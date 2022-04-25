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Новости Война
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Оккупанты захватили здание Херсонского горсовета

херсон

25 апреля в Херсоне российские военные захватили здание городского совета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспильне со ссылкой на работника горсовета.

"В 16:30 в здание вошли военные РФ, сказали выйти всем работникам. Сняли украинский флаг со здания. Никаких объяснений людям не дали. Последним покинул здание городской голова Игорь Колыхаев", - сказал он.

О причинах захвата и каких требованиях в военных РФ пока неизвестно.

Читайте: Захват Херсона является ключевым для России, - британская разведка

горсовет (667) захват (787) оккупация (10167) Херсон (2840)


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Топ комментарии
+14
Сучье
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25.04.2022 20:39
+12
выключите, наконец, кацапам мост через Днипро
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25.04.2022 20:41
+8
и что а туда тупо Точку У заслать слабо в то здание ну мало ли вон в Каменном типа газ бабахнул хотя ни газа ни света ни воды там нема с момента оккупации... ХЕР.. они могут только и все...
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25.04.2022 20:43
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Да ,с сёл там кацапов потихоньку выбивают ,готовятся долбаёбы к уличным боям ,это они в Одессе не были ,не знают как мы выкуриваем падаль ватную ...
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25.04.2022 20:39 Ответить
Та нет, готовятся хернр провозглашать, после этого акта это 100% теперь будет
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25.04.2022 20:54 Ответить
Ви праві, тепер буде тільки війна і не буде жодних переговорів.
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25.04.2022 21:03 Ответить
Сучье
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25.04.2022 20:39 Ответить
Херова...
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25.04.2022 20:40 Ответить
выключите, наконец, кацапам мост через Днипро
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25.04.2022 20:41 Ответить
тебе нужно выключить. Людям всей области на левом берегу что делать
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26.04.2022 00:03 Ответить
готують ще одну анексію.....
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25.04.2022 20:42 Ответить
Похер на это уже всем. Это ещё в 2014 году херню всякую рассказывали и даже некоторые тупицы на Западе верили. Сейчас уже не прокатит. И пугалки ЯО не сработают, мы уже купили по ихней территории
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25.04.2022 20:49 Ответить
нет никакой разницы что они там готовят,сейчас война и будут выбиваться американской артой)это не крым.
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25.04.2022 20:51 Ответить
У нас буде не тільки арта, ще буде багато подарунків. Я думаю Байден після цього хнр точно підпише ленд ліз.
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25.04.2022 21:04 Ответить
він його підпише в любому випадку.
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25.04.2022 22:21 Ответить
и что а туда тупо Точку У заслать слабо в то здание ну мало ли вон в Каменном типа газ бабахнул хотя ни газа ни света ни воды там нема с момента оккупации... ХЕР.. они могут только и все...
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25.04.2022 20:43 Ответить
В Креміному.
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25.04.2022 20:51 Ответить
Чого "не відомо"?
Зрозуміло, що свій фаширендум проводити збираються!
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25.04.2022 20:46 Ответить
эх... может это и тупо, но во всех проблемных громадах - ну почему не заминировать всё? оно же жрать не просит. а сейчас бы рраз - и есть.
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25.04.2022 20:52 Ответить
Будет креминная 2
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25.04.2022 20:57 Ответить
а потом мы будем говорить - наступать не можем и выбить их не можем, потому что там люди. Вот и все
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25.04.2022 21:02 Ответить
Типу дотепер їх там небуло
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25.04.2022 21:09 Ответить
 
 