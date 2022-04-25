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Зеленський провів неформальну телефонну розмову із Макроном, - Никифоров

макрон,зеленський

Президент Володимир Зеленський провів неформальну телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це в ефірі Україна 24 повідомив речник президент Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця розмова була приватною, неофіційною. Ми про неї не повідомляли. Вони поговорили. Президент привітав Макрона з перемогою на виборах", - сказав він.

Читайте: Після завершення другого туру виборів президента у Франції почалися заворушення: поліція застосувала сльозогінний газ

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) Макрон Емманюель (1467) Сергій Никифоров (162)


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25.04.2022 20:14 Відповісти
А це як, як "тет ,а тет".....
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25.04.2022 20:19 Відповісти
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25.04.2022 21:03 Відповісти
Наскільки неформальна, Франція після неї залишиться союзником?
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26.04.2022 08:55 Відповісти
Дівчата попліткували та й на цьому фсьо.
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26.04.2022 09:12 Відповісти
 
 