВЯП у холодному режимі, з 26 січня до 4 лютого там відбувалися комплексні холодні випробування – без палива.

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