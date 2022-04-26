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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Проти Росії вже введені санкції, які забрали у неї майбутнє", - Зеленський

зеленський

При цьому Україна отримує потужну допомогу від десятків країн.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За два місяці вони (росіяни – ред.) використали проти нас більше тисячі ста ракет. Незліченну кількість авіабомб, артилерії. Вони катували, грабували, розстрілювали. Вони мінували нашу землю. Перетворювали мирні міста і села на пекло. Частину українських міст і громад знищили просто до каміння. Але так нічого і не досягли. І не досягнуть", - сказав Глава держави.

Також Зеленський нагадав, що два місяці тому росія розпочала проти України наступ за багатьма напрямками, де були ракетні удари, авіанальоти, артилерія, танки, вороги не жаліли нічого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уроки історії добре відомі: пішов проти українців - програєш, - Зеленський

Він розповів, що 24 лютого у світі навіть не вірили, що Україна вистоїть більш як тиждень, а дехто говорив про три дні. "Ще місяць тому доводилося переконувати різні держави, що ставка на Україну – виграшна. А тепер усі це знають", - зауважив Президент.

За його словами, завдяки хоробрості, мудрості наших захисників, завдяки сміливості всіх українців Українська держава - це справжній символ боротьби за свободу.

Зеленський наголосив, що за цей час створена глобальна антивоєнна коаліція. "Проти росії вже введені санкції, які забрали у неї майбутнє. Україна отримує допомогу від десятків країн. Це підтримка зброєю, фінансами, необхідними товарами, політична підтримка безпосередньо", - зазначив Глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні почався третій місяць, всі знають, що ставка на Україну - виграшна, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) ракети (4031)


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Топ коментарі
+13
і тут *******. Станом на 24 березня росія запустила понад 1200 ракет по Україні. А сьогодні 26 квітня. Шо, місяць ракети по нам не прилітають?
які арестовичи-януковичі йому пишуть і дебільні тексти? задовбав вже ...
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26.04.2022 02:52
+10
Ну шо ж тут сказати? Гарні дороги - були, Володя
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26.04.2022 04:26
+8
А за Пороха жодної!
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26.04.2022 02:55
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і тут *******. Станом на 24 березня росія запустила понад 1200 ракет по Україні. А сьогодні 26 квітня. Шо, місяць ракети по нам не прилітають?
які арестовичи-януковичі йому пишуть і дебільні тексти? задовбав вже ...
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26.04.2022 02:52 Відповісти
То просто відосік старий поставили
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26.04.2022 07:09 Відповісти
По твоєму виходить 1200 то є меньше чим 1100 ?
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26.04.2022 07:45 Відповісти
Речник Нікіфоров підтвердив, що президент співпрацює з письменником, але відмовився повідомити, з ким.
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26.04.2022 18:32 Відповісти
А за Пороха жодної!
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26.04.2022 02:55 Відповісти
)))
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26.04.2022 05:57 Відповісти
"Солдат армии РФ из Крыма, которому звонила супруга из дома и обсуждала, что насилуя украинок, надо предохраняться - взят в плен ВСУ под Изюмом..."

Кастрація?
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26.04.2022 03:01 Відповісти
Відрізати, зав'язати те все в гандон і надіслати його шмарі із запискою: "Прівєт любія, ето тєбє. Сам я прієду чуть позже."
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26.04.2022 04:29 Відповісти
ні ні ні спочатку треба йому вшити чипа з вибухівкою десь у районі цицюрки да так щоб вибухівка на оргазм здетонувала, та обміняти його на когось з наших, а ось як воно повернеться додому до своєї *******...
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26.04.2022 04:33 Відповісти
самим всякие железяки тоже делать не мешало бы. или хотя бы собирать. а то вдруг кто-то "устанет от войны" или "торговые партнеры" или еще что-то.
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26.04.2022 03:12 Відповісти
" Але так НІЧОГО не досяли . І не досягнуть ." - Тобно вбиті українці , захоплені українські міста і села , руйнування по всій Україні - то для Зеленського " НІЧОГО " тобто НІЩО .
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26.04.2022 03:58 Відповісти
Ну шо ж тут сказати? Гарні дороги - були, Володя
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26.04.2022 04:26 Відповісти
А ми по ним 3.
Значить ми їм винні 1097 ракет.
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26.04.2022 05:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AYENa3QgmuE&fbclid=IwAR0nS2Mf4Aqr2kSrO9tXWpexQU22iCChlsT5_ersk21vnlszv5BdLC9TDBA Місяць пекла. Історія біженки з Маріуполя.
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26.04.2022 06:09 Відповісти
він хворий на голову??? ЩО ЗНАЧИТЬ "...так нічого і не досягли"???? він же ж буквально в попередніх реченнях докладно перерахував москальські 'досягнення'!
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26.04.2022 06:46 Відповісти
І як це Ви могли так помилитися у думках про відносини з ху@лостаном, так, Володимире?
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26.04.2022 06:53 Відповісти
Коаліція до тебе створена була
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26.04.2022 08:49 Відповісти
Може, ЦЕНЗОРУ взагалі не варто цитувати найвеличнішого?! Ніби його нема. Лише зведені звіти з фронтів війни.
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26.04.2022 09:09 Відповісти
Зеля точно президент Украины? Переживает за будущее россиян...
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26.04.2022 09:25 Відповісти
Против них нужны не САНКЦИИ, а БЛОКАДА (в том числе против тех, кто ее нарушит)!
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26.04.2022 09:53 Відповісти
 
 