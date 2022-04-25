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Россия заявляет, что приступит к ускоренному освоению Курильских островов

курили

Россия в ответ на претензии Японии по поводу Южных Курил заявила, что будет вести промышленное и туристическое освоение Курильских островов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Россия в ответ на заявление Японии о незаконной российской оккупации Южных Курил будет вести промышленное и туристическое освоение Курильских островов, заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровский край в понедельник, 25 апреля.

По словам Трутнева, сначала Россия "постарается запустить там круизные суда", а затем начнет "строить новые инвестиционные проекты" и "далее жить и работать исходя из того, что это, вне всякого сомнения, территория РФ". Агентство Reuters отмечает, что это заявление, пожалуй, еще больше усложнит отношения между Россией и Японией, только на днях вернувшей в "Синюю книгу дипломатии" формулировку о российской оккупации Курильских островов Россией.

Читайте: Япония впервые за два десятилетия назвала Курилы незаконно оккупированными Россией

Согласно сообщениям СМИ, Россия еще в августе 2021 усилила военное присутствие на Курильских островах. На фоне усиления позиции Токио в отношении Курил и присоединения Японии к западным санкциям против Москвы из-за войны в Украине пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Японию недружественной страной, добавив, что в этих условиях очень трудно говорить о продолжении переговоров с Токио по мирному договору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После развала РФ Япония получит Курилы, а Польша сможет забрать Калининград, если захочет, - Данилов

россия (95683) Япония (1310) Курилы (89)


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Топ комментарии
+48
Будут возить винторогий скот на экскурсию...что бы он мог в бинокль посмотреть как люди в Японии живут...
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25.04.2022 20:24
+31
да,да,да...80 лет кацапы жопорукие не осваивали, а как катана в сраку стара подпирать зачухались)
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25.04.2022 20:25
+28
После базы на Луне это самый перспективный проект)
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25.04.2022 20:31
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Правила форума Совет форумчан
Это значит десяток унитазов туда пришлют!
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25.04.2022 20:22 Ответить
Вкрадених.
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25.04.2022 20:26 Ответить
да пусть осваивают. японцам пригодится.
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25.04.2022 20:37 Ответить
Очко у ВВХ не железное совсем оказалось
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25.04.2022 20:22 Ответить
U *****-raciji roZZiji kak i u putina ***** ochko Zeleznoe no raZdolbanoe
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25.04.2022 20:52 Ответить
ну ну
не наїлися то не налижетеся, дебілоїди
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25.04.2022 20:23 Ответить
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25.04.2022 20:24 Ответить
Враги со всех сторон.
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25.04.2022 20:24 Ответить
І побільше і с нашим настромленієм ..
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25.04.2022 20:37 Ответить
Будут возить винторогий скот на экскурсию...что бы он мог в бинокль посмотреть как люди в Японии живут...
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25.04.2022 20:24 Ответить
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25.04.2022 20:57 Ответить
Комент ТОП, ржав 5 хвилин. Слава Україні!!
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25.04.2022 23:55 Ответить
Поставить там кілька нових будок з діркою?
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25.04.2022 20:25 Ответить
Навезут китайцев?
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25.04.2022 20:25 Ответить
До речі японці ще 90 ті роки,переписали всіх мешканців о.Кунашир,на той час там було 60% етнічних українців.
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25.04.2022 21:03 Ответить
До речі ще в 90х японці(коли були вась-вась)переписали поіменно всіх мешканців о.Кунашир,60% на той час були етнічні українці.
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25.04.2022 21:15 Ответить
да,да,да...80 лет кацапы жопорукие не осваивали, а как катана в сраку стара подпирать зачухались)
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25.04.2022 20:25 Ответить
засуетились под клиентом
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25.04.2022 21:14 Ответить
Типа,дерьмо со всех раиссии теперь повезут на Курилы? По другому как зас*ать, кацапы ничего осваивать не умеют.
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25.04.2022 20:25 Ответить
знаємо як вони освоюють,все засруть,якусь хімію привезуть чи атомну підлоку затоплять..
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25.04.2022 20:26 Ответить
А взяла поки що за щоку від ЗСУ...
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25.04.2022 20:26 Ответить
Теперь понятно, почему усруйск загорелся.
Давайте, тупые кацапи, рвите свою растянутую жому ещё на несколько фронтов.
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25.04.2022 20:28 Ответить
Находясь под санкциями, круизные суда для кого? Для своих бурят?
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25.04.2022 20:29 Ответить
Буряты умрут от счастья
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25.04.2022 20:59 Ответить
ще нафто та газопроводи туди прокладіть. Може встигнете.
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25.04.2022 20:30 Ответить
Ага, и тут очень пригодятся вывезенные жители донбасса. Будут там в землянках Курилы осваивать...
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25.04.2022 20:31 Ответить
Да ,очень скоро территория ********* будет размером с те самые острова ...
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25.04.2022 20:31 Ответить


