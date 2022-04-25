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Новини Війна
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Окупанти захопили будівлю Херсонської міськради

херсон

25 квітня у Херсоні російські військові захопили будівлю міської ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне із посиланням на працівника міськради.

"О 16:30 до будівлі зайшли військові РФ, сказали вийти всім працівникам. Зняли український прапор з будівлі. Ніяких пояснень людям не дали. Останнім залишив будівлю міський голова Ігор Колихаєв", - сказав він.

Про причини захоплення та які вимоги у військових РФ наразі невідомо.

Також читайте: Захоплення Херсона є ключовим для Росії, - британська розвідка

Автор: 

міськрада (478) захоплення (220) окупація (6718) Херсон (3381)


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Топ коментарі
+14
Сучье
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25.04.2022 20:39
+12
выключите, наконец, кацапам мост через Днипро
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25.04.2022 20:41
+8
и что а туда тупо Точку У заслать слабо в то здание ну мало ли вон в Каменном типа газ бабахнул хотя ни газа ни света ни воды там нема с момента оккупации... ХЕР.. они могут только и все...
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25.04.2022 20:43
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Да ,с сёл там кацапов потихоньку выбивают ,готовятся долбаёбы к уличным боям ,это они в Одессе не были ,не знают как мы выкуриваем падаль ватную ...
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25.04.2022 20:39 Відповісти
Та нет, готовятся хернр провозглашать, после этого акта это 100% теперь будет
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25.04.2022 20:54 Відповісти
Ви праві, тепер буде тільки війна і не буде жодних переговорів.
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25.04.2022 21:03 Відповісти
Сучье
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25.04.2022 20:39 Відповісти
Херова...
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25.04.2022 20:40 Відповісти
выключите, наконец, кацапам мост через Днипро
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25.04.2022 20:41 Відповісти
тебе нужно выключить. Людям всей области на левом берегу что делать
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26.04.2022 00:03 Відповісти
готують ще одну анексію.....
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25.04.2022 20:42 Відповісти
Похер на это уже всем. Это ещё в 2014 году херню всякую рассказывали и даже некоторые тупицы на Западе верили. Сейчас уже не прокатит. И пугалки ЯО не сработают, мы уже купили по ихней территории
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25.04.2022 20:49 Відповісти
нет никакой разницы что они там готовят,сейчас война и будут выбиваться американской артой)это не крым.
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25.04.2022 20:51 Відповісти
У нас буде не тільки арта, ще буде багато подарунків. Я думаю Байден після цього хнр точно підпише ленд ліз.
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25.04.2022 21:04 Відповісти
він його підпише в любому випадку.
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25.04.2022 22:21 Відповісти
и что а туда тупо Точку У заслать слабо в то здание ну мало ли вон в Каменном типа газ бабахнул хотя ни газа ни света ни воды там нема с момента оккупации... ХЕР.. они могут только и все...
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25.04.2022 20:43 Відповісти
В Креміному.
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25.04.2022 20:51 Відповісти
Чого "не відомо"?
Зрозуміло, що свій фаширендум проводити збираються!
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25.04.2022 20:46 Відповісти
эх... может это и тупо, но во всех проблемных громадах - ну почему не заминировать всё? оно же жрать не просит. а сейчас бы рраз - и есть.
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25.04.2022 20:52 Відповісти
Будет креминная 2
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25.04.2022 20:57 Відповісти
а потом мы будем говорить - наступать не можем и выбить их не можем, потому что там люди. Вот и все
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25.04.2022 21:02 Відповісти
Типу дотепер їх там небуло
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25.04.2022 21:09 Відповісти
 
 