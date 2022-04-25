Оккупанты захватили здание Херсонского горсовета

25 апреля в Херсоне российские военные захватили здание городского совета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспильне со ссылкой на работника горсовета.

"В 16:30 в здание вошли военные РФ, сказали выйти всем работникам. Сняли украинский флаг со здания. Никаких объяснений людям не дали. Последним покинул здание городской голова Игорь Колыхаев", - сказал он.

О причинах захвата и каких требованиях в военных РФ пока неизвестно.

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