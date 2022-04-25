"Эта война стала по-настоящему народной для Украины", - Зеленский. ВИДЕО

Украинцы и украинки проявили массовую готовность защищать государство. Любого возраста, любого имущественного положения, любого образования – украинцы и украинки одинаково встали на защиту государства.

Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

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