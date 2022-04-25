УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12052 відвідувача онлайн
Новини
15 286 31

Кишинів розцінює вибухи в Тирасполі як спробу загострення ситуації у Придністров'ї

тирасполь,придністров'я

Бюро з реінтеграції при уряді Молдови висловило занепокоєння вибухами, що прогриміли в понеділок у столиці самопроголошеної Придністровської Молдавської республіки (ПМР) Тирасполі.

"За наявною інформацією, невідомі обстріляли з гранатометів штаб структури, яка опікується питаннями безпеки в регіоні. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Бюро з реінтеграції стурбоване інцидентом, який стався в Тирасполі", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтеракс-Україна. 

Бюро з реінтеграції "закликає до спокою", зазначаючи, що "разом із відповідними національними установами слідкує за розвитком подій у цій справі".

"Метою сьогоднішнього інциденту є створення приводів для загострення ситуації з безпекою у придністровському регіоні, який не контролюється конституційною владою", - зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому РФ Придністров’ї - вибухи в будівлі "МДБ" в Тирасполі. ВІДЕО+ФОТО

У свою чергу пресцентр Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови повідомив, що у понеділок увечері у зв'язку з інцидентом у Тирасполі було скликане екстрене засідання керівництва СІБ.

У понеділок увечері у приміщенні міністерства держбезпеки невизнаної ПМР сталося кілька вибухів. На фотографіях з місця події видно, що пошкоджено вхідні двері, а також вікна на другому та третьому поверхах. Пожежу, що спалахнула на другому поверсі, оперативно загасили. МВС Придністров'я підтвердило факт вибуху, наголосивши, що постраждалих немає. На світлинах також видно, що вибило кілька шибок сусіднього житлового будинку. На місці вибухів знайшли два тубуси від РПГ (ручний протитанковий кулемет).

Понеділок у Молдові, а також у Придністров'ї є офіційним вихідним днем у зв'язку зі святкуванням Великодня. З цієї причини у будівлі нікого не було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи в Придністров'ї - спланована провокація ФСБ, - ГУР Міноборони. ДОКУМЕНТ

Автор: 

вибух (4484) Молдова (2075) Придністров’я (474)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Абсолютно на срать что там думают кацапские вояки в пмр.
показати весь коментар
25.04.2022 21:43
+19
тупые кацапские инсценировки с РПГ-27 "Таволга", который есть только на вооружении рф:

показати весь коментар
25.04.2022 21:46
+11
вони хочаб свою землю почали відвойовувати
не треба щоб вони нас захищали.
і від влади молдови трішечки лукашенком смердить.
бо як замерзали то за газом до нас приперлися а як до санкцій то ху в жо
показати весь коментар
25.04.2022 21:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Абсолютно на срать что там думают кацапские вояки в пмр.
показати весь коментар
25.04.2022 21:43 Відповісти
Кацапских рук дело ,пора Молдове вступать в войну на стороне Украины !
показати весь коментар
25.04.2022 21:44 Відповісти
Молдова зараз приблизно як Україна в 2008-му під час нападу Грузії. Наполовину ватна.

