"Против России уже введены санкции, забравшие у нее будущее", - Зеленский
За два месяца полномасштабного вторжения российские войска выпустили по Украине более 1 100 ракет, сбросили множество авиабомб, часть громад стерли к камням.
Однако враг ничего не достиг и не достигнет, заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"За два месяца они (россияне – ред.) использовали против нас более тысячи ста ракет. Бесчисленное количество авиабомб, артиллерии. Они пытали, грабили, расстреливали. Они минировали нашу землю. Превращали мирные города и села в ад. Часть украинских городов и громад уничтожили прямо до камней. Но так ничего и не достигли. И не достигнут", - сказал Глава государства.
Также Зеленский напомнил, что два месяца назад Россия начала против Украины наступление по многим направлениям, где были ракетные удары, авианалеты, артиллерия, танки, враги не жалели ничего.
Он рассказал, что 24 февраля в мире даже не верили, что Украина выстоит больше недели, а некоторые говорили о трех днях. "Еще месяц назад приходилось убеждать разные государства, что ставка на Украину выигрышная. А теперь все это знают", - заметил Президент.
По его словам, благодаря храбрости, мудрости наших защитников, благодаря смелости всех украинцев, Украинское государство - это настоящий символ борьбы за свободу.
Зеленский подчеркнул, что за это время создана глобальная антивоенная коалиция. "Против России уже введены санкции, забравшие у нее будущее. Украина получает помощь от десятков стран. Это поддержка оружием, финансами, необходимыми товарами, политическая поддержка напрямую", - отметил Глава государства.
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які арестовичи-януковичі йому пишуть і дебільні тексти? задовбав вже ...
Кастрація?
Значить ми їм винні 1097 ракет.