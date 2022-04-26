РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10475 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 973 21

"Против России уже введены санкции, забравшие у нее будущее", - Зеленский

зеленський

За два месяца полномасштабного вторжения российские войска выпустили по Украине более 1 100 ракет, сбросили множество авиабомб, часть громад стерли к камням.

Однако враг ничего не достиг и не достигнет, заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"За два месяца они (россияне – ред.) использовали против нас более тысячи ста ракет. Бесчисленное количество авиабомб, артиллерии. Они пытали, грабили, расстреливали. Они минировали нашу землю. Превращали мирные города и села в ад. Часть украинских городов и громад уничтожили прямо до камней. Но так ничего и не достигли. И не достигнут", - сказал Глава государства.

Также Зеленский напомнил, что два месяца назад Россия начала против Украины наступление по многим направлениям, где были ракетные удары, авианалеты, артиллерия, танки, враги не жалели ничего.

Читайте: Сегодня начался третий месяц, все знают, что ставка на Украину – выигрышная, - Зеленский

Он рассказал, что 24 февраля в мире даже не верили, что Украина выстоит больше недели, а некоторые говорили о трех днях. "Еще месяц назад приходилось убеждать разные государства, что ставка на Украину выигрышная. А теперь все это знают", - заметил Президент.

По его словам, благодаря храбрости, мудрости наших защитников, благодаря смелости всех украинцев, Украинское государство - это настоящий символ борьбы за свободу.

Зеленский подчеркнул, что за это время создана глобальная антивоенная коалиция. "Против России уже введены санкции, забравшие у нее будущее. Украина получает помощь от десятков стран. Это поддержка оружием, финансами, необходимыми товарами, политическая поддержка напрямую", - отметил Глава государства.

Смотрите: "Эта война стала по-настоящему народной для Украины", - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20505) ракеты (3576)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
і тут *******. Станом на 24 березня росія запустила понад 1200 ракет по Україні. А сьогодні 26 квітня. Шо, місяць ракети по нам не прилітають?
які арестовичи-януковичі йому пишуть і дебільні тексти? задовбав вже ...
показать весь комментарий
26.04.2022 02:52
+10
Ну шо ж тут сказати? Гарні дороги - були, Володя
показать весь комментарий
26.04.2022 04:26
+8
А за Пороха жодної!
показать весь комментарий
26.04.2022 02:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і тут *******. Станом на 24 березня росія запустила понад 1200 ракет по Україні. А сьогодні 26 квітня. Шо, місяць ракети по нам не прилітають?
які арестовичи-януковичі йому пишуть і дебільні тексти? задовбав вже ...
показать весь комментарий
26.04.2022 02:52 Ответить
То просто відосік старий поставили
показать весь комментарий
26.04.2022 07:09 Ответить
По твоєму виходить 1200 то є меньше чим 1100 ?
показать весь комментарий
26.04.2022 07:45 Ответить
Речник Нікіфоров підтвердив, що президент співпрацює з письменником, але відмовився повідомити, з ким.
показать весь комментарий
26.04.2022 18:32 Ответить
А за Пороха жодної!
показать весь комментарий
26.04.2022 02:55 Ответить
)))
показать весь комментарий
26.04.2022 05:57 Ответить
"Солдат армии РФ из Крыма, которому звонила супруга из дома и обсуждала, что насилуя украинок, надо предохраняться - взят в плен ВСУ под Изюмом..."

Кастрація?
показать весь комментарий
26.04.2022 03:01 Ответить
Відрізати, зав'язати те все в гандон і надіслати його шмарі із запискою: "Прівєт любія, ето тєбє. Сам я прієду чуть позже."
показать весь комментарий
26.04.2022 04:29 Ответить
ні ні ні спочатку треба йому вшити чипа з вибухівкою десь у районі цицюрки да так щоб вибухівка на оргазм здетонувала, та обміняти його на когось з наших, а ось як воно повернеться додому до своєї *******...
показать весь комментарий
26.04.2022 04:33 Ответить
самим всякие железяки тоже делать не мешало бы. или хотя бы собирать. а то вдруг кто-то "устанет от войны" или "торговые партнеры" или еще что-то.
показать весь комментарий
26.04.2022 03:12 Ответить
" Але так НІЧОГО не досяли . І не досягнуть ." - Тобно вбиті українці , захоплені українські міста і села , руйнування по всій Україні - то для Зеленського " НІЧОГО " тобто НІЩО .
показать весь комментарий
26.04.2022 03:58 Ответить
Ну шо ж тут сказати? Гарні дороги - були, Володя
показать весь комментарий
26.04.2022 04:26 Ответить
А ми по ним 3.
Значить ми їм винні 1097 ракет.
показать весь комментарий
26.04.2022 05:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AYENa3QgmuE&fbclid=IwAR0nS2Mf4Aqr2kSrO9tXWpexQU22iCChlsT5_ersk21vnlszv5BdLC9TDBA Місяць пекла. Історія біженки з Маріуполя.
показать весь комментарий
26.04.2022 06:09 Ответить
він хворий на голову??? ЩО ЗНАЧИТЬ "...так нічого і не досягли"???? він же ж буквально в попередніх реченнях докладно перерахував москальські 'досягнення'!
показать весь комментарий
26.04.2022 06:46 Ответить
І як це Ви могли так помилитися у думках про відносини з ху@лостаном, так, Володимире?
показать весь комментарий
26.04.2022 06:53 Ответить
Коаліція до тебе створена була
показать весь комментарий
26.04.2022 08:49 Ответить
Може, ЦЕНЗОРУ взагалі не варто цитувати найвеличнішого?! Ніби його нема. Лише зведені звіти з фронтів війни.
показать весь комментарий
26.04.2022 09:09 Ответить
Зеля точно президент Украины? Переживает за будущее россиян...
показать весь комментарий
26.04.2022 09:25 Ответить
Против них нужны не САНКЦИИ, а БЛОКАДА (в том числе против тех, кто ее нарушит)!
показать весь комментарий
26.04.2022 09:53 Ответить
 
 