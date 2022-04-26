"Против России уже введены санкции, забравшие у нее будущее", - Зеленский

За два месяца полномасштабного вторжения российские войска выпустили по Украине более 1 100 ракет, сбросили множество авиабомб, часть громад стерли к камням.

Однако враг ничего не достиг и не достигнет, заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"За два месяца они (россияне – ред.) использовали против нас более тысячи ста ракет. Бесчисленное количество авиабомб, артиллерии. Они пытали, грабили, расстреливали. Они минировали нашу землю. Превращали мирные города и села в ад. Часть украинских городов и громад уничтожили прямо до камней. Но так ничего и не достигли. И не достигнут", - сказал Глава государства.

Также Зеленский напомнил, что два месяца назад Россия начала против Украины наступление по многим направлениям, где были ракетные удары, авианалеты, артиллерия, танки, враги не жалели ничего.

Читайте: Сегодня начался третий месяц, все знают, что ставка на Украину – выигрышная, - Зеленский

Он рассказал, что 24 февраля в мире даже не верили, что Украина выстоит больше недели, а некоторые говорили о трех днях. "Еще месяц назад приходилось убеждать разные государства, что ставка на Украину выигрышная. А теперь все это знают", - заметил Президент.

По его словам, благодаря храбрости, мудрости наших защитников, благодаря смелости всех украинцев, Украинское государство - это настоящий символ борьбы за свободу.

Зеленский подчеркнул, что за это время создана глобальная антивоенная коалиция. "Против России уже введены санкции, забравшие у нее будущее. Украина получает помощь от десятков стран. Это поддержка оружием, финансами, необходимыми товарами, политическая поддержка напрямую", - отметил Глава государства.

Смотрите: "Эта война стала по-настоящему народной для Украины", - Зеленский. ВИДЕО