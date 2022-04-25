Окупанти захопили будівлю Херсонської міськради

25 квітня у Херсоні російські військові захопили будівлю міської ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне із посиланням на працівника міськради.

"О 16:30 до будівлі зайшли військові РФ, сказали вийти всім працівникам. Зняли український прапор з будівлі. Ніяких пояснень людям не дали. Останнім залишив будівлю міський голова Ігор Колихаєв", - сказав він.

Про причини захоплення та які вимоги у військових РФ наразі невідомо.

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