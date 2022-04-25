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"Эта война стала по-настоящему народной для Украины", - Зеленский. ВИДЕО

Украинцы и украинки проявили массовую готовность защищать государство. Любого возраста, любого имущественного положения, любого образования – украинцы и украинки одинаково встали на защиту государства.

Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте: Зеленский провел неформальный телефонный разговор с Макроном, - Никифоров

Зеленский Владимир (20505)


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Топ комментарии
+28
Українці стали навідміну від тебе в 2014р.
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25.04.2022 23:00
+20
Як вже задовбали ці однакові відосики. Їх вже навіть публіка 95 кварталу не сприймає. Мабуть...
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25.04.2022 23:04
+14
Війна стала по-справжньому народною, але народ має здати зброю (бо Єрмак боїться народу зі зброєю, сситься часто).
Прикольний ти чувак, Зеля...
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25.04.2022 23:08
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25.04.2022 22:55 Ответить
Та підари вони і в фільмах і наяву.
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25.04.2022 23:08 Ответить
Українці стали навідміну від тебе в 2014р.
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25.04.2022 23:00 Ответить
Гіганту "Земысли" потрібно задуматись про своє оточення
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25.04.2022 23:50 Ответить
Як вже задовбали ці однакові відосики. Їх вже навіть публіка 95 кварталу не сприймає. Мабуть...
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25.04.2022 23:04 Ответить
люди гибнут а оно лыбится на всех видоскиах ну как можно таким быть подлецом
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26.04.2022 03:11 Ответить
Ця війна стала по-справжньому народною... З одного буку народ та його Армія,Мова,Віра. З іншого боку москальська осатаніла орда та колаборанти, котрі Московію вже записали в "гаранти" нашої безпеки і котрим НАТО заважає танцювати під москальську балалайку ...
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25.04.2022 23:07 Ответить
Війна стала по-справжньому народною, але народ має здати зброю (бо Єрмак боїться народу зі зброєю, сситься часто).
Прикольний ти чувак, Зеля...
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25.04.2022 23:08 Ответить
українському народу руzкий мір не потрібен, убивць українців, який каже "мишебратья" і кидає ракети, убиває грабує....тому війна народна
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25.04.2022 23:12 Ответить
а коли ще й почнеться по справжньому народна війна з корупцією в усіх ешелонах влади, починаючи з оп-и, то Україна отримає дійсно унікальний історичний шанс на те, щоб стати після перемоги й відбудови тією державою, про яку століттями мріяли Українці.
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25.04.2022 23:20 Ответить
не лякайте перекачаного бройлера, що не втік.
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25.04.2022 23:56 Ответить
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо.
...
Слава нації
Смерть фашистських *********
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25.04.2022 23:28 Ответить
війна є народною, тільки "слуги народу" є якісь не з народу. Чудасія. Але після Перемоги, цю помилку прийдеться виправляти
https://www.youtube.com/watch?v=PBqnb7Vjsis
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25.04.2022 23:46 Ответить
Говорит,тот кто запустил зелёным коридором под самый Киев свинособак и сдал Херсон ,Мариуполь и.т.д пустив кацапов через мост из кымчанска. Жертвы с этих городов жить и спать не мешают?
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25.04.2022 23:55 Ответить
Говорит,тот кто по зелёному коридору пустил в Гостомель свинособак и сдал юг.
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26.04.2022 00:00 Ответить
вова а что там у тебя за новые офшоры в Нидерландах нашли? 850млн$ - это гонорары за сватов или за асфальт?
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26.04.2022 00:07 Ответить
его видео последнее обнадеживает
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26.04.2022 00:40 Ответить
слуг народу тіки шось не видно на цій війні
як, як можна було проголосувати за оце опудало і його весільних фотографів у країні, де йшла війна!!!
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26.04.2022 09:06 Ответить
у нас з 14р народна війна
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26.04.2022 09:30 Ответить
Говнистость сочится сквозь поры... Типа "до меня всё было не настоящее" ...Ты плюнул на павших в годы войны Героев только что..ТОлько ты не силах это дотумкать. В твоей голове -предвыборная компания. ! Но тогда "не по- настоящему" Мариуполь у орков отбили и вернули УКраине живой город. ... А ты по-настоящему его слил, првратил в руины, запретил защищаться... (Азов , как положено по военной стратегии, хотел сам прикрыть Бердянск, но ты приказал туда не выдвигаться) Ты разделил по сортам побратимов, которые вместе стоят насмерть, когда наградил морпехов и не наградил Азов . Азов!!! Который в 14 вернул нам Мариуполь, а сейчас помог морпехам прорваться к ним ! Ты тоже настоящий... вернее - настоящее....
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26.04.2022 10:59 Ответить
Так она и была народная. Стала, понимаешь ли, в четырнадцатом. В том самом четырнадцатом, когда ты на красной площади на фоне кремля образливые видосики в адрес Украины и её бойцов снимал. Весело было, шо п...ц.
До чего же лживая, бессовестная и подлая душонка у этого /...../ (нужное слово вставить).
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26.04.2022 12:53 Ответить
 
 