развитие туризма и инфраструктуры на Курилах от Параши... японцы в ауте....
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25.04.2022 20:31 Ответить
Думаю, для них такое очко - круто.
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25.04.2022 20:38 Ответить
После базы на Луне это самый перспективный проект)
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25.04.2022 20:31 Ответить
Самураи ещё немного подождут и заберут за 1 час Курилы, Сахалин и Камчатку
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25.04.2022 20:32 Ответить
глючит цензор только у меня?
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25.04.2022 20:32 Ответить
Бывает.
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25.04.2022 20:37 Ответить
Отлично❗Козломордые растягиваются и тонко где то таки станет на столько что очело лопнет💥☝
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25.04.2022 20:32 Ответить
через 77 лет после присвоения решили заняться освоением?
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25.04.2022 20:32 Ответить
Ето они прощаются с курилами. Осваівать Японці будуть.
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25.04.2022 20:41 Ответить
Піздно вкакались,коцапчеги...тепер смокчіть прутня.
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25.04.2022 20:33 Ответить

Хіба це перша спроба кацапні облаштувати Південні Куріли. Після тих "облаштувань" на островах залишилась тільки сила силенна іржавих танків та артилерії.
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25.04.2022 20:33 Ответить
Перед смертю ******** рашистські вже не налижетеся .
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25.04.2022 20:34 Ответить
паруса для круизных судов уже можете начинать шить прямо с сегодняшнего дня. Пеньку нарабатывайте, она для канатов дюже гожа. А вёсла лучшие из кедра получаются - он не гниёт. Ну, и удачи в освоении.
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25.04.2022 20:35 Ответить
Средства на ускоренное освоение Курильских островов уже ускоренно освоены.
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25.04.2022 20:35 Ответить
Пипец островам.
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25.04.2022 20:36 Ответить
б
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25.04.2022 20:36 Ответить
В умовах санкцій? Ню-ню.
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25.04.2022 20:37 Ответить
Не переживайте, разовьют без вас.
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25.04.2022 20:38 Ответить
Строить не будут - руки из жеппы. Заминируют, а потом "туристов" привезут. С дамбаса...
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25.04.2022 20:44 Ответить
Здається в тексті помилки якась: не освоєння а засирання!
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25.04.2022 20:46 Ответить
Вже більше 20 тисяч освоюють українську землю .
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25.04.2022 20:49 Ответить
А 77 років нє хатьєла развівать Курильські острови
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25.04.2022 20:49 Ответить
Хатьєла та обсирала 77 лєт подряд, на те москалі обсирателі земель.
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25.04.2022 20:58 Ответить
Ага
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25.04.2022 20:51 Ответить
Сколько запланировано переложить из бюджета в карман уже известно?
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25.04.2022 20:55 Ответить
Ці курви в Україні унітази крадуть...вони Куріли "освоять" .... ну хіба що засеруть "па-русскі"...щоб японці заздрили....
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25.04.2022 21:04 Ответить
Поздно Люся пить боржоми !
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25.04.2022 21:16 Ответить
Чем может заняться чувак с фамилией Трутнев?
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25.04.2022 21:19 Ответить
Все так и ломанулись отведать московитского "сервиса": туристов будут хватать в заложники на обмен, или брить в армию.
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25.04.2022 21:30 Ответить
Народная примета,-значит будут грабить.
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25.04.2022 21:21 Ответить
Потрібний другий фронт.
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25.04.2022 21:29 Ответить
Освойте Собинку, долбодятлы. 100 км от москвы у людей многоквартирных домов нет даже уличного туалета.
https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/ukraina-teper-znaet-vse-pro-sobinskie-trushchoby/ Украина теперь знает все про собинские трущобы .
Разберитесь, придурки ватные, со своими фекальными сталагмитами в Свердловской области
https://traditio.wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B8%D1%82 Фекальный сталагмит
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25.04.2022 21:43 Ответить
Сподіваюсь, що невдовзі і визначення такого як Расістская Підєрація вже не буде - буде окремо Московія, Татарстан, Чувашія, Карелія, Ічкерія, Тива, Бурятія і т.д. А деякі загарбані землі відійдуть країнам, в котрих їх колись загарбали!
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25.04.2022 21:48 Ответить
Тепер на черзі посваритися з Китаєм, а на півночі з моржами.
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25.04.2022 22:05 Ответить
ага, навалит туда такую кучу говна, что японцы даже не захотят его разгребать.....
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25.04.2022 22:29 Ответить
постарается оно...
туристическое место
а че раньше не старалось?
и как это
строить военную инфраструктуру и туристическим местом быть
одновременно?))
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25.04.2022 22:41 Ответить
Освоение Курильских островов Россией... ну мы знаем что Россия - родина слонов.
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25.04.2022 23:44 Ответить
******* не мешки ворочать!
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26.04.2022 18:02 Ответить
 
 