Тоді у нас більше людей вважали грузинів агресорами.
показати весь коментар
25.04.2022 21:55 Відповісти
Але Україна в 2008 БЕЗКОШТОВНО передала Грузії і Буки, і Оси, і купу ***********... А Молдова зажала ПРОДАТИ законсервовані і не дуже потрібні їй Міг-29!
показати весь коментар
25.04.2022 22:16 Відповісти
уже была речь про те МиГи - они те еще музейные экспонаты.
совершенно неработоспособны и не летаючи.
и даже чтобы ободрать их на запчасти годятся мало.
только хлопот и проблем по летной техпригодности с ними.
не вариант абсолютно.
показати весь коментар
26.04.2022 01:00 Відповісти
вони хочаб свою землю почали відвойовувати
не треба щоб вони нас захищали.
і від влади молдови трішечки лукашенком смердить.
бо як замерзали то за газом до нас приперлися а як до санкцій то ху в жо
показати весь коментар
25.04.2022 21:56 Відповісти
То что кацапских рук дело - это точно. А вступать Молдове в войну - вот не надо писать всякую браваду. До Майи Санду там сидел прокацапский додон(гандон) и он ничего не сделал , чтобы в Молдове была хоть какая-то армия. У молдаван нет армии. Есть полиция и немного нацгвардии. Все. Там некому воевать. А насчет самого инцидента , то не удивлюсь , что предварительно из здания всех вывели или почти, а потом шарахнули по окнам. То есть развивать напряженность, отвлекать Украину и расшатывать взявшую курс на ЕС Молдову
показати весь коментар
25.04.2022 22:01 Відповісти
..я уже не первый раз задаю здесь вопрос!? Ответа НИ РАЗУ не получил!! Кто кормит, поит , снабжает всем необходимым российский контингент а ПМР!? Там правда большинство местной швали... но командный состав российский и ротируется постоянно. С 2014 транзит через Украину закрыт наглухо. Через Румынию наглухо. Как же туда попадают руснявые? Как туда попадает продовольствие, топливо, всё необходимое? И там ещё сраные руснявые *миротворцы*, не признанные никем! Так может кто то ответит?
показати весь коментар
25.04.2022 22:20 Відповісти
Топливого из Румыний и других стран. Продают электричество Молдове и экспортируют почти все в эвросоюз.

Но проблема в Молдове даже не россияне. Их слишком мало. В Молдове самое большое меньшество это украйнцы и они любят комунистов и особено Путина. Они думают по другому чем украйнцы в Украйне. Пример на прошлой недели Односталко жаловался Соловьеву как россияне страдают в Молдове.
показати весь коментар
25.04.2022 22:31 Відповісти
Через Молдову. Санду их называет миротворцами. Пару недель назад она в интервью сказала, что Кишинев контролирует ситуацию, никакого увеличения активности там нет, потому что все миротворцы прибывают через аэропорт Кишинева. Продукцию они продают в том числе и в ЕС, так как все их фирмы имеют молдавскую регистрацию.
показати весь коментар
26.04.2022 00:09 Відповісти
Именно так. Потому что Молдову ещё в 90-х продавили признать ПМР субъектом. А Молдове важнее продавать вино в рф чем вернуть Тирасполь и Бендеры, тем более что стрельбы давно нет, а тамошние предприятия платят налоги и в Кишинёве, и в Тирасполе.
Санкций за историю с ПМР на рф не наложено, и Молдова даже никогда этого не требовала. Тираспольский футбольный клуб "Шериф" играет в европейскими клубами - той же Легией Варшава, а по Кишинёву ездит множество автомобилей на приднестровских номерах. И даже какие-то "приднестровские паспорта" появились. Я редко бываю в Молдове, и немного офигел когда у меня в аэропорту спросили про такой паспорт.
Имейте также в виду дорогие украинцы, что у Вас есть оружие, причём отличное - а у Молдовы в этом плане голая задница. Про армию (которая внутренне является продолжением совковой, т.е. с дедовщиной) тоже ничего хорошего сказать нельзя.
показати весь коментар
26.04.2022 00:32 Відповісти
ну судя по Вашему ответу, Молдова полностью через регистрацию ПМРовских предприятий в Молдове, разрешению ротировать НЕЗАКОННЫЕ!!! так называемые миротворческие силы через аэропорт Кишинёва, поставки через свои органы топлива, продовольствия реально оккупационным войскам россии , незаконно находящихся на Молдавской территории просто союзник россии. Иного не видно! Вы сами спонсируете своего врага. Хотя как я понимаю...Вы их врагами уже давно не считаете. Враги даже не россияне, а украинцы, живущие в Молдове?! Ну а кто ж сейчас кормит и поит руснявых? Ротации нет и её невозможно провести. А всё у них хорошо. Да и Модова ..как и Венгрия категорически запретила транзит вооружений для Украины через свою территорию..как воздушным так и наземным транспортом. Реально Вы ответа не дали. Но по сказанному можно сделать вывод! Молдову нахождение оккупационных войск на своей территории ВПОЛНЕ УСТРАИВАЕТ!
показати весь коментар
26.04.2022 00:49 Відповісти
Ну зачем закрывать дверь если угроз с их стороны нету и Молдова не тратит ничего на них? Кто знает что станет с Россий через год два или больше? И они вспомнят что дверь еще открыто. Я поддерживаю это и я не хочу потерять ту часть страны.
показати весь коментар
26.04.2022 09:06 Відповісти
тупые кацапские инсценировки с РПГ-27 "Таволга", который есть только на вооружении рф:

