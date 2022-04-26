Велика Британія скасовує мита та обмеження на українські товари, - Reuters
Усі мита на товари, що надходять до Великої Британії з України в рамках існуючої угоди про вільну торгівлю, будуть зняті, щоб допомогти українській економіці,
Як інфформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Reuters, про це повідомив британський уряд у понеділок.
Лондон заявив, що тарифи будуть знижені до нуля, а всі квоти скасовані на прямий запит президента України Володимира Зеленського, заявивши, що цей крок дасть поштовх для українського бізнесу, який бере участь у ключових експортних поставках, таких як ячмінь, мед, консервовані помідори та птиця.
"Ми непохитно підтримуємо Україну в цій боротьбі, що триває, і будемо працювати над тим, щоб Україна вижила та процвітала як вільна і суверенна нація", – сказала британський секретар міжнародної торгівлі Енн-Марі Тревельян.
Велика Британія заявила, що нині середнє мито на український імпорт становить близько 22%. У ньому сказано, що запланована зміна була запропонована на невзаємній основі, але Київ, ймовірно, відповідатиме діям Великої Британії.
Крім того, британський уряд заявив, що він також накладе додаткові заборони на експорт продукції до Росії, включаючи готівку, морські товари та технології, а також енергетичні товари. Минулого тижня вона посилила санкції щодо предметів розкоші, включаючи ікру, срібло та діаманти.
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Украинские производители и экспортеры меда, а также виноградного и яблочного соков до 25 января исчерпали все годовые квоты на беспошлинный экспорт этой продукции в Евросоюз.
О таком https://www.facebook.com/UkrainianAgribusinessClub/posts/3841817232541805 сообщили в «Украинском клубе аграрного бизнеса».
Также еще до конца января Украина полностью использовала квартальные квоты (январь-март) на поставку яиц, яичных продуктов и разделанного мяса птицы.
Что с другими квотами?
Украинские экспортеры использовали уже 74% годовой квоты на кукурузу, 43% - на сахар, 24% - на крупы и муку, 18% - на обработанные томаты, 9% - крахмал, 8% - на пшеницу и 16% квартальной квоты на мясо птицы в тушках .
Shipping from occupied https://twitter.com/hashtag/Crimea?src=hashtag_click #Crimea : Syria flag https://twitter.com/hashtag/Syria?src=hashtag_click #Syria General Authority For Maritime Transport SYRIAMAR ship Finikia transits Bosphorus en route from Sevastopol to İzmir carrying wheat loaded at Avlita terminal despite the Turkish Chamber of Shipping's directive against it
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