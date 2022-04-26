Велика Британія скасовує мита та обмеження на українські товари, - Reuters

Усі мита на товари, що надходять до Великої Британії з України в рамках існуючої угоди про вільну торгівлю, будуть зняті, щоб допомогти українській економіці,

Як інфформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Reuters, про це повідомив британський уряд у понеділок.

Лондон заявив, що тарифи будуть знижені до нуля, а всі квоти скасовані на прямий запит президента України Володимира Зеленського, заявивши, що цей крок дасть поштовх для українського бізнесу, який бере участь у ключових експортних поставках, таких як ячмінь, мед, консервовані помідори та птиця.

"Ми непохитно підтримуємо Україну в цій боротьбі, що триває, і будемо працювати над тим, щоб Україна вижила та процвітала як вільна і суверенна нація", – сказала британський секретар міжнародної торгівлі Енн-Марі Тревельян.

Велика Британія заявила, що нині середнє мито на український імпорт становить близько 22%. У ньому сказано, що запланована зміна була запропонована на невзаємній основі, але Київ, ймовірно, відповідатиме діям Великої Британії.

Крім того, британський уряд заявив, що він також накладе додаткові заборони на експорт продукції до Росії, включаючи готівку, морські товари та технології, а також енергетичні товари. Минулого тижня вона посилила санкції щодо предметів розкоші, включаючи ікру, срібло та діаманти.

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