показати весь коментар
25.04.2022 21:46 Відповісти
Молдавани тормоза знатні. Залишки 14ї ******* армії могли вздрючити ще два місяці назад.
показати весь коментар
25.04.2022 21:52 Відповісти
давайте до зимы закончим со своим говном, а осенью начнём учить молдавский по разговорнику, шоб не палиться.
показати весь коментар
25.04.2022 22:00 Відповісти
О яка бридота, це тільки б уявити що в Києві сумували б за дохлим Захарченком... Реально Україна стає центром правди і справедливості в Молдові якись розмиті поняття.
показати весь коментар
25.04.2022 21:57 Відповісти
Зовсім слабенька реакція.
З такою реакцією придністровські орки за 2 години дійдуть до Кишинева.
Тут у нас вже були діячі, які казали "нє надо нагнєтать!".
показати весь коментар
25.04.2022 21:57 Відповісти
там около1700-2000 сраных местных вояк..)) Они только до первого туалета дойдут...
показати весь коментар
25.04.2022 22:24 Відповісти
Там мосты, с которых их можно скинуть в Днестр. Всё как на ладони.
показати весь коментар
26.04.2022 00:33 Відповісти
блин, пользуйтесь!... восстанавливайте Конституционный порядок!, а мы подмогнем!!
показати весь коментар
25.04.2022 22:15 Відповісти
раз****** этот тираспольский гадюшник можно сейчас одной левой. Или боитесь, что путин нападет? Так уже напал, и что?
показати весь коментар
25.04.2022 22:26 Відповісти
Если нападете вы станете агресором в глазах многих стран и Путин будет иметь повод сбросить ядерную бомбу. Приднестровью можно блокировать экономический.
показати весь коментар
25.04.2022 22:35 Відповісти
Я извиняюсь.Вьі не подскажите какой повод бьіл у путина нападать на украину?Ато что то стращать надумали ядерньіми бомбами.Или считаете что румьінский парламент может принят такой повод как оправданьій?Внас як шо шо війна з рф і будь які їхні війська підлягають знищенню ,хай навіть вони знаходяться і в гватемалі
показати весь коментар
26.04.2022 01:03 Відповісти
Путина закроют и даже северной кореей не сможет ничего продовать если сечас будет использовать ядерное оружье. Но многое изменится если Украйна будет атаковать Преднестровье или Россию саму.

Я думаю что возможность ядерной бомбы или польной мобилизаций очень вероятно. Нужно победить его на свой условий и потом надею Россия развалится.
показати весь коментар
26.04.2022 09:01 Відповісти
читав що вони ведуть таємні переговори з Молдовою
показати весь коментар
26.04.2022 00:09 Відповісти
Молдсср - підор@ і гандон@.
показати весь коментар
25.04.2022 22:38 Відповісти
памперсы смените вы ж нейтралы...терпилки
показати весь коментар
25.04.2022 23:44 Відповісти
там нашли сало и визитку бендеры на молдавском и бутылку винца 1812 года еще тарас шевченко завещал малдавашке..
показати весь коментар
25.04.2022 23:51 Відповісти
Так кацапи святкують Великдень. Нічого дивного.
показати весь коментар
26.04.2022 00:08 Відповісти
"Понедельник в Молдове, а также в Приднестровье является официальным выходным днем ​​в связи с празднованием Пасхи. По этой причине в здании никого не было. "
показати весь коментар
26.04.2022 10:28 Відповісти
 
 