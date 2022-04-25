Россия заявляет, что приступит к ускоренному освоению Курильских островов

Россия в ответ на претензии Японии по поводу Южных Курил заявила, что будет вести промышленное и туристическое освоение Курильских островов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Россия в ответ на заявление Японии о незаконной российской оккупации Южных Курил будет вести промышленное и туристическое освоение Курильских островов, заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровский край в понедельник, 25 апреля.

По словам Трутнева, сначала Россия "постарается запустить там круизные суда", а затем начнет "строить новые инвестиционные проекты" и "далее жить и работать исходя из того, что это, вне всякого сомнения, территория РФ". Агентство Reuters отмечает, что это заявление, пожалуй, еще больше усложнит отношения между Россией и Японией, только на днях вернувшей в "Синюю книгу дипломатии" формулировку о российской оккупации Курильских островов Россией.

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Согласно сообщениям СМИ, Россия еще в августе 2021 усилила военное присутствие на Курильских островах. На фоне усиления позиции Токио в отношении Курил и присоединения Японии к западным санкциям против Москвы из-за войны в Украине пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Японию недружественной страной, добавив, что в этих условиях очень трудно говорить о продолжении переговоров с Токио по мирному договору.

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