Окупанти захопили будівлю Херсонської міськради
25 квітня у Херсоні російські військові захопили будівлю міської ради.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне із посиланням на працівника міськради.
"О 16:30 до будівлі зайшли військові РФ, сказали вийти всім працівникам. Зняли український прапор з будівлі. Ніяких пояснень людям не дали. Останнім залишив будівлю міський голова Ігор Колихаєв", - сказав він.
Про причини захоплення та які вимоги у військових РФ наразі невідомо.
Топ коментарі
+14 Gozzalik salonu
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+12 Danilo Kosmina #241992
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+8 VOLVO XC 70
показати весь коментар25.04.2022 20:43
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Зрозуміло, що свій фаширендум проводити збираються!