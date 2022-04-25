Россия заявляет, что приступит к ускоренному освоению Курильских островов
Россия в ответ на претензии Японии по поводу Южных Курил заявила, что будет вести промышленное и туристическое освоение Курильских островов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
Россия в ответ на заявление Японии о незаконной российской оккупации Южных Курил будет вести промышленное и туристическое освоение Курильских островов, заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровский край в понедельник, 25 апреля.
По словам Трутнева, сначала Россия "постарается запустить там круизные суда", а затем начнет "строить новые инвестиционные проекты" и "далее жить и работать исходя из того, что это, вне всякого сомнения, территория РФ". Агентство Reuters отмечает, что это заявление, пожалуй, еще больше усложнит отношения между Россией и Японией, только на днях вернувшей в "Синюю книгу дипломатии" формулировку о российской оккупации Курильских островов Россией.
Согласно сообщениям СМИ, Россия еще в августе 2021 усилила военное присутствие на Курильских островах. На фоне усиления позиции Токио в отношении Курил и присоединения Японии к западным санкциям против Москвы из-за войны в Украине пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Японию недружественной страной, добавив, что в этих условиях очень трудно говорить о продолжении переговоров с Токио по мирному договору.
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не наїлися то не налижетеся, дебілоїди
Давайте, тупые кацапи, рвите свою растянутую жому ещё на несколько фронтов.
развитие туризма и инфраструктуры на Курилах от Параши... японцы в ауте....
Хіба це перша спроба кацапні облаштувати Південні Куріли. Після тих "облаштувань" на островах залишилась тільки сила силенна іржавих танків та артилерії.
https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/ukraina-teper-znaet-vse-pro-sobinskie-trushchoby/ Украина теперь знает все про собинские трущобы .
Разберитесь, придурки ватные, со своими фекальными сталагмитами в Свердловской области
https://traditio.wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B8%D1%82 Фекальный сталагмит
туристическое место
а че раньше не старалось?
и как это
строить военную инфраструктуру и туристическим местом быть
одновременно?))