Кишинев расценивает взрывы в Тирасполе как попытку обострения ситуации в Приднестровье
Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы выразило обеспокоенность взрывами, прогремевшими в понедельник в столице самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Тирасполе.
"По имеющейся информации, неизвестные обстреляли из гранатометов штаб структуры, которая занимается вопросами безопасности в регионе. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Бюро по реинтеграции озабочено инцидентом, произошедшим в Тирасполе", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает Цензор.Нет со ссылкой на Интеракс-Украина.
Бюро по реинтеграции "призывает к спокойствию", отмечая, что "наряду с соответствующими национальными учреждениями следит за развитием событий по этому делу".
"Целью сегодняшнего инцидента является создание поводов для обострения ситуации с безопасностью в приднестровском регионе, который не контролируется конституционными властями", - отмечается в сообщении.
В свою очередь, пресс-центр Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы сообщил, что в понедельник вечером в связи с инцидентом в Тирасполе было созвано экстренное заседание руководства СИБ.
В понедельник вечером в помещении министерства ГБ непризнанной ПМР произошло несколько взрывов. На фотографиях с места происшествия видно, что повреждены входные двери, а также окна на втором и третьем этажах. Вспыхнувший на втором этаже пожар оперативно потушили. МВД Приднестровья подтвердило факт взрыва, подчеркнув, что пострадавших нет. На фотографиях также видно, что выбило несколько оконных стекол соседнего жилого дома. На месте взрывов обнаружили два тубуса от РПГ (ручной противотанковый пулемет).
Понедельник в Молдове, а также в Приднестровье является официальным выходным днем в связи с празднованием Пасхи. По этой причине в здании никого не было.
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Тоді у нас більше людей вважали грузинів агресорами.
совершенно неработоспособны и не летаючи.
и даже чтобы ободрать их на запчасти годятся мало.
только хлопот и проблем по летной техпригодности с ними.
не вариант абсолютно.
не треба щоб вони нас захищали.
і від влади молдови трішечки лукашенком смердить.
бо як замерзали то за газом до нас приперлися а як до санкцій то ху в жо
Но проблема в Молдове даже не россияне. Их слишком мало. В Молдове самое большое меньшество это украйнцы и они любят комунистов и особено Путина. Они думают по другому чем украйнцы в Украйне. Пример на прошлой недели Односталко жаловался Соловьеву как россияне страдают в Молдове.
Санкций за историю с ПМР на рф не наложено, и Молдова даже никогда этого не требовала. Тираспольский футбольный клуб "Шериф" играет в европейскими клубами - той же Легией Варшава, а по Кишинёву ездит множество автомобилей на приднестровских номерах. И даже какие-то "приднестровские паспорта" появились. Я редко бываю в Молдове, и немного офигел когда у меня в аэропорту спросили про такой паспорт.
Имейте также в виду дорогие украинцы, что у Вас есть оружие, причём отличное - а у Молдовы в этом плане голая задница. Про армию (которая внутренне является продолжением совковой, т.е. с дедовщиной) тоже ничего хорошего сказать нельзя.
З такою реакцією придністровські орки за 2 години дійдуть до Кишинева.
Тут у нас вже були діячі, які казали "нє надо нагнєтать!".
Я думаю что возможность ядерной бомбы или польной мобилизаций очень вероятно. Нужно победить его на свой условий и потом надею Россия развалится.