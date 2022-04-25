Оккупанты захватили здание Херсонского горсовета
25 апреля в Херсоне российские военные захватили здание городского совета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспильне со ссылкой на работника горсовета.
"В 16:30 в здание вошли военные РФ, сказали выйти всем работникам. Сняли украинский флаг со здания. Никаких объяснений людям не дали. Последним покинул здание городской голова Игорь Колыхаев", - сказал он.
О причинах захвата и каких требованиях в военных РФ пока неизвестно.
Топ комментарии
+14 Gozzalik salonu
показать весь комментарий25.04.2022 20:39
+12 Danilo Kosmina #241992
показать весь комментарий25.04.2022 20:41
+8 VOLVO XC 70
показать весь комментарий25.04.2022 20:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зрозуміло, що свій фаширендум проводити збираються!