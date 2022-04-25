Росія заявляє, що візьметься за прискорене освоєння Курильських островів
Росія у відповідь на претензії Японії з приводу Південних Курил заявила, що вестиме промислове і туристичне освоєння Курильських островів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
Росія у відповідь на заяву Японії про незаконну російську окупацію Південних Курил вестиме промислове та туристичне освоєння Курильських островів, заявив повпред президента РФ у Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв під час робочої поїздки в Хабаровський край у понеділок, 25 квітня.
За словами Трутнєва, спочатку Росія "постарається запустити там круїзні судна", а потім почне "будувати нові інвестиційні проєкти" і "далі жити і працювати виходячи з того, що це, поза всяким сумнівом, територія РФ". Агентство Reuters зазначає, що ця заява, мабуть, ще більше ускладнить відносини між Росією та Японією, яка лише днями повернула до "Синьої книги дипломатії" формулювання про російську окупацію Курильських островів Росією.
Згідно з повідомленнями ЗМІ, Росія ще у серпні 2021 року посилила військову присутність на Курильських островах. На тлі посилення позиції Токіо щодо Курил та приєднання Японії до західних санкцій проти Москви через війну в Україні прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков назвав Японію недружньою країною, додавши, що в цих умовах дуже важко говорити про продовження переговорів з Токіо щодо мирного договору.
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не наїлися то не налижетеся, дебілоїди
Давайте, тупые кацапи, рвите свою растянутую жому ещё на несколько фронтов.
развитие туризма и инфраструктуры на Курилах от Параши... японцы в ауте....
Хіба це перша спроба кацапні облаштувати Південні Куріли. Після тих "облаштувань" на островах залишилась тільки сила силенна іржавих танків та артилерії.
https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/ukraina-teper-znaet-vse-pro-sobinskie-trushchoby/ Украина теперь знает все про собинские трущобы .
Разберитесь, придурки ватные, со своими фекальными сталагмитами в Свердловской области
https://traditio.wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B8%D1%82 Фекальный сталагмит
туристическое место
а че раньше не старалось?
и как это
строить военную инфраструктуру и туристическим местом быть
одновременно?))