Зеленський провів неформальну телефонну розмову із Макроном, - Никифоров
Президент Володимир Зеленський провів неформальну телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це в ефірі Україна 24 повідомив речник президент Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Ця розмова була приватною, неофіційною. Ми про неї не повідомляли. Вони поговорили. Президент привітав Макрона з перемогою на виборах", - сказав він.
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Rian T UA
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Влад Казарецький
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