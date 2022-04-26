Великобритания отменяет пошлины и ограничения на украинские товары, - Reuters

Все пошлины на товары, поступающие в Великобританию из Украины в рамках существующего соглашения о свободной торговле, будут сняты, чтобы помочь украинской экономике.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters, об этом сообщило британское правительство в понедельник.

Лондон заявил, что тарифы будут снижены до нуля, а все квоты отменены по прямому запросу президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что этот шаг даст толчок для украинского бизнеса, который участвует в ключевых экспортных поставках, таких как ячмень, мед, консервированные помидоры и птица.

"Мы неуклонно поддерживаем Украину в этой продолжающейся борьбе и будем работать над тем, чтобы Украина выжила и процветала как свободная и суверенная нация", - сказала британский секретарь международной торговли Энн-Мари Тревельян.

Великобритания заявила, что в настоящее время средняя пошлина на украинский импорт составляет около 22%. В нем сказано, что запланированное изменение было предложено на безответной основе, но Киев, вероятно, будет соответствовать действиям Великобритании.

Кроме того, британское правительство заявило, что оно также наложит дополнительные запреты на экспорт продукции в Россию, включая наличные, морские товары и технологии, а также энергетические товары. На прошлой неделе она усилила санкции в отношении предметов роскоши, включая икру, серебро и бриллианты.

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