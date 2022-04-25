"Эта война стала по-настоящему народной для Украины", - Зеленский. ВИДЕО
Украинцы и украинки проявили массовую готовность защищать государство. Любого возраста, любого имущественного положения, любого образования – украинцы и украинки одинаково встали на защиту государства.
Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
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+28 василь лялик
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+20 MAKAROV #508144
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+14 Валерий Коломиец #502756
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Прикольний ти чувак, Зеля...
Ми переможемо.
...
Слава нації
Смерть фашистських *********
https://www.youtube.com/watch?v=PBqnb7Vjsis
як, як можна було проголосувати за оце опудало і його весільних фотографів у країні, де йшла війна!!!
До чего же лживая, бессовестная и подлая душонка у этого /...../ (нужное слово вставить).