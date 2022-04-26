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Новости
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Великобритания отменяет пошлины и ограничения на украинские товары, - Reuters

великобритания

Все пошлины на товары, поступающие в Великобританию из Украины в рамках существующего соглашения о свободной торговле, будут сняты, чтобы помочь украинской экономике.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters, об этом сообщило британское правительство в понедельник.

Лондон заявил, что тарифы будут снижены до нуля, а все квоты отменены по прямому запросу президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что этот шаг даст толчок для украинского бизнеса, который участвует в ключевых экспортных поставках, таких как ячмень, мед, консервированные помидоры и птица.

"Мы неуклонно поддерживаем Украину в этой продолжающейся борьбе и будем работать над тем, чтобы Украина выжила и процветала как свободная и суверенная нация", - сказала британский секретарь международной торговли Энн-Мари Тревельян.

Великобритания заявила, что в настоящее время средняя пошлина на украинский импорт составляет около 22%. В нем сказано, что запланированное изменение было предложено на безответной основе, но Киев, вероятно, будет соответствовать действиям Великобритании.

Кроме того, британское правительство заявило, что оно также наложит дополнительные запреты на экспорт продукции в Россию, включая наличные, морские товары и технологии, а также энергетические товары. На прошлой неделе она усилила санкции в отношении предметов роскоши, включая икру, серебро и бриллианты.

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Великобритания (4984) пошлина (476)


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Топ комментарии
+17
Боже, бережи її Величність Королеву... 🇬🇧🇺🇦
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26.04.2022 01:18
+3
могли б нас присоеденить вне очереди к британии и как алжир и все тут..а то сю сю мусю шиколадки макаладки..((мы им семочки и кукурузу они нам чай английский и не3наю шо там ростет там туман все время зима)
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26.04.2022 01:32
+1
31 янв. 2021 г.

Украинские производители и экспортеры меда, а также виноградного и яблочного соков до 25 января исчерпали все годовые квоты на беспошлинный экспорт этой продукции в Евросоюз.

О таком https://www.facebook.com/UkrainianAgribusinessClub/posts/3841817232541805 сообщили в «Украинском клубе аграрного бизнеса».

Также еще до конца января Украина полностью использовала квартальные квоты (январь-март) на поставку яиц, яичных продуктов и разделанного мяса птицы.

Что с другими квотами?

Украинские экспортеры использовали уже 74% годовой квоты на кукурузу, 43% - на сахар, 24% - на крупы и муку, 18% - на обработанные томаты, 9% - крахмал, 8% - на пшеницу и 16% квартальной квоты на мясо птицы в тушках .
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26.04.2022 02:14
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Боже, бережи її Величність Королеву... 🇬🇧🇺🇦
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26.04.2022 01:18 Ответить
могли б нас присоеденить вне очереди к британии и как алжир и все тут..а то сю сю мусю шиколадки макаладки..((мы им семочки и кукурузу они нам чай английский и не3наю шо там ростет там туман все время зима)
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26.04.2022 01:32 Ответить
Ось якраз зими там як такої й нема.
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26.04.2022 05:45 Ответить
какой Алжир,что вы несете. Алжир - зона влияния Франции до 1958 года
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26.04.2022 10:24 Ответить
а чаво есть чм торговать..?кока колу разбили..чаев нету харковских..все шо в атб китайское даже хлеб молдаванский завод имени клары киркоровны ротару...все поля разбомблены торпедами х 101..( сало продать так у них свое в 5 вечера с чаем..а королева лук не жрет..
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26.04.2022 01:30 Ответить
31 янв. 2021 г.

Украинские производители и экспортеры меда, а также виноградного и яблочного соков до 25 января исчерпали все годовые квоты на беспошлинный экспорт этой продукции в Евросоюз.

О таком https://www.facebook.com/UkrainianAgribusinessClub/posts/3841817232541805 сообщили в «Украинском клубе аграрного бизнеса».

Также еще до конца января Украина полностью использовала квартальные квоты (январь-март) на поставку яиц, яичных продуктов и разделанного мяса птицы.

Что с другими квотами?

Украинские экспортеры использовали уже 74% годовой квоты на кукурузу, 43% - на сахар, 24% - на крупы и муку, 18% - на обработанные томаты, 9% - крахмал, 8% - на пшеницу и 16% квартальной квоты на мясо птицы в тушках .
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26.04.2022 02:14 Ответить
ну так мясоперерабатывающие заводы остались. будем колбасу из москалей продавать.
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26.04.2022 07:09 Ответить
Украине нужно создать новый союз, как экономическое и политическое и научное, военное объединение. Нужно создать такой союз с Великобританией, США, Канадой, Турцией, Польшей, Японией, Скандинавские страны, Прибалтийские и так далее. Нужно стать практически одной империей. Новое сильнейшее образование должно будет работать для прогресса планеты и развития и процветания планеты. И с ЕС будет союз и сотрудничество. Можно быть в двух союзах одновременно или на партнерских договорах.
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26.04.2022 03:25 Ответить
З Туреччиною? Яка помагає красти раші наше зерно?

Shipping from occupied https://twitter.com/hashtag/Crimea?src=hashtag_click #Crimea : Syria flag https://twitter.com/hashtag/Syria?src=hashtag_click #Syria General Authority For Maritime Transport SYRIAMAR ship Finikia transits Bosphorus en route from Sevastopol to İzmir carrying wheat loaded at Avlita terminal despite the Turkish Chamber of Shipping's directive against it

https://twitter.com/egetulca @egetulca
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26.04.2022 18:20 Ответить
практично увесь малий і середній бізнес, особливо виробники позакривались ще у лютому так як влада напринимала таких законов, що люди вимушени були закритися... тобто продавати їм вже нічого
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26.04.2022 04:55 Ответить
можна поставляти корм для собак. сировина поступає з фронту регулярно.
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26.04.2022 07:11 Ответить
Бывший советник Меркель заявил о безумии Германии из-за Украины
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26.04.2022 07:01 Ответить
Таких треба арештовувати. За нацизм.
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26.04.2022 08:14 Ответить
Да, да, Украiна вiдповiдатиме, бо я хочу англiйське авто або байк без розмитнення.
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26.04.2022 10:09 Ответить
 
 