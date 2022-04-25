Кишинів розцінює вибухи в Тирасполі як спробу загострення ситуації у Придністров'ї
Бюро з реінтеграції при уряді Молдови висловило занепокоєння вибухами, що прогриміли в понеділок у столиці самопроголошеної Придністровської Молдавської республіки (ПМР) Тирасполі.
"За наявною інформацією, невідомі обстріляли з гранатометів штаб структури, яка опікується питаннями безпеки в регіоні. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Бюро з реінтеграції стурбоване інцидентом, який стався в Тирасполі", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтеракс-Україна.
Бюро з реінтеграції "закликає до спокою", зазначаючи, що "разом із відповідними національними установами слідкує за розвитком подій у цій справі".
"Метою сьогоднішнього інциденту є створення приводів для загострення ситуації з безпекою у придністровському регіоні, який не контролюється конституційною владою", - зазначається в повідомленні.
У свою чергу пресцентр Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови повідомив, що у понеділок увечері у зв'язку з інцидентом у Тирасполі було скликане екстрене засідання керівництва СІБ.
У понеділок увечері у приміщенні міністерства держбезпеки невизнаної ПМР сталося кілька вибухів. На фотографіях з місця події видно, що пошкоджено вхідні двері, а також вікна на другому та третьому поверхах. Пожежу, що спалахнула на другому поверсі, оперативно загасили. МВС Придністров'я підтвердило факт вибуху, наголосивши, що постраждалих немає. На світлинах також видно, що вибило кілька шибок сусіднього житлового будинку. На місці вибухів знайшли два тубуси від РПГ (ручний протитанковий кулемет).
Понеділок у Молдові, а також у Придністров'ї є офіційним вихідним днем у зв'язку зі святкуванням Великодня. З цієї причини у будівлі нікого не було.
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Тоді у нас більше людей вважали грузинів агресорами.
совершенно неработоспособны и не летаючи.
и даже чтобы ободрать их на запчасти годятся мало.
только хлопот и проблем по летной техпригодности с ними.
не вариант абсолютно.
не треба щоб вони нас захищали.
і від влади молдови трішечки лукашенком смердить.
бо як замерзали то за газом до нас приперлися а як до санкцій то ху в жо
Но проблема в Молдове даже не россияне. Их слишком мало. В Молдове самое большое меньшество это украйнцы и они любят комунистов и особено Путина. Они думают по другому чем украйнцы в Украйне. Пример на прошлой недели Односталко жаловался Соловьеву как россияне страдают в Молдове.
Санкций за историю с ПМР на рф не наложено, и Молдова даже никогда этого не требовала. Тираспольский футбольный клуб "Шериф" играет в европейскими клубами - той же Легией Варшава, а по Кишинёву ездит множество автомобилей на приднестровских номерах. И даже какие-то "приднестровские паспорта" появились. Я редко бываю в Молдове, и немного офигел когда у меня в аэропорту спросили про такой паспорт.
Имейте также в виду дорогие украинцы, что у Вас есть оружие, причём отличное - а у Молдовы в этом плане голая задница. Про армию (которая внутренне является продолжением совковой, т.е. с дедовщиной) тоже ничего хорошего сказать нельзя.
З такою реакцією придністровські орки за 2 години дійдуть до Кишинева.
Тут у нас вже були діячі, які казали "нє надо нагнєтать!".
Я думаю что возможность ядерной бомбы или польной мобилизаций очень вероятно. Нужно победить его на свой условий и потом надею Россия развалится.