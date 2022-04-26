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Новини
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Велика Британія скасовує мита та обмеження на українські товари, - Reuters

великобритания

Усі мита на товари, що надходять до Великої Британії з України в рамках існуючої угоди про вільну торгівлю, будуть зняті, щоб допомогти українській економіці,

Як інфформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Reuters, про це  повідомив британський уряд у понеділок.

Лондон заявив, що тарифи будуть знижені до нуля, а всі квоти скасовані на прямий запит президента України Володимира Зеленського, заявивши, що цей крок дасть поштовх для українського бізнесу, який бере участь у ключових експортних поставках, таких як ячмінь, мед, консервовані помідори та птиця.

"Ми непохитно підтримуємо Україну в цій боротьбі, що триває, і будемо працювати над тим, щоб Україна вижила та процвітала як вільна і суверенна нація", – сказала британський секретар міжнародної торгівлі Енн-Марі Тревельян.

Велика Британія заявила, що нині середнє мито на український імпорт становить близько 22%. У ньому сказано, що запланована зміна була запропонована на невзаємній основі, але Київ, ймовірно, відповідатиме діям Великої Британії.

Крім того, британський уряд заявив, що він також накладе додаткові заборони на експорт продукції до Росії, включаючи готівку, морські товари та технології, а також енергетичні товари. Минулого тижня вона посилила санкції щодо предметів розкоші, включаючи ікру, срібло та діаманти.

Також читайте: Велика Британія відправить Україні броньовані ракетні установки Stormer, а США - Stinger та Javelin, - Єрмак

Автор: 

Велика Британія (5610) мито (1062)


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Топ коментарі
+17
Боже, бережи її Величність Королеву... 🇬🇧🇺🇦
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26.04.2022 01:18
+3
могли б нас присоеденить вне очереди к британии и как алжир и все тут..а то сю сю мусю шиколадки макаладки..((мы им семочки и кукурузу они нам чай английский и не3наю шо там ростет там туман все время зима)
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26.04.2022 01:32
+1
31 янв. 2021 г.

Украинские производители и экспортеры меда, а также виноградного и яблочного соков до 25 января исчерпали все годовые квоты на беспошлинный экспорт этой продукции в Евросоюз.

О таком https://www.facebook.com/UkrainianAgribusinessClub/posts/3841817232541805 сообщили в «Украинском клубе аграрного бизнеса».

Также еще до конца января Украина полностью использовала квартальные квоты (январь-март) на поставку яиц, яичных продуктов и разделанного мяса птицы.

Что с другими квотами?

Украинские экспортеры использовали уже 74% годовой квоты на кукурузу, 43% - на сахар, 24% - на крупы и муку, 18% - на обработанные томаты, 9% - крахмал, 8% - на пшеницу и 16% квартальной квоты на мясо птицы в тушках .
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26.04.2022 02:14
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Боже, бережи її Величність Королеву... 🇬🇧🇺🇦
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26.04.2022 01:18 Відповісти
могли б нас присоеденить вне очереди к британии и как алжир и все тут..а то сю сю мусю шиколадки макаладки..((мы им семочки и кукурузу они нам чай английский и не3наю шо там ростет там туман все время зима)
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26.04.2022 01:32 Відповісти
Ось якраз зими там як такої й нема.
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26.04.2022 05:45 Відповісти
какой Алжир,что вы несете. Алжир - зона влияния Франции до 1958 года
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26.04.2022 10:24 Відповісти
а чаво есть чм торговать..?кока колу разбили..чаев нету харковских..все шо в атб китайское даже хлеб молдаванский завод имени клары киркоровны ротару...все поля разбомблены торпедами х 101..( сало продать так у них свое в 5 вечера с чаем..а королева лук не жрет..
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26.04.2022 01:30 Відповісти
31 янв. 2021 г.

Украинские производители и экспортеры меда, а также виноградного и яблочного соков до 25 января исчерпали все годовые квоты на беспошлинный экспорт этой продукции в Евросоюз.

О таком https://www.facebook.com/UkrainianAgribusinessClub/posts/3841817232541805 сообщили в «Украинском клубе аграрного бизнеса».

Также еще до конца января Украина полностью использовала квартальные квоты (январь-март) на поставку яиц, яичных продуктов и разделанного мяса птицы.

Что с другими квотами?

Украинские экспортеры использовали уже 74% годовой квоты на кукурузу, 43% - на сахар, 24% - на крупы и муку, 18% - на обработанные томаты, 9% - крахмал, 8% - на пшеницу и 16% квартальной квоты на мясо птицы в тушках .
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26.04.2022 02:14 Відповісти
ну так мясоперерабатывающие заводы остались. будем колбасу из москалей продавать.
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26.04.2022 07:09 Відповісти
Украине нужно создать новый союз, как экономическое и политическое и научное, военное объединение. Нужно создать такой союз с Великобританией, США, Канадой, Турцией, Польшей, Японией, Скандинавские страны, Прибалтийские и так далее. Нужно стать практически одной империей. Новое сильнейшее образование должно будет работать для прогресса планеты и развития и процветания планеты. И с ЕС будет союз и сотрудничество. Можно быть в двух союзах одновременно или на партнерских договорах.
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26.04.2022 03:25 Відповісти
З Туреччиною? Яка помагає красти раші наше зерно?

Shipping from occupied https://twitter.com/hashtag/Crimea?src=hashtag_click #Crimea : Syria flag https://twitter.com/hashtag/Syria?src=hashtag_click #Syria General Authority For Maritime Transport SYRIAMAR ship Finikia transits Bosphorus en route from Sevastopol to İzmir carrying wheat loaded at Avlita terminal despite the Turkish Chamber of Shipping's directive against it

https://twitter.com/egetulca @egetulca
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26.04.2022 18:20 Відповісти
практично увесь малий і середній бізнес, особливо виробники позакривались ще у лютому так як влада напринимала таких законов, що люди вимушени були закритися... тобто продавати їм вже нічого
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26.04.2022 04:55 Відповісти
можна поставляти корм для собак. сировина поступає з фронту регулярно.
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26.04.2022 07:11 Відповісти
Бывший советник Меркель заявил о безумии Германии из-за Украины
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26.04.2022 07:01 Відповісти
Таких треба арештовувати. За нацизм.
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26.04.2022 08:14 Відповісти
Да, да, Украiна вiдповiдатиме, бо я хочу англiйське авто або байк без розмитнення.
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26.04.2022 10:09 Відповісти
 
 