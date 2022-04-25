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Росія заявляє, що візьметься за прискорене освоєння Курильських островів

курили

Росія у відповідь на претензії Японії з приводу Південних Курил заявила, що вестиме промислове і туристичне освоєння Курильських островів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Росія у відповідь на заяву Японії про незаконну російську окупацію Південних Курил вестиме промислове та туристичне освоєння Курильських островів, заявив повпред президента РФ у Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв під час робочої поїздки в Хабаровський край у понеділок, 25 квітня.

За словами Трутнєва, спочатку Росія "постарається запустити там круїзні судна", а потім почне "будувати нові інвестиційні проєкти" і "далі жити і працювати виходячи з того, що це, поза всяким сумнівом, територія РФ". Агентство Reuters зазначає, що ця заява, мабуть, ще більше ускладнить відносини між Росією та Японією, яка лише днями повернула до "Синьої книги дипломатії" формулювання про російську окупацію Курильських островів Росією.

Читайте також: Японія вперше за два десятиліття назвала Курили незаконно окупованими Росією

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Росія ще у серпні 2021 року посилила військову присутність на Курильських островах. На тлі посилення позиції Токіо щодо Курил та приєднання Японії до західних санкцій проти Москви через війну в Україні прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков назвав Японію недружньою країною, додавши, що в цих умовах дуже важко говорити про продовження переговорів з Токіо щодо мирного договору.

Читайте також: Японія називатиме Курили своїми "споконвічними територіями, окупованими РФ"

Автор: 

росія (65379) Японія (1205) Курили (55)


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Топ коментарі
+48
Будут возить винторогий скот на экскурсию...что бы он мог в бинокль посмотреть как люди в Японии живут...
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25.04.2022 20:24
+31
да,да,да...80 лет кацапы жопорукие не осваивали, а как катана в сраку стара подпирать зачухались)
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25.04.2022 20:25
+28
После базы на Луне это самый перспективный проект)
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25.04.2022 20:31
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Это значит десяток унитазов туда пришлют!
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25.04.2022 20:22 Відповісти
Вкрадених.
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25.04.2022 20:26 Відповісти
да пусть осваивают. японцам пригодится.
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25.04.2022 20:37 Відповісти
Очко у ВВХ не железное совсем оказалось
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25.04.2022 20:22 Відповісти
U *****-raciji roZZiji kak i u putina ***** ochko Zeleznoe no raZdolbanoe
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25.04.2022 20:52 Відповісти
ну ну
не наїлися то не налижетеся, дебілоїди
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25.04.2022 20:23 Відповісти
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25.04.2022 20:24 Відповісти
Враги со всех сторон.
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25.04.2022 20:24 Відповісти
І побільше і с нашим настромленієм ..
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25.04.2022 20:37 Відповісти
Будут возить винторогий скот на экскурсию...что бы он мог в бинокль посмотреть как люди в Японии живут...
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25.04.2022 20:24 Відповісти
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25.04.2022 20:57 Відповісти
Комент ТОП, ржав 5 хвилин. Слава Україні!!
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25.04.2022 23:55 Відповісти
Поставить там кілька нових будок з діркою?
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25.04.2022 20:25 Відповісти
Навезут китайцев?
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25.04.2022 20:25 Відповісти
До речі японці ще 90 ті роки,переписали всіх мешканців о.Кунашир,на той час там було 60% етнічних українців.
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25.04.2022 21:03 Відповісти
До речі ще в 90х японці(коли були вась-вась)переписали поіменно всіх мешканців о.Кунашир,60% на той час були етнічні українці.
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25.04.2022 21:15 Відповісти
да,да,да...80 лет кацапы жопорукие не осваивали, а как катана в сраку стара подпирать зачухались)
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25.04.2022 20:25 Відповісти
засуетились под клиентом
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25.04.2022 21:14 Відповісти
Типа,дерьмо со всех раиссии теперь повезут на Курилы? По другому как зас*ать, кацапы ничего осваивать не умеют.
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25.04.2022 20:25 Відповісти
знаємо як вони освоюють,все засруть,якусь хімію привезуть чи атомну підлоку затоплять..
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25.04.2022 20:26 Відповісти
А взяла поки що за щоку від ЗСУ...
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25.04.2022 20:26 Відповісти
Теперь понятно, почему усруйск загорелся.
Давайте, тупые кацапи, рвите свою растянутую жому ещё на несколько фронтов.
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25.04.2022 20:28 Відповісти
Находясь под санкциями, круизные суда для кого? Для своих бурят?
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25.04.2022 20:29 Відповісти
Буряты умрут от счастья
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25.04.2022 20:59 Відповісти
ще нафто та газопроводи туди прокладіть. Може встигнете.
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25.04.2022 20:30 Відповісти
Ага, и тут очень пригодятся вывезенные жители донбасса. Будут там в землянках Курилы осваивать...
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25.04.2022 20:31 Відповісти
Да ,очень скоро территория ********* будет размером с те самые острова ...
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25.04.2022 20:31 Відповісти


