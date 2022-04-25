Зеленський провів неформальну телефонну розмову із Макроном, - Никифоров

Президент Володимир Зеленський провів неформальну телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це в ефірі Україна 24 повідомив речник президент Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця розмова була приватною, неофіційною. Ми про неї не повідомляли. Вони поговорили. Президент привітав Макрона з перемогою на виборах", - сказав він.

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