"Проти Росії вже введені санкції, які забрали у неї майбутнє", - Зеленський

При цьому Україна отримує потужну допомогу від десятків країн.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За два місяці вони (росіяни – ред.) використали проти нас більше тисячі ста ракет. Незліченну кількість авіабомб, артилерії. Вони катували, грабували, розстрілювали. Вони мінували нашу землю. Перетворювали мирні міста і села на пекло. Частину українських міст і громад знищили просто до каміння. Але так нічого і не досягли. І не досягнуть", - сказав Глава держави.

Також Зеленський нагадав, що два місяці тому росія розпочала проти України наступ за багатьма напрямками, де були ракетні удари, авіанальоти, артилерія, танки, вороги не жаліли нічого.

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Він розповів, що 24 лютого у світі навіть не вірили, що Україна вистоїть більш як тиждень, а дехто говорив про три дні. "Ще місяць тому доводилося переконувати різні держави, що ставка на Україну – виграшна. А тепер усі це знають", - зауважив Президент.

За його словами, завдяки хоробрості, мудрості наших захисників, завдяки сміливості всіх українців Українська держава - це справжній символ боротьби за свободу.

Зеленський наголосив, що за цей час створена глобальна антивоєнна коаліція. "Проти росії вже введені санкції, які забрали у неї майбутнє. Україна отримує допомогу від десятків країн. Це підтримка зброєю, фінансами, необхідними товарами, політична підтримка безпосередньо", - зазначив Глава держави.

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