развитие туризма и инфраструктуры на Курилах от Параши... японцы в ауте....
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25.04.2022 20:31 Відповісти
Думаю, для них такое очко - круто.
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25.04.2022 20:38 Відповісти
После базы на Луне это самый перспективный проект)
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25.04.2022 20:31 Відповісти
Самураи ещё немного подождут и заберут за 1 час Курилы, Сахалин и Камчатку
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25.04.2022 20:32 Відповісти
глючит цензор только у меня?
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25.04.2022 20:32 Відповісти
Бывает.
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25.04.2022 20:37 Відповісти
Отлично❗Козломордые растягиваются и тонко где то таки станет на столько что очело лопнет💥☝
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25.04.2022 20:32 Відповісти
через 77 лет после присвоения решили заняться освоением?
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25.04.2022 20:32 Відповісти
Ето они прощаются с курилами. Осваівать Японці будуть.
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25.04.2022 20:41 Відповісти
Піздно вкакались,коцапчеги...тепер смокчіть прутня.
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25.04.2022 20:33 Відповісти

Хіба це перша спроба кацапні облаштувати Південні Куріли. Після тих "облаштувань" на островах залишилась тільки сила силенна іржавих танків та артилерії.
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25.04.2022 20:33 Відповісти
Перед смертю ******** рашистські вже не налижетеся .
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25.04.2022 20:34 Відповісти
паруса для круизных судов уже можете начинать шить прямо с сегодняшнего дня. Пеньку нарабатывайте, она для канатов дюже гожа. А вёсла лучшие из кедра получаются - он не гниёт. Ну, и удачи в освоении.
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25.04.2022 20:35 Відповісти
Средства на ускоренное освоение Курильских островов уже ускоренно освоены.
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25.04.2022 20:35 Відповісти
Пипец островам.
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25.04.2022 20:36 Відповісти
б
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25.04.2022 20:36 Відповісти
В умовах санкцій? Ню-ню.
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25.04.2022 20:37 Відповісти
Не переживайте, разовьют без вас.
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25.04.2022 20:38 Відповісти
Строить не будут - руки из жеппы. Заминируют, а потом "туристов" привезут. С дамбаса...
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25.04.2022 20:44 Відповісти
Здається в тексті помилки якась: не освоєння а засирання!
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25.04.2022 20:46 Відповісти
Вже більше 20 тисяч освоюють українську землю .
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25.04.2022 20:49 Відповісти
А 77 років нє хатьєла развівать Курильські острови
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25.04.2022 20:49 Відповісти
Хатьєла та обсирала 77 лєт подряд, на те москалі обсирателі земель.
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25.04.2022 20:58 Відповісти
Ага
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25.04.2022 20:51 Відповісти
Сколько запланировано переложить из бюджета в карман уже известно?
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25.04.2022 20:55 Відповісти
Ці курви в Україні унітази крадуть...вони Куріли "освоять" .... ну хіба що засеруть "па-русскі"...щоб японці заздрили....
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25.04.2022 21:04 Відповісти
Поздно Люся пить боржоми !
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25.04.2022 21:16 Відповісти
Чем может заняться чувак с фамилией Трутнев?
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25.04.2022 21:19 Відповісти
Все так и ломанулись отведать московитского "сервиса": туристов будут хватать в заложники на обмен, или брить в армию.
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25.04.2022 21:30 Відповісти
Народная примета,-значит будут грабить.
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25.04.2022 21:21 Відповісти
Потрібний другий фронт.
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25.04.2022 21:29 Відповісти
Освойте Собинку, долбодятлы. 100 км от москвы у людей многоквартирных домов нет даже уличного туалета.
https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/ukraina-teper-znaet-vse-pro-sobinskie-trushchoby/ Украина теперь знает все про собинские трущобы .
Разберитесь, придурки ватные, со своими фекальными сталагмитами в Свердловской области
https://traditio.wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B8%D1%82 Фекальный сталагмит
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25.04.2022 21:43 Відповісти
Сподіваюсь, що невдовзі і визначення такого як Расістская Підєрація вже не буде - буде окремо Московія, Татарстан, Чувашія, Карелія, Ічкерія, Тива, Бурятія і т.д. А деякі загарбані землі відійдуть країнам, в котрих їх колись загарбали!
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25.04.2022 21:48 Відповісти
Тепер на черзі посваритися з Китаєм, а на півночі з моржами.
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25.04.2022 22:05 Відповісти
ага, навалит туда такую кучу говна, что японцы даже не захотят его разгребать.....
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25.04.2022 22:29 Відповісти
постарается оно...
туристическое место
а че раньше не старалось?
и как это
строить военную инфраструктуру и туристическим местом быть
одновременно?))
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25.04.2022 22:41 Відповісти
Освоение Курильских островов Россией... ну мы знаем что Россия - родина слонов.
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25.04.2022 23:44 Відповісти
******* не мешки ворочать!
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26.04.2022 18:02 Відповісти
 
 