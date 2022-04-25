Зеленский провел неформальный телефонный разговор с Макроном, - Никифоров

Президент Владимир Зеленский провел неформальный телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом в эфире Украина 24 сообщил спикер президент Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот разговор был частным, неофициальным. Мы о нем не сообщали. Они поговорили. Президент поздравил Макрона с победой на выборах", - сказал он.

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