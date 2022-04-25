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Зеленский провел неформальный телефонный разговор с Макроном, - Никифоров

макрон,зеленський

Президент Владимир Зеленский провел неформальный телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом в эфире Украина 24 сообщил спикер президент Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот разговор был частным, неофициальным. Мы о нем не сообщали. Они поговорили. Президент поздравил Макрона с победой на выборах", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил Макрона с победой на выборах: Мы шагаем вместе к новым общим победам

Зеленский Владимир (20500) Макрон Эмманюэль (1313) Сергей Никифоров (156)


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Все очень рады ).
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25.04.2022 20:14 Ответить
А це як, як "тет ,а тет".....
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25.04.2022 20:19 Ответить
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25.04.2022 21:03 Ответить
Наскільки неформальна, Франція після неї залишиться союзником?
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26.04.2022 08:55 Ответить
Дівчата попліткували та й на цьому фсьо.
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26.04.2022 09:12 Ответить
 
 