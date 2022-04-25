Кишинів розцінює вибухи в Тирасполі як спробу загострення ситуації у Придністров'ї

Бюро з реінтеграції при уряді Молдови висловило занепокоєння вибухами, що прогриміли в понеділок у столиці самопроголошеної Придністровської Молдавської республіки (ПМР) Тирасполі.

"За наявною інформацією, невідомі обстріляли з гранатометів штаб структури, яка опікується питаннями безпеки в регіоні. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Бюро з реінтеграції стурбоване інцидентом, який стався в Тирасполі", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтеракс-Україна.

Бюро з реінтеграції "закликає до спокою", зазначаючи, що "разом із відповідними національними установами слідкує за розвитком подій у цій справі".

"Метою сьогоднішнього інциденту є створення приводів для загострення ситуації з безпекою у придністровському регіоні, який не контролюється конституційною владою", - зазначається в повідомленні.

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У свою чергу пресцентр Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови повідомив, що у понеділок увечері у зв'язку з інцидентом у Тирасполі було скликане екстрене засідання керівництва СІБ.

У понеділок увечері у приміщенні міністерства держбезпеки невизнаної ПМР сталося кілька вибухів. На фотографіях з місця події видно, що пошкоджено вхідні двері, а також вікна на другому та третьому поверхах. Пожежу, що спалахнула на другому поверсі, оперативно загасили. МВС Придністров'я підтвердило факт вибуху, наголосивши, що постраждалих немає. На світлинах також видно, що вибило кілька шибок сусіднього житлового будинку. На місці вибухів знайшли два тубуси від РПГ (ручний протитанковий кулемет).

Понеділок у Молдові, а також у Придністров'ї є офіційним вихідним днем у зв'язку зі святкуванням Великодня. З цієї причини у будівлі нікого не було.

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