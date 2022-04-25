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Кишинев расценивает взрывы в Тирасполе как попытку обострения ситуации в Приднестровье

тирасполь,придністров'я

Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы выразило обеспокоенность взрывами, прогремевшими в понедельник в столице самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Тирасполе.

"По имеющейся информации, неизвестные обстреляли из гранатометов штаб структуры, которая занимается вопросами безопасности в регионе. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Бюро по реинтеграции озабочено инцидентом, произошедшим в Тирасполе", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает Цензор.Нет со ссылкой на Интеракс-Украина.

Бюро по реинтеграции "призывает к спокойствию", отмечая, что "наряду с соответствующими национальными учреждениями следит за развитием событий по этому делу".

"Целью сегодняшнего инцидента является создание поводов для обострения ситуации с безопасностью в приднестровском регионе, который не контролируется конституционными властями", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы в Приднестровье – спланированная провокация ФСБ, - ГУР Минобороны. ДОКУМЕНТ

В свою очередь, пресс-центр Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы сообщил, что в понедельник вечером в связи с инцидентом в Тирасполе было созвано экстренное заседание руководства СИБ.

В понедельник вечером в помещении министерства ГБ непризнанной ПМР произошло несколько взрывов. На фотографиях с места происшествия видно, что повреждены входные двери, а также окна на втором и третьем этажах. Вспыхнувший на втором этаже пожар оперативно потушили. МВД Приднестровья подтвердило факт взрыва, подчеркнув, что пострадавших нет. На фотографиях также видно, что выбило несколько оконных стекол соседнего жилого дома. На месте взрывов обнаружили два тубуса от РПГ (ручной противотанковый пулемет).

Понедельник в Молдове, а также в Приднестровье является официальным выходным днем ​​в связи с празднованием Пасхи. По этой причине в здании никого не было.

Также читайте: Оккупанты готовят диверсантов в непризнанном Приднестровье для их дальнейшего перебрасывания на территории Украины

взрыв (6772) Молдова (1876) Приднестровье (657)


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Топ комментарии
+19
Абсолютно на срать что там думают кацапские вояки в пмр.
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25.04.2022 21:43
+19
тупые кацапские инсценировки с РПГ-27 "Таволга", который есть только на вооружении рф:

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25.04.2022 21:46
+11
вони хочаб свою землю почали відвойовувати
не треба щоб вони нас захищали.
і від влади молдови трішечки лукашенком смердить.
бо як замерзали то за газом до нас приперлися а як до санкцій то ху в жо
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25.04.2022 21:56
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Абсолютно на срать что там думают кацапские вояки в пмр.
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25.04.2022 21:43 Ответить
Кацапских рук дело ,пора Молдове вступать в войну на стороне Украины !
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25.04.2022 21:44 Ответить
Молдова зараз приблизно як Україна в 2008-му під час нападу Грузії. Наполовину ватна.

Тоді у нас більше людей вважали грузинів агресорами.
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25.04.2022 21:55 Ответить
Але Україна в 2008 БЕЗКОШТОВНО передала Грузії і Буки, і Оси, і купу ***********... А Молдова зажала ПРОДАТИ законсервовані і не дуже потрібні їй Міг-29!
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25.04.2022 22:16 Ответить
уже была речь про те МиГи - они те еще музейные экспонаты.
совершенно неработоспособны и не летаючи.
и даже чтобы ободрать их на запчасти годятся мало.
только хлопот и проблем по летной техпригодности с ними.
не вариант абсолютно.
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26.04.2022 01:00 Ответить
вони хочаб свою землю почали відвойовувати
не треба щоб вони нас захищали.
і від влади молдови трішечки лукашенком смердить.
бо як замерзали то за газом до нас приперлися а як до санкцій то ху в жо
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25.04.2022 21:56 Ответить
То что кацапских рук дело - это точно. А вступать Молдове в войну - вот не надо писать всякую браваду. До Майи Санду там сидел прокацапский додон(гандон) и он ничего не сделал , чтобы в Молдове была хоть какая-то армия. У молдаван нет армии. Есть полиция и немного нацгвардии. Все. Там некому воевать. А насчет самого инцидента , то не удивлюсь , что предварительно из здания всех вывели или почти, а потом шарахнули по окнам. То есть развивать напряженность, отвлекать Украину и расшатывать взявшую курс на ЕС Молдову
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25.04.2022 22:01 Ответить
..я уже не первый раз задаю здесь вопрос!? Ответа НИ РАЗУ не получил!! Кто кормит, поит , снабжает всем необходимым российский контингент а ПМР!? Там правда большинство местной швали... но командный состав российский и ротируется постоянно. С 2014 транзит через Украину закрыт наглухо. Через Румынию наглухо. Как же туда попадают руснявые? Как туда попадает продовольствие, топливо, всё необходимое? И там ещё сраные руснявые *миротворцы*, не признанные никем! Так может кто то ответит?
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25.04.2022 22:20 Ответить
Топливого из Румыний и других стран. Продают электричество Молдове и экспортируют почти все в эвросоюз.

Но проблема в Молдове даже не россияне. Их слишком мало. В Молдове самое большое меньшество это украйнцы и они любят комунистов и особено Путина. Они думают по другому чем украйнцы в Украйне. Пример на прошлой недели Односталко жаловался Соловьеву как россияне страдают в Молдове.
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25.04.2022 22:31 Ответить
Через Молдову. Санду их называет миротворцами. Пару недель назад она в интервью сказала, что Кишинев контролирует ситуацию, никакого увеличения активности там нет, потому что все миротворцы прибывают через аэропорт Кишинева. Продукцию они продают в том числе и в ЕС, так как все их фирмы имеют молдавскую регистрацию.
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26.04.2022 00:09 Ответить
Именно так. Потому что Молдову ещё в 90-х продавили признать ПМР субъектом. А Молдове важнее продавать вино в рф чем вернуть Тирасполь и Бендеры, тем более что стрельбы давно нет, а тамошние предприятия платят налоги и в Кишинёве, и в Тирасполе.
Санкций за историю с ПМР на рф не наложено, и Молдова даже никогда этого не требовала. Тираспольский футбольный клуб "Шериф" играет в европейскими клубами - той же Легией Варшава, а по Кишинёву ездит множество автомобилей на приднестровских номерах. И даже какие-то "приднестровские паспорта" появились. Я редко бываю в Молдове, и немного офигел когда у меня в аэропорту спросили про такой паспорт.
Имейте также в виду дорогие украинцы, что у Вас есть оружие, причём отличное - а у Молдовы в этом плане голая задница. Про армию (которая внутренне является продолжением совковой, т.е. с дедовщиной) тоже ничего хорошего сказать нельзя.
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26.04.2022 00:32 Ответить
ну судя по Вашему ответу, Молдова полностью через регистрацию ПМРовских предприятий в Молдове, разрешению ротировать НЕЗАКОННЫЕ!!! так называемые миротворческие силы через аэропорт Кишинёва, поставки через свои органы топлива, продовольствия реально оккупационным войскам россии , незаконно находящихся на Молдавской территории просто союзник россии. Иного не видно! Вы сами спонсируете своего врага. Хотя как я понимаю...Вы их врагами уже давно не считаете. Враги даже не россияне, а украинцы, живущие в Молдове?! Ну а кто ж сейчас кормит и поит руснявых? Ротации нет и её невозможно провести. А всё у них хорошо. Да и Модова ..как и Венгрия категорически запретила транзит вооружений для Украины через свою территорию..как воздушным так и наземным транспортом. Реально Вы ответа не дали. Но по сказанному можно сделать вывод! Молдову нахождение оккупационных войск на своей территории ВПОЛНЕ УСТРАИВАЕТ!
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26.04.2022 00:49 Ответить
Ну зачем закрывать дверь если угроз с их стороны нету и Молдова не тратит ничего на них? Кто знает что станет с Россий через год два или больше? И они вспомнят что дверь еще открыто. Я поддерживаю это и я не хочу потерять ту часть страны.
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26.04.2022 09:06 Ответить
тупые кацапские инсценировки с РПГ-27 "Таволга", который есть только на вооружении рф:

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25.04.2022 21:46 Ответить
Молдавани тормоза знатні. Залишки 14ї ******* армії могли вздрючити ще два місяці назад.
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25.04.2022 21:52 Ответить
давайте до зимы закончим со своим говном, а осенью начнём учить молдавский по разговорнику, шоб не палиться.
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25.04.2022 22:00 Ответить
О яка бридота, це тільки б уявити що в Києві сумували б за дохлим Захарченком... Реально Україна стає центром правди і справедливості в Молдові якись розмиті поняття.
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25.04.2022 21:57 Ответить
Зовсім слабенька реакція.
З такою реакцією придністровські орки за 2 години дійдуть до Кишинева.
Тут у нас вже були діячі, які казали "нє надо нагнєтать!".
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25.04.2022 21:57 Ответить
там около1700-2000 сраных местных вояк..)) Они только до первого туалета дойдут...
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25.04.2022 22:24 Ответить
Там мосты, с которых их можно скинуть в Днестр. Всё как на ладони.
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26.04.2022 00:33 Ответить
блин, пользуйтесь!... восстанавливайте Конституционный порядок!, а мы подмогнем!!
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25.04.2022 22:15 Ответить
раз****** этот тираспольский гадюшник можно сейчас одной левой. Или боитесь, что путин нападет? Так уже напал, и что?
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25.04.2022 22:26 Ответить
Если нападете вы станете агресором в глазах многих стран и Путин будет иметь повод сбросить ядерную бомбу. Приднестровью можно блокировать экономический.
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25.04.2022 22:35 Ответить
Я извиняюсь.Вьі не подскажите какой повод бьіл у путина нападать на украину?Ато что то стращать надумали ядерньіми бомбами.Или считаете что румьінский парламент может принят такой повод как оправданьій?Внас як шо шо війна з рф і будь які їхні війська підлягають знищенню ,хай навіть вони знаходяться і в гватемалі
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26.04.2022 01:03 Ответить
Путина закроют и даже северной кореей не сможет ничего продовать если сечас будет использовать ядерное оружье. Но многое изменится если Украйна будет атаковать Преднестровье или Россию саму.

Я думаю что возможность ядерной бомбы или польной мобилизаций очень вероятно. Нужно победить его на свой условий и потом надею Россия развалится.
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26.04.2022 09:01 Ответить
читав що вони ведуть таємні переговори з Молдовою
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26.04.2022 00:09 Ответить
Молдсср - підор@ і гандон@.
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25.04.2022 22:38 Ответить
памперсы смените вы ж нейтралы...терпилки
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25.04.2022 23:44 Ответить
там нашли сало и визитку бендеры на молдавском и бутылку винца 1812 года еще тарас шевченко завещал малдавашке..
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25.04.2022 23:51 Ответить
Так кацапи святкують Великдень. Нічого дивного.
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26.04.2022 00:08 Ответить
"Понедельник в Молдове, а также в Приднестровье является официальным выходным днем ​​в связи с празднованием Пасхи. По этой причине в здании никого не было. "
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26.04.2022 10:28 Ответить
 
 