Зеленский провел неформальный телефонный разговор с Макроном, - Никифоров
Президент Владимир Зеленский провел неформальный телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом в эфире Украина 24 сообщил спикер президент Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Этот разговор был частным, неофициальным. Мы о нем не сообщали. Они поговорили. Президент поздравил Макрона с победой на выборах", - сказал